Трамп официально объявил, что ввел пошлины в 25% на импорт стали алюминия
Исключением на неопределенный срок стали Канада и Мексика. Трамп допустил отмену ввозных пошлин на сталь и алюминий для отдельных стран, если импорт перестанет угрожать нацбезопасности США.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tvitov66 09 марта 2018 | 00:13
Война колоническая - зачеркнуто - торговая НАЧАЛАСЬ! А в любой войне, как показывает практика, проигрывает тот, у кого ресурсов меньше ...
kir_pich_101 09 марта 2018 | 00:15
tvitov66: Теперь при покупке буханки хлеба благодарные расеяне будут получать в нагрузку слиток металла.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:23
kir_pich_101: А в богатой Европе два слитка?
metalug 09 марта 2018 | 00:38
serhio_25__: Основные поставщики металла в США это Россия и Китай.
Европа производит металла не очень много.
Это грязное производство. Зачем им себя травить.
polba 09 марта 2018 | 00:54
metalug: Основные поставщики стали в США (по 2016г.), это :
ЕС - 23,5 млрд.долл
Канада - 18,2 млрд.долл
Ю.Корея - 10,5 млрд.долл
Мексика - 8,8 млрд.долл
Бразилия - 7,5 млрд.долл ...
там ещё Турция, Япония, Тайвань, Вьетнам... и только потом Китай и Россия.
metalug 09 марта 2018 | 01:10
polba: Дружок, тя тебе се5йчас кщк мимллион неизвестного происхожденгия цифр приведу.
Это раз.
ОЛбъемы в миллиардах ничего не говорят, дорогуша.
То есть я тебе могу поставлять миллионы тонн чугуна и и тысячу тонн стальной трубки дикм. 20 мм по цене это будет одно и тоже.
polba 09 марта 2018 | 01:20
metalug: Дружка у себя в шароварчиках поищите.
Это официальные данные мин.торговли США. Проверяется элементарно.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:02
metalug: ""Основные поставщики металла в США это Россия и Китай.
Европа производит металла не очень много.
Это грязное производство. Зачем им себя травить. "" - уже не первый раз ты выдаешь свои фантазии за реальность. Хотел тебе написать табличку, но ее уже написали тебе. Ты просто лживый фантазер.
metalug 09 марта 2018 | 01:06
serhio_25__: Дурачок, так ты стоишь внизу с открытым ртом?
Можешь закрывать. Я уже пописал. Не захлебнись.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:08
metalug: Ну я то у себя дома, вот мне интересно, ты реально ссышь из окна? Вот это ты быдло.
metalug 09 марта 2018 | 01:12
serhio_25__: Если ты стоишь у меня под окном, как ты писал, то я насцу тебе в рот обязательно. такая мразь тупая как ты иного не заслуживает.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:14
metalug: Малолетка, ты там набухалась, что ли? Сочувствую твоим соседям по дому, вот это им малолетнее быдло досталось.
metalug 09 марта 2018 | 01:17
serhio_25__: Что, шлюхин сын, пощады запросил? ладно. Сегодня ты отсосал по полной.
Отдыхай.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:20
metalug: Ты там в луже собственной мочи уснуло?
nikitin43 09 марта 2018 | 00:16
tvitov66: рабочим в металлургии зарплату ещё урежут , наши уже сказали что россия продолжит поставлять слябы в сша .
tvitov66 09 марта 2018 | 00:23
nikitin43: а кто сомневался? Или кто-то думал что резидент Швейцарии Усманов и гражданин Греции Дерипаска личными доходами пострадают?
polba 09 марта 2018 | 01:03
nikitin43: Индийский металлургический комбинат "АрселорМиталл Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь") входит в тройку крупнейших индийских производителей стали для рынка США...
Так что зарплаты, действительно урежут.
kdv75 09 марта 2018 | 00:23
tvitov66: kir_pich_101: nikitin43: Будем наконец-то строить железные дороги с алюминивыми просодами
neon001 09 марта 2018 | 01:03
kdv75: ложек с вилками тоже наделаем! ну и тарелок. как при сталине! конечно и барак бы деревянный не помешал. чтоб как тогда было!
edward_sakash 09 марта 2018 | 00:14
Дерипаска попал конкретно на бабки со своим алюминием.
tvitov66 09 марта 2018 | 00:26
edward_sakash: попали на бабки работники и контрагенты его предприятий, а он (как акционер) будет получать как и прежде
serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:32
edward_sakash: А ЕС не попали, нет?
fresh_breeze 09 марта 2018 | 00:16
Общим колхозом ввели санкции против России, а теперь гляди-ка — уже друг против дружки их начали вводить, санкции эти, они же пошлины на импорт.
Евросоюз ответит тем же, Китай тоже, и к бабке не ходи.
Зато Россия может курить бамбук, она сталь и алюминий в США не поставляет, токмо сжиженный газ.
Если в экономически развитых странах с экономикой всё хоккей, то что-ж беспредел такой начался, видать, не от хорошей жизни.
nikitin43 09 марта 2018 | 00:45
fresh_breeze: россия продаёт сталь и алюминий в сша . металлурги сша давно требовали прикрыть дэмпинговую торговлю сталью россией . металлургия сша обложена огромными экологическими налогами и требованиями профсоюзов о достойной оплате труда рабочих.
polba 09 марта 2018 | 00:57
fresh_breeze: Поставляет. И сталь и алюминий. Примерно на порядок меньше, чем ЕС или Канада.
ivan127_4 09 марта 2018 | 00:24
Вот и "невидимая рука рынка тм" появилась. Ну которая по словам наших либералов все регулирует.
fedor55 09 марта 2018 | 00:37
ivan127_4: а кто сказал что Трамп либерал? Он вполне себе консерватор, которого сдерживают от более жестких действий система разделения власти в США.
holic 09 марта 2018 | 00:40
ivan127_4: Она, милый, она. Та самая рука... Вот не стоит бить горшки(зал...патся) с крупнымы покупателями. Что Гаспром с Нафтогазом, что Дерипаске с амерами...
kaplan911 09 марта 2018 | 00:48
Попала Россия......вернее, её власть.
Россиянам мало что достаётся от природных богатств.
По объёму экспорта стали Россия занимает 4-е место среди стран мира, её доля в мировом экспорте — 6,7 %.
Экспорт алюминия составляет до 20% валютной выручки России.