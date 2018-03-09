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00:04, 09 марта 2018

Трамп официально объявил, что ввел пошлины в 25% на импорт стали алюминия

Исключением на неопределенный срок стали Канада и Мексика. Трамп допустил отмену ввозных пошлин на сталь и алюминий для отдельных стран, если импорт перестанет угрожать нацбезопасности США.

Комментарии

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tvitov66 09 марта 2018 | 00:13

Война колоническая - зачеркнуто - торговая НАЧАЛАСЬ! А в любой войне, как показывает практика, проигрывает тот, у кого ресурсов меньше ...

kir_pich_101 09 марта 2018 | 00:15

tvitov66: Теперь при покупке буханки хлеба благодарные расеяне будут получать в нагрузку слиток металла.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:23

kir_pich_101: А в богатой Европе два слитка?

metalug 09 марта 2018 | 00:38

serhio_25__: Основные поставщики металла в США это Россия и Китай.
Европа производит металла не очень много.
Это грязное производство. Зачем им себя травить.

polba 09 марта 2018 | 00:54

metalug: Основные поставщики стали в США (по 2016г.), это :
ЕС - 23,5 млрд.долл
Канада - 18,2 млрд.долл
Ю.Корея - 10,5 млрд.долл
Мексика - 8,8 млрд.долл
Бразилия - 7,5 млрд.долл ...
там ещё Турция, Япония, Тайвань, Вьетнам... и только потом Китай и Россия.

metalug 09 марта 2018 | 01:10

polba: Дружок, тя тебе се5йчас кщк мимллион неизвестного происхожденгия цифр приведу.
Это раз.
ОЛбъемы в миллиардах ничего не говорят, дорогуша.
То есть я тебе могу поставлять миллионы тонн чугуна и и тысячу тонн стальной трубки дикм. 20 мм по цене это будет одно и тоже.

polba 09 марта 2018 | 01:20

metalug: Дружка у себя в шароварчиках поищите.
Это официальные данные мин.торговли США. Проверяется элементарно.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:02

metalug: ""Основные поставщики металла в США это Россия и Китай.
Европа производит металла не очень много.
Это грязное производство. Зачем им себя травить. "" - уже не первый раз ты выдаешь свои фантазии за реальность. Хотел тебе написать табличку, но ее уже написали тебе. Ты просто лживый фантазер.

metalug 09 марта 2018 | 01:06

serhio_25__: Дурачок, так ты стоишь внизу с открытым ртом?
Можешь закрывать. Я уже пописал. Не захлебнись.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:08

metalug: Ну я то у себя дома, вот мне интересно, ты реально ссышь из окна? Вот это ты быдло.

metalug 09 марта 2018 | 01:12

serhio_25__: Если ты стоишь у меня под окном, как ты писал, то я насцу тебе в рот обязательно. такая мразь тупая как ты иного не заслуживает.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:14

metalug: Малолетка, ты там набухалась, что ли? Сочувствую твоим соседям по дому, вот это им малолетнее быдло досталось.

metalug 09 марта 2018 | 01:17

serhio_25__: Что, шлюхин сын, пощады запросил? ладно. Сегодня ты отсосал по полной.
Отдыхай.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 01:20

metalug: Ты там в луже собственной мочи уснуло?

nikitin43 09 марта 2018 | 00:16

tvitov66: рабочим в металлургии зарплату ещё урежут , наши уже сказали что россия продолжит поставлять слябы в сша .

tvitov66 09 марта 2018 | 00:23

nikitin43: а кто сомневался? Или кто-то думал что резидент Швейцарии Усманов и гражданин Греции Дерипаска личными доходами пострадают?

polba 09 марта 2018 | 01:03

nikitin43: Индийский металлургический комбинат "АрселорМиталл Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь") входит в тройку крупнейших индийских производителей стали для рынка США...
Так что зарплаты, действительно урежут.

kdv75 09 марта 2018 | 00:23

tvitov66: kir_pich_101: nikitin43: Будем наконец-то строить железные дороги с алюминивыми просодами

neon001 09 марта 2018 | 01:03

kdv75: ложек с вилками тоже наделаем! ну и тарелок. как при сталине! конечно и барак бы деревянный не помешал. чтоб как тогда было!

edward_sakash 09 марта 2018 | 00:14

Дерипаска попал конкретно на бабки со своим алюминием.

tvitov66 09 марта 2018 | 00:26

edward_sakash: попали на бабки работники и контрагенты его предприятий, а он (как акционер) будет получать как и прежде

serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:32

edward_sakash: А ЕС не попали, нет?

fresh_breeze 09 марта 2018 | 00:16

Общим колхозом ввели санкции против России, а теперь гляди-ка — уже друг против дружки их начали вводить, санкции эти, они же пошлины на импорт.
Евросоюз ответит тем же, Китай тоже, и к бабке не ходи.
Зато Россия может курить бамбук, она сталь и алюминий в США не поставляет, токмо сжиженный газ.

Если в экономически развитых странах с экономикой всё хоккей, то что-ж беспредел такой начался, видать, не от хорошей жизни.

nikitin43 09 марта 2018 | 00:45

fresh_breeze: россия продаёт сталь и алюминий в сша . металлурги сша давно требовали прикрыть дэмпинговую торговлю сталью россией . металлургия сша обложена огромными экологическими налогами и требованиями профсоюзов о достойной оплате труда рабочих.

polba 09 марта 2018 | 00:57

fresh_breeze: Поставляет. И сталь и алюминий. Примерно на порядок меньше, чем ЕС или Канада.

ivan127_4 09 марта 2018 | 00:24

Вот и "невидимая рука рынка тм" появилась. Ну которая по словам наших либералов все регулирует.

fedor55 09 марта 2018 | 00:37

ivan127_4: а кто сказал что Трамп либерал? Он вполне себе консерватор, которого сдерживают от более жестких действий система разделения власти в США.

holic 09 марта 2018 | 00:40

ivan127_4: Она, милый, она. Та самая рука... Вот не стоит бить горшки(зал...патся) с крупнымы покупателями. Что Гаспром с Нафтогазом, что Дерипаске с амерами...

kaplan911 09 марта 2018 | 00:48

Попала Россия......вернее, её власть.
Россиянам мало что достаётся от природных богатств.
По объёму экспорта стали Россия занимает 4-е место среди стран мира, её доля в мировом экспорте — 6,7 %.
Экспорт алюминия составляет до 20% валютной выручки России.

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