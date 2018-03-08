Футболисты московского «Локомотива» в гостях проиграли мадридскому «Атлетико» в первом матче 1⁄8 финала Лиги Европы
Футболисты московского «Локомотива» в гостях проиграли мадридскому «Атлетико» в первом матче 1⁄8 финала Лиги Европы. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта. Тем временем футболисты московского ЦСКА на своем поле проиграли французскому «Лиону» в первом матче 1⁄8 Лиги Европы. Ответный матч состоится 15 марта в Лионе.
Комментарии4
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perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 23:17
группа гопников из РФ решила, что они игруны в футбол. Поперлись (за НАШ счет) играть с футболерами "Атлетико" и им надергали пиписьки.
Впрочем, они, как "любители", продолжат получать зряплату из бюджета рашки-парашки (с).
Путина любят, патамучта
grigol331 09 марта 2018 | 00:13
perrrkele_sattan: 1/8
________
Сикоки, сикоки? Да это же чистой воды русофобия.
aleksandr39 08 марта 2018 | 23:32
Не смогли встать с колен .
v_bnd 09 марта 2018 | 00:01
Дык в Мадриде и климат отвратительный и берёзки не ростут. Иезуиты-католики сплошные, вот ! Ну как "рускаму чилавеку" тут пабИдить ?
А с ответным матчем - ох, беда :( Без "генерал Зима" побеждать сложно.