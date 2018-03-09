В  Волоколамске были задержаны несколько десятков участники акции протеста,

Они пытались перекрыть въезд на мусорный полигон «Ядрово». Полиция, по словам активистов, применяла грубую силу.



Акцию протеста жители Волоколамского района устроили прямо на трассе, которая ведет к свалке. В какой-то момент на место прибыли полицейские в специальном обмундировании и стали выхватывать протестующих из толпы. Как рассказала проекту «ОВД-инфо» одна из участниц акции, силовики применили в отношении ее мужа удушающий прием, дубинками при задержании избили и пенсионера. Людей в отделение полиции. По разным данным, с акции протеста омоновцы увезли до 30 человек. Остальные же продолжили пикет на трассе. Накануне власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неприятного запаха и превышения максимально допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В начале марта местные жители провели акцию протеста с требованием ликвидировать мусорный полигон «Ядрово», на митинг, по оценкам организаторов, вышли до пяти тысяч человек.

За последние полгода похожие акции – правда, меньшие по масштабу, – прошли в других подмосковных муниципалитетах: Коломне, а также Клинском и Воскресенском районах.