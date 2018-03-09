Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия

Тарифы начнут действовать через 15 дней. Пошлина в 25 процентов будет действовать для изделий из стали, и 10 процентов — из алюминия. При этом отсрочка в 30 дней предусмотрена для Канады и Мексики. По словам главы Белого дома, если Вашингтону удастся договориться с ними о новых условиях продления соглашения о свободной торговле NAFTA, тарифы на сталь и алюминий для обеих стран не будут введены. В Евросоюзе ранее предупреждали, что примут решение об ответных мерах на такой шаг американской администрации.