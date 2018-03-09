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00:03, 09 марта 2018

Вследствие инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась 21человеку

Об этом сообщила полиция Уилтшера. Ранее Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила в парламенте, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории Британии «является наглым и безрассудным действием».

Называть отравляющее вещество Радд не стала, но сказала, что полиции оно известно. Сергей Скрипаль, его дочь и  отравившийся вместе с ними сотрудник полиции по прежнему остаются в больнице.

Комментарии

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zztop1960 09 марта 2018 | 00:14

СССР и РФ , с 50 ых годов никого не ликвидирует за границей !!!! Ну разве что иногда , как Яндарбиева в Катаре , где поймали за руку , а так ни, ни

patrik02 09 марта 2018 | 00:17

Вследствие инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась 21человеку...

Всем скорейшего выздоровления, включая Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

metalug 09 марта 2018 | 00:40

patrik02: Это уже поглный писец пришел называется.
И этого России не простят.
ЧМ по футболу торжественно накрывается медным тазом.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:43

metalug: А если не накрывается, то ты выпрыгнешь из окна?

johio 09 марта 2018 | 00:45

serhio_25__: я бы вообще всех англичан отравил. Характер у них мерзкий и русских они не любят.

metalug 09 марта 2018 | 00:47

serhio_25__: Если ты будешь внизу стоять и можно будет приземлиться на тебя, то с удовольствием.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:49

metalug: Прыгай сейчас, я ловлю

shmuel63 09 марта 2018 | 00:47

serhio_25__: "Если не накрывается?" _тогда он пройдет в такой атмосфере, что вы не раз пожалеете, что он не накрылся. Западный мир это умеет делать.

serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:51

shmuel63: ""что вы не раз пожалеете, что он не накрылся. Западный мир это умеет делать. "" - то что Запад умеет подсирать никто и не сомневается, нашел чем удивать, просто обычно вы это отрицаете, а тут такое признание.

rus215 09 марта 2018 | 00:52

patrik02: не удивлюсь если ты их лично знаешь и лично отдал приказ отравить

vinokur 09 марта 2018 | 01:24



patrik02: Копирую диалог с другой ветки

patrik02:
у меня есть моя Родина и мой народ, ради которых я готов на всё.
----------------------------------------------
Готовы ли Вы уничтожить вес мир?

serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:45

zztop1960: ""СССР и РФ , с 50 ых годов никого не ликвидирует за границей !!!! Ну разве что иногда , как Яндарбиева в Катаре , где поймали за руку , а так ни, ни "" - что его не ликвидировали в российской тюрьме, а выдали Западу? А потом ждали 8 лет, чтобы его убить?
""как Яндарбиева в Катаре"" - это ты так из-за убитого террориста расплакалась?

che21 09 марта 2018 | 00:18

Сидели бы тихо как мышки.нет опять в Лондоне наследили бездари

salut__521 09 марта 2018 | 00:26

Ну чё, дорогие россияне, с новыми предстоящими санкциями вас, а путина с новыми гражданскими жертвами на фюрерской совести и без того задрипанной!..

monik_7 09 марта 2018 | 00:45

salut__521: И Воронежу глубокие соболезнования

russsibiryak 09 марта 2018 | 00:51

salut__521: Свою совесть он давно задушил, когда очередной раз в юности своей получил люлей от своих одноклассников в ленинградской подворотне. Совесть его итак была чахленкой по причине воспитания папашей-нквдшником. А тут ещё улица, как индикатор стойкости подростка к моральному разложению. И если это был только один отморозок в кремле. Боюсь, там они все такие. И наверняка за кулисами этого "театра абсурда" находятся именно отморозки-режиссеры.

s_a_n_d_r_a 09 марта 2018 | 00:42

Это в чистом виде терракт. И какая разница между ними и ИГИЛом (запрещенном в РФ)?

estamp 09 марта 2018 | 00:48

Однозначно, агент КГБ, посланный лично самизнаетекем, это один из 21 пострадавших.
Ибо если отравляющее вещество столь отравляющее, то удивительно, что он вообще не слег рядом со Скрипалями.

monik_7 09 марта 2018 | 01:00

estamp: но в Кремле некто недавно сильно болел...

tks 09 марта 2018 | 01:01

Это называется покушение на убийство общеопасным способом. Почти терроризм.

s_a_n_d_r_a 09 марта 2018 | 01:03

tks:
Без "почти".

russsibiryak 09 марта 2018 | 01:22

Можно представить, что себе позволяет эта нечисть в своей стране, если такая топорная работа за бугром, как следствие привычки к вседозволенности по отношению к согражданам.

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