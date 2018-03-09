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00:04, 09 марта 2018

Польский президент Анджей Дуда извинился перед евреями, которые были вынуждены покинуть страну в шестидесятые годы

Также из-за закона об Институте национальной памяти значительно ухудшились отношения между Польшей и Израилем. Он предусматривает наказание за обвинение поляков в пособничестве нацистской Германии

Комментарии

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kir_pich_101 09 марта 2018 | 00:23

Он этого времени даже и не помнит, а почему-то извиняется...
Наверное знает, что вина государства неоспорима и без покаяния нет прощения.
Галерщики после ста лет террора и убийств не собираются поступить так же?

patrik02 09 марта 2018 | 00:24

Польский президент Анджей Дуда извинился перед евреями, которые были вынуждены покинуть страну в шестидесятые годы...

Это что, лишь бы замять скандал из-за закона запрещающего обвинять поляков в пособничестве нацистской Германии? Мол, лучше извиниться на коммунистическое правительство Польши, чем за нацистское, времён польского участия в Третьем рейхе?

nikitin43 09 марта 2018 | 00:27

patrik02: напомню что более 1 млн граждан ссср служили в вермахте , примерно 2 млн в полиции . гитлер оккупировал за 3 месяца площадь равную 3 франциям и половину населения ссср .

fresh_breeze 09 марта 2018 | 00:33

nikitin43:

" напомню что более 1 млн граждан ссср служили в вермахте , примерно 2 млн в полиции ."
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Советский Союз их тоже победил. А потом воздал всем по их заслугам. В чём неувязка? Коллаборационизм — явление интернациональное, а в мировой войне особенно.

nikitin43 09 марта 2018 | 00:39

fresh_breeze: разными способами люди хотели выжить в этой мясорубке мировой войны , в ссср это было всегда , частично сейчас и кого считать оккупантами должен решить каждый

metalug 09 марта 2018 | 00:45

fresh_breeze: такого повального предательства как в России(СССР) мировая история не знала.
Поляки тоже здорово в дерьме измазаны. Сотрудничали и помогали. И евреев убивали.
Но ... в немецких дивизиях наступавших на Сталинград треть численности составляли хиви.

polba 09 марта 2018 | 00:42

nikitin43: Ну никак свидомый пропагандоша без врак не может....
В Вермахт граждан СССР вообще не брали. В Вермахт брали ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО граждан Рейха (в том числе около полумиллиона силезских и поморских поляков).
Для унтерменьшей и предателей существовали части Waffen-SS и всяческие карательные шуцманшафты. При чем, эти части регулярно переформировывались и меняли названия. Всего через подобные подразделения прошло около 800 тыс граждан СССР, половина из которых - национальные (прибалтийские, украинские, татарские, грузинские и т.п.) И ещё около 100-150 тыс, это "красновцы" - белоэммигранты, пошедшие на службу к Гитлеру, которые гражданами СССР никогда не были.

yakov18 09 марта 2018 | 00:51

polba: ошибаетесь-в Вермахт в целом и даже в СС в частности брали казаков-граждан СССР...Гитлер считал казаков -затерянным арийским племенем...На стороне Германии воевало от 60тыс до 100 тыс казаков...
Да и принимали германских оккупантов в донских и кубанских станицах-с хлебом солью...
А теперь эти клоуны из себя патриотов России корчат-подцапковные рабы..

polba 09 марта 2018 | 01:09

yakov18: Это вы ошибаетесь. Казачий корпус Краснова и Фон Панвица состоял не из граждан СССР. Это были белоэммигранты...
Ну а какой солью встречали гитлеровцев, мы прекрасно знаем на примере "Молодой Гвардии".

polba 09 марта 2018 | 01:16

polba: З.Ы. Кстати, 4-й гвардейский кавалерийский Кубанский казачий корпус и 5-й гвардейский кавалерийский Донской казачий корпус, кроют всех гитлеровских холуйков Краснова как бык овцу, ибо служило в них казаков на порядок больше.

yakov18 09 марта 2018 | 01:16

polba: Почитайте хоть чего-чтоб чушь не постить и сколько казаков граждан СССР-воевало за Гитлера...
Ну вот к примеру статью в иннете-"Казаки в Вермахте и СС"/Военное обозрение/

polba 09 марта 2018 | 01:29

yakov18: Ну... хоть там откровенная бредятина местами (например власовцев КНОР записали в казаки), так даже оттуда данные не в вашу пользу. Кроме 50-70 тыс красновцев можно с трудом набрать четыре полка (Югеншульц, Платов, Вольф и Кононов) численностью 1000-2000 сабель. Не густо. Да.

taglit 09 марта 2018 | 01:08

nikitin43: а про погромы он забыл?:
Погром в Кракове — малоизвестный погром евреев в польском городе Краков 11 августа 1945 года.

Считается, что погром вызвали сплетни о том, что евреи похищают католических детей для ритуальных убийств. Подобные сплетни стали причинами и других погромов в истории Польши, в том числе и в Кельце в 1946 году. Поляки ограбили несколько еврейских магазинов и мастерских, повредили синагогу, избили неизвестное количество евреев. Определить точное количество погибших не представляется возможным.

Погром в Кельце — самый крупный послевоенный погром против еврейского населения в Польше, проведённый 4 июля 1946 года антисемитски настроенным польским населением города Кельце.
В докладной записке польских властей начала 1946 года говорилось, что с ноября 1944 года по декабрь 1945 года был убит, по доступным сведениям, 351 еврей. Большинство убийств произошли в Келецком и Люблинском воеводствах, жертвами были вернувшиеся из концлагерей или бывшие партизаны.

В уничтожении евреев в Польше активное участие принимали сами поляки — как коллаборационисты, так и польские националисты. В деревне Едвабне 10 июля 1941 года поляки учинили жестокий погром евреев, убив несколько сот человек, а остальных сожгли живьём. В Едвабне погибло более 1500 евреев включая женщин и детей.

thesonhuman 09 марта 2018 | 00:32

Это было при Гомулке. Об этом тогда сообщила передовица в газете "Правда". При этом текст был нейтральным - не оправдывал и не осуждал политику Польши. Но евреи могли призадуматься, а не будет ли такое и в СССР. Времена, времена, как говорит Познер, хотя от тогда блаженствовал где-то в Париже или в Лондоне. Положение евреев во всём мире разное, но имеет много общего. А в Израиле евреи перестают быть евреями и это им не помогает. Там они даже перестают быть европейцами и могут вообще исчезнуть, став ещё одной разновидностью афроазиатских народов. Евреи, евреи, евреи - это когда-то было.

nikitin43 09 марта 2018 | 00:36

thesonhuman: польша открыла евреям право выезда из советской польши , что сделал много позже ссср

yakov18 09 марта 2018 | 00:56

thesonhuman: А в Израиле евреи остаются евреями-и с этим вам ничего не поделать...70%-соблюдают традиции...И чисто светские евреи-все равно остаются евреями...
Вы б лучше определились кто такие русские-то ли славяне, то финно-угры...И почему у русских иудейская религия и скрепы в то ли греческой Тавриде то ли в татарском Крыму?

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