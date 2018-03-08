В  отношении участников акции протеста у мусорного полигона «Ядрово» составлены административные протоколы

Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова. Протестуя против свалки, участники акции перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Мероприятие, как говорят в подмосковной полиции не было согласовано с местными властями. В отношении двух граждан протоколы составлены за нарушение порядка проведения публичных акций. В отношении еще девяти — за неповиновение сотрудникам полиции. К этому часу все задержанные отпущены. Когда будет суд, не уточняется.