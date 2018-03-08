Влиятельный республиканец и сторонник антироссийских санкций Джон Маккейн, как ожидается, покинет пост сенатора США

Такую информацию со ссылкой на неназванные источники опубликовал портал True Pundit. По сведениям портала, Демпартия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны вместо Маккейна, который работает в верхней палате американского Конгресса уже более 30 лет. 81-летний Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с начала года практически не принимает участия в работе палаты.