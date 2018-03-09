Вследствие инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась 21человеку...

Об этом сообщила полиция Уилтшера. Ранее Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила в парламенте, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории Британии «является наглым и безрассудным действием».

Называть отравляющее вещество Радд не стала, но сказала, что полиции оно известно. Сергей Скрипаль, его дочь и отравившийся вместе с ними сотрудник полиции по прежнему остаются в больнице.