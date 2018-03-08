Футболисты московского «Локомотива» в гостях проиграли мадридскому «Атлетико» в первом матче 1⁄ 8 финала Лиги Европы. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта. Тем временем футболисты московского ЦСКА на своем поле проиграли французскому «Лиону» в первом матче 1⁄ 8 Лиги Европы. Ответный матч состоится 15 марта в Лионе.