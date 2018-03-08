Влиятельный республиканец и сторонник антироссийских санкций Джон Маккейн, как ожидается, покинет пост сенатора США
Такую информацию со ссылкой на неназванные источники опубликовал портал True Pundit. По сведениям портала, Демпартия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны вместо Маккейна, который работает в верхней палате американского Конгресса уже более 30 лет. 81-летний Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с начала года практически не принимает участия в работе палаты.
Комментарии35
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komar 08 марта 2018 | 23:06
Когда его сбили во Вьетнаме, у него не хватило духу крикнуть;"За пацанов!"
otets_zvezdonyi_ 08 марта 2018 | 23:16
komar: сослил, дебилоид портяночный?
patrik02 08 марта 2018 | 23:29
По сведениям портала, Демпартия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны вместо Маккейна...
Зачем ещё кого-то искать, Владимир Кара-Мурза младший, близкий друг и соратник Бориса Немцова и Джона Маккейна - лучшая кандидатура на пост сенатора от Аризоны.
duch_nic 08 марта 2018 | 23:59
patrik02: Да тут любой русофоб подойдёт. Можно даже ваще без мозгов.
duch_nic 09 марта 2018 | 00:01
otets_zvezdonyi_: Защитил америкосов, либероид? ;)
metalug 09 марта 2018 | 00:09
duch_nic: Можно и без мозгов.
безмозглых глушить и без мозгов можно.
Вон сколько накрошили вагнеровцев в Сирии. И в основном беспилотники, то есть машинки безмозглые.
ter234 08 марта 2018 | 23:16
komar: Когда его сбили во Вьетнаме, у него не хватило духу крикнуть;"За пацанов!"
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интересно, кто слышал или видел как кричали "за пацанов".!
perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 23:12
Маккейн -не Слуцкий.
У него было Мнение, он имеет Собственное мнение и не мразь, как депутаны-сосуны из "партии" Жирика
anemon 08 марта 2018 | 23:13
Лично мне - жаль. Здоровья Вам, сенатор!
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:13
Перегорел фитилёк. Против России слабо! Другим пиндосам приготовиться , хомки вешайтесь!
otets_zvezdonyi_ 08 марта 2018 | 23:18
stoned_fox: ты за своего ботексного микронаполенчика переживай, клоун, а за Маккейном миллионы вменяемых людей, а не портяночного говна типа тебя
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:30
otets_zvezdonyi_: Дебил, мне твой ботоксный похую. Я против вас таких козлов, лижущих америке. Соси дальше у дяди Сэма!
metalug 09 марта 2018 | 00:12
stoned_fox: Ты пригожингский обрез на себе опробовал, новичок?
как он тебе? тут многие ваши опытом делились. давай и ты.
stoned_fox 09 марта 2018 | 01:03
metalug: Пригожинский обрез у тебя изо рта торчит.выплюнь, и скажи внятно, чего тебе козлу от меня НАДА?
metalug 09 марта 2018 | 01:15
stoned_fox: Дружок, ты у кого работаешь? Ты шлюхин сын, как смеешь на нальника рот открывать.
Соси обрез усердно. вас без опробования на работу не берут. А твое фото с обрезом во рту я скоро здесь размещу.
stoned_fox 09 марта 2018 | 01:22
metalug: : Дружок, ты у кого работаешь?
Это ты лузер работаешь, а я сюда как в зоопарк хожу на таких как ты обезьян посмотреть и поржать над вами. Пшол на пальму!банан тебе в жопу.! ))))
rabin_tagor 08 марта 2018 | 23:20
stoned_fox: хомки уже все висят.
А правда, вас га улицу Оптиков переселили?
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:28
rabin_tagor: АГа!! А вы всё там же, в подвале,? жалко вас дебилов уродских.такие муки за тридцать сребренников терпите.
v_bnd 09 марта 2018 | 00:14
stoned_fox: Ты "голосовал" за Трампа ? :)
А "Джон Маккейн" уже имя нарицательное. Его "переплюнуть" попытаются многие. Но рашке от этого будет только "лучше", да, пацак ?
cukker 08 марта 2018 | 23:23
"сторонник антироссийских санкций"?? лютый и вечный враг России. похожий на кровавую куклу Чаки с порезами на лице. уйдет в яму, но 3 мировая, которую он затеял, наверняка состоится
palmcoast___ 08 марта 2018 | 23:26
Настоящий мужик., столько лет отбатрачил на благо нашей страны.. Интересно, у Путина столько получится?
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:33
palmcoast___: У тебя нет своей страны. ТЫ, перекати-поле! бесхребетное .
akustik57 08 марта 2018 | 23:52
stoned_fox: Не всегда место рождения и Родина это одно и тоже ... Родина у человека там где он живёт достойно и уважает всё и всех ... где его уважают и закон и сограждане и где у его детей есть будущее ... тогда человек понимает что он защищает и зачем !
stoned_fox 09 марта 2018 | 01:06
akustik57: Его родина там, где ему за ушком почесали, и он уже о ноги нового хозяина трётся.. Проститутка , проще говоря.
palmcoast___ 08 марта 2018 | 23:57
stoned_fox:
Можешь думать как угодно, а правительство США когда то выдало мне паспорт, назвав своим гражданином и я с тех пор горжусь своей страной., на моем доме и в огороде на доке развиваются американские флаги. На катере в праздники так же и тот же флаг - флаг США!
kinnlade 09 марта 2018 | 01:18
palmcoast___: А в чем настоящая мужиковость то?
nikitin43 08 марта 2018 | 23:35
в россии нет ни одного депутата способного сказать правду даже о коксе , сказать что презик вор и убийца , бедная , нищая духом россия...
fresh_breeze 08 марта 2018 | 23:37
"сторонник антироссийских санкций "
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Писали бы проще: махровый русофоб. При чём тут антироссийские санкции?
Это всё равно, как если б в краткой справке о Гитлере написать только то, что он был непримиримым борцом с большевизмом, тогда бы ему впору памятники ставить по всему "цивилизованному миру" от благодарного "прогрессивного человечества".
Нужно давать полную характеристику, как "героям" прошлых лет, так и нашим современникам.
nikitin43 08 марта 2018 | 23:44
fresh_breeze: гитлер и сталин родные братья их наследники пол пот , чаушеску , бенладен и каддафи , воспитанник путен призвавший на службу россии воров и казнокрадов , насильников и убийц.
fresh_breeze 08 марта 2018 | 23:59
nikitin43:
Какие же они родные братья? Гитлер — лузер. А Сталин — руководитель государства, победившего в войне. Кстати, победившего Гитлера и его нацистский режим, поэтому называть Сталина и Гитлера братьями могут только те, кто сожалеет, что так вышло.
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"воспитанник путен призвавший на службу россии воров и казнокрадов , насильников и убийц."
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Раз зашёл разговор о генеалогии, то чьи братья Горбачёв с Ельциным?
palmcoast___ 09 марта 2018 | 00:11
fresh_breeze:
Какие же они братья?, один лысый, другой волосатый. Они сироты.
fedor55 08 марта 2018 | 23:40
Какая нахрин демпартия, если маккейн республиканец. Журналюги перекратите бездумно копипастить с каких попало ресурсов.
kaplan911 08 марта 2018 | 23:42
Вот это Сенатор......с большой буквы!
Фигею с нашей быдлоидной массы.
Следите за своим в доску щербатым патриотом Слуцким с растёгнутой ширинкой......
stoned_fox 09 марта 2018 | 01:08
kaplan911: отсосёшь с расстёгнутой ширинки маккейна.?
thesonhuman 09 марта 2018 | 00:14
Онкологические заболевания не выбирают пациентов, пациенты сами напрашиваются по разным причинам - кому становится лучше, а кому хуже.