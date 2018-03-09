Более 1 млн человек остались без электроэнергии на северо-востоке США из-за снежной бури
Как передает Эн-би-си, массовые отключения затронули штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс. Коммунальные службы в пострадавших регионах переведены на экстренный режим работы. Отменены более 500 авиарейсов. Стихия привела к гибели как минимум двух человек.
Комментарии8
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kir_pich_101 09 марта 2018 | 00:19
Портянки!
Ау!
У проклятых пиндосов свет вырубили!
Начинайте выть от счастья!
nifont 09 марта 2018 | 00:27
kir_pich_101: По себе судишь,дурень
ivan127_4 09 марта 2018 | 00:34
Иш ты... из-за снега... А ведь называют себя первой экономикой мира.
У нас вон Собянин в рекордный снегопад сказал, что это не повлияет на нормальное функционирование Москвы. Сказал и сделал. А "первая экономика" что то обделалась. И уже не в первый раз. Но наши либералы упорно призывают на нее ровняться.
hrenvam 09 марта 2018 | 00:40
ivan127_4: Ваш комментарий - как старый анекдот:
- Мужчина, вы пьяны !
-А у вас ноги кривые !
- А при чём здесь ноги ?
- Так я завтра протрезвею !
monik_7 09 марта 2018 | 00:58
ivan127_4: ваня-дурачок не знает, что Бостон лежит южнее Сочи, Нью Йорк - южнее Ташкента, Лос Анжелес - южнее Дамаска, а Сан Диего южнее Иерусалима. Что у нас снег - форсмажор. А вот в несууразной северной стране, где живет Ваня-дурачок и где снег на удивление каждый - форсмажор, еще 2 недели назад Москва встала в заносах, а несколько областей, по населению равных Европе, остались без света, не говоря о дорогах, Кстати, гугнивый, равняться пишется через А
pusin_patriot 09 марта 2018 | 01:04
ivan127_4: Это была вполне так обычная снежная зима, с хорошей зимней погодой, нормальным обычным февральским морозком (ничего аномального под -40 в центре даже не было), снегом как полагается.
В 2010 после засухи валило зимой никак не меньше.
Просто собянины наверное как-то уже расслабились из за аномалий предыдущих лет.
Да и у с управленицем по снегоуборке видимо вышли совсем затыки, вот телевизор и работал на прикрытие.
Хорошая была зима, с морозом и снегом.
лето тоже значит будем на этот раз приличным, с +32 к июлю, земля-водоемы будут обильно пропитаны осадками и урожай будет тоже отличным.
Хорошая погода. Нормальная обычная зима, ожидается нормальное лето.
jblack2 09 марта 2018 | 00:51
Ребята, держитесь!
Мы откапывали заявленные снегом машины, рыли тропинки на тротуарах, справились!
И вы справитесь!...
putinnavsegda 09 марта 2018 | 01:24
Жестокости Путина нет предела.