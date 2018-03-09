Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия
Тарифы начнут действовать через 15 дней. Пошлина в 25 процентов будет действовать для изделий из стали, и 10 процентов — из алюминия. При этом отсрочка в 30 дней предусмотрена для Канады и Мексики. По словам главы Белого дома, если Вашингтону удастся договориться с ними о новых условиях продления соглашения о свободной торговле NAFTA, тарифы на сталь и алюминий для обеих стран не будут введены. В Евросоюзе ранее предупреждали, что примут решение об ответных мерах на такой шаг американской администрации.
Комментарии2
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vlad_kondrat 09 марта 2018 | 01:19
Не вижу проблем чтобы Дерипаска начал продавать свои 10% где то в другом месте, и остальные с ним же. Скорее всего упадет рынок, но нам то что, мы больше ракет сделаем, больше стали на дворцы Пуйтину.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:29
vlad_kondrat: Евросоюз делает все возможное, чтобы добиться со стороны Вашингтона пересмотра решения, отметила Мальмстрем(еврокомиссар по вопросам торговли, назвав возможное введение пошлин «глубоко несправедливым».
По ее словам, «это нанесет ущерб трансатлантическим отношениям, а также глобальной торговой системе». Еврокомиссар заявила также о серьезных сомнениях относительно совместимости решения США с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Еврокомиссар подчеркнула, что Евросоюз не ведет торговую войну с США, но не может «стоять молча, когда может пострадать экономика».
ЕС хочет бороться за дворцы Путина.