Более 1 млн человек остались без электроэнергии на северо-востоке США из-за снежной бури

Как передает Эн-би-си, массовые отключения затронули штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс. Коммунальные службы в пострадавших регионах переведены на экстренный режим работы. Отменены более 500 авиарейсов. Стихия привела к гибели как минимум двух человек.