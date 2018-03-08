В отношении участников акции протеста у мусорного полигона «Ядрово» составлены административные протоколы
Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова. Протестуя против свалки, участники акции перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Мероприятие, как говорят в подмосковной полиции не было согласовано с местными властями. В отношении двух граждан протоколы составлены за нарушение порядка проведения публичных акций. В отношении еще девяти — за неповиновение сотрудникам полиции. К этому часу все задержанные отпущены. Когда будет суд, не уточняется.
Комментарии13
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alexander25101977 08 марта 2018 | 23:05
Холопы взбунтовались? Да ещё и перед пятым помазанием на царство?! Пороть! пороть без пощады! Всю дурь холопскую вышибить!
meteor1908 08 марта 2018 | 23:07
Русская пословица гласит: "А кому не мило, тому в рыло!".
nikitin43 08 марта 2018 | 23:49
meteor1908: малость учится народ , хоть письма презику перестали писать , это радует . из каждой схватки с властью всегда немного но выходят убеждённые борцы с властью.
amarnsky 08 марта 2018 | 23:49
meteor1908: Барин приедет - барин рассудит... Короче кроме Путина никто не разберется...
mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 23:08
Поскольку власть в России по Конституции принадлежит народу, то повиноваться воли народа должны не только местные чиновнички, но и мильтоны.
Но на практике всё наоборот.
amarnsky 09 марта 2018 | 00:24
mikhail_spb_: Вообще то никто никому ничего не должен - надо с этого начинать...
prusol 08 марта 2018 | 23:13
А почему они стали "протестовать" только сейчас? Или раньше просто не воняло?
ludvig14 08 марта 2018 | 23:17
ну теперь Прокопенко (рен-тв) может поставить на одну ступень с Вангой, Ностродамусом и Кейси - Евгения Шварца!
malanoff 08 марта 2018 | 23:27
Пусть полицаи образцы отходов с полигона "Ядрово" к себе домой заберут . Ну вдруг вещьдоки утырят , совсем не ядовитые , их даже кушать можно.
perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 23:53
Люди собрались мирно?
Без оружия? /выражали протест/
ВОПРОС: кто нарушил Конституцию?
amrigo 08 марта 2018 | 23:53
После выборов ГУЛАГ открывается.
ugiazov 09 марта 2018 | 00:00
В протоколах на женщин приписка: С днём 8 Марта!
woronin05 Игорь Воронин 09 марта 2018 | 00:13
Вот дебилы. Менты же сами дышат этими выхлопами с полигона. Зачем они так усердствуют?