В южнокорейском Пхенчхане сегодня стартует зимняя Паралимпиада

В ней примут участие спортсмены из 49 стран, что является новым рекордом.

Впервые на стартах такого уровня выступят паралимпийцы из Грузии, Таджикистана и КНДР. От Северной Кореи заявлено два лыжника, президент Международного паралимпийского комитета назвал это сильным посылом мира через спорт. Однако атлеты из КНДР и Южной Кореи на этот раз не пройдут под единым флагом, как это было на завершившейся недавно Олимпиаде. Всего же на Играх будут соревноваться 567 спортсменов – и это тоже рекорд. От России в Пхенчхан приехали 30 атлетов, но они будут выступать под нейтральным флагом. Это произошло из-за того, что национальный паралимпийский комитет был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Самой многочисленную делегацию же отправит США: в состав американской команды вошли 68 спортсменов.

Паралимпийские игры в Пхенчхане завершатся 18 марта.