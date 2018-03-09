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00:01, 09 марта 2018

В  Волоколамске были задержаны несколько десятков участники акции протеста,

Они пытались перекрыть въезд на мусорный полигон «Ядрово». Полиция, по словам активистов, применяла грубую силу.

Акцию протеста жители Волоколамского района устроили прямо на трассе, которая ведет к свалке. В какой-то момент на место прибыли полицейские в специальном обмундировании и стали выхватывать протестующих из толпы. Как рассказала проекту «ОВД-инфо» одна из участниц акции, силовики применили в отношении ее мужа удушающий прием, дубинками при задержании избили и пенсионера. Людей в отделение полиции. По разным данным, с акции протеста омоновцы увезли до 30 человек. Остальные же продолжили пикет на трассе. Накануне власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неприятного запаха и превышения максимально допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В начале марта местные жители провели акцию протеста с требованием ликвидировать мусорный полигон «Ядрово», на митинг, по оценкам организаторов, вышли до пяти тысяч человек.

За последние полгода похожие акции – правда, меньшие по масштабу, – прошли в других подмосковных муниципалитетах: Коломне, а также Клинском и Воскресенском районах.

Комментарии

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kir_pich_101 09 марта 2018 | 00:17

Главное, что бы во дворцах наших галерщиков, благоухали розы...
А чернь всегда чем-нибудь недовольна.

amarnsky 09 марта 2018 | 01:07

kir_pich_101: Плебеи всегда бьют морды друг другу... Это укрепляет веру в справедливость - которую олицетворяет Царь... Так всегда было и будет...

perrrkele_sattan 09 марта 2018 | 00:18

Это провокация против Путина!
Его ядерный леХторат (с помойки) винтят менты. Очевидно, что их подкупили антироссийские гейропейцы!

vlad_kondrat 09 марта 2018 | 00:58

Вот гады, видимо американцы спонсируют, как же так, в самый важный момент когда Отечество только что показало мультяшки всему миру о нашей мощи, или мощах?

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