Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля
Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Как заявил «Скай ньюс» врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард, в их число входят основные пациенты — сам Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Притчарда , некоторые обратившиеся за медпомощью сдали анализ крови и прошли лечение, направленное на поддержку их здоровья. Притчард также заявил, что единственный полицейский, который на данный остается в больнице — это сержант Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Ему уже лучше, он поправляется. Состояние 66-летнего Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии остаётся критическим.
Комментарии58
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mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 23:04
Вряд ли это убийство осуществлялось без приказа нацдилера.
Мстительный он.
А с годами становится ещё мстительнее.
ludvig14 08 марта 2018 | 23:11
mikhail_spb_: ага, а потом еще и слезу пустит и расскажет, как ему это было невыгодно. И электорат поверит.
patrik02 08 марта 2018 | 23:16
Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля...
Несчастные люди, молю Бога чтобы полицейские во всём разобрались и чтобы россияне были не причём.
vinokur 08 марта 2018 | 23:28
patrik02: молю Бога чтобы полицейские во всём разобрались и чтобы россияне были не причём.
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Ну а если окажутся "причем", что будете говорить? Мне, действительно, интересна психология человека, вроде понимающего "что такое хорошо и что такое плохо", но регулярно выступающего на стороне зла. Неужели только за деньги, или необоримое влечение к злу? Следовало бы спросить у Путина, но он не ответит. А Вы, Патрик?
patrik02 08 марта 2018 | 23:46
vinokur:
Тебе меня не понять, потому что ты мразь, космополит без роду и без племени, а у меня есть моя Родина и мой народ, ради которых я готов на всё.
rabin_tagor 08 марта 2018 | 23:55
patrik02: Племенной Патрик!
Эт-то что-то...
patrik02 08 марта 2018 | 23:58
rabin_tagor:
... сказал деревенский хохол Рабиндранат Тагор из Антарктиды.
irdo 09 марта 2018 | 00:12
patrik02:
а у меня есть моя Родина и мой народ, ради которых я готов на всё.
==============
"Данко разорвал руками себе грудь и вырвал из неё сердце и высоко поднял его над головой.
Оно пылало ярче солнца, и люди, очарованные, снова пошли за ним.
И теперь гибли, но гибли без жалоб и слёз." (с)
◕‿◕)
vinokur 09 марта 2018 | 01:21
patrik02: меня есть моя Родина и мой народ, ради которых я готов на всё.
----------------------------------------------
Готовы ли Вы уничтожить вес мир?
patrik02 09 марта 2018 | 01:25
vinokur:
Что в слове "готов на всё", тебе непонятно?
ab40 08 марта 2018 | 23:48
patrik02: Россияне, безусловно, будут "НЕ ПРИЧЁМ". Но будут ли они ни при чём - не гарантирую.
raffal 09 марта 2018 | 00:55
patrik02:
Безусловно, Вы правы, что очень хочется, чтобы следствие, объективно разобравшись, установило неопровержимо, что российского следа в этом зловещем преступлении нет.
А если есть? То что, будете "готов на всё"? Нелёгкая дилемма. Тем более, что продолжается ещё одно следствие, по делу трагедии малайзийского самолёта.
Но уже сейчас, репутация России в мире совершенно дрянная. Дошло до полутонны наркотиков в Посольстве. Тут стыдиться надо.
tamplieres 08 марта 2018 | 23:24
Вообще-то это похоже на теракт с применением боевых отравляющих веществ.
kvam 08 марта 2018 | 23:30
ludvig14: Электорат приветствует любые действия, карающие предателей.
Еще как-то можно понять тех, кто предает по моральным убеждениям.
А этому Скрипалю еще кол осиновый в могилу вколочен будет, за то что продавал за фунты своих коллег.
Собаке собачья смерть.
wingsw 09 марта 2018 | 00:20
kvam: Так после 1917 года остались только предатели.Патриотов убили или выгнали.
raffal 09 марта 2018 | 01:00
kvam:
По любым соображениям, этот Скрипаль, безусловно, предатель, но...был осуждён, провёл в заключении немало лет, был помилован и обменен на 10 (ДЕСЯТЬ!) провалившихся российских агентов в Англии.
Во время и после холодной войны у враждующих спецслужб действовало неписаное правило: страны, которые ПОМИЛОВАЛИ и ОБМЕНЯЛИ чужих шпионов на своих, бывших противников больше не трогают и не угрожают им. Это позволяет поддерживать минимальное доверие между правительствами в случае, если потребуется новый обмен разоблаченной агентуры.
Если будет (подчёркиваю, если будет установлено!) установлено, что российские спецслужбы нарушили эту негласную договоренность, то будет перейдена "красная черта" и начнётся полномасштабная шпионская война. Мало у России проблем?
nenepaletz0 09 марта 2018 | 01:00
kvam:
kvam: Еще как-то можно понять тех, кто предает по моральным убеждениям.
А этому Скрипалю еще кол осиновый в могилу вколочен будет, за то что продавал за фунты своих коллег.
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Предавать бесплатно, за идею – допускается, предавать за доллары, как все – разрешается, предавать за фунты – низзя. Да Вы знаете, что фунты дороже долларов ценятся? Хотя откуда Вам это знать, если вы не знаете, что КВАС пишется слитно, а К ВАМ полагается писать раздельно.
fedor_v_glaz 08 марта 2018 | 23:56
ludvig14: его просто подвели к черте...
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:12
mikhail_spb_: Детский болезненный синдром , видмо писал в штаны нацлидер долго и теперь переживает по сему поводу.
Теперь Патрушеву лететь в Лондон.
sproter 08 марта 2018 | 23:15
mikhail_spb_: агрессивить у него, так агрессивить - хотел одному отомстить, полрайона других в больницу отправил, еще неизвестно, что с дочерью и сержантом будет.
zztop1960 09 марта 2018 | 00:08
mikhail_spb_: Господин Хинштейн , от Россгвардии , заявил , что с 50 ых годов СССР и РФ не ликвидируют никого за границей. Лицо у него было доброе , доброе , как у целочки - малолетки. А как на счёт ликвидации Зелимхана Яндарбиева в Катаре ? Там за задницу взяли ликвидаторов. Что скажет Хирштейн , с рожей невинной девушки ?
malanoff 08 марта 2018 | 23:04
Это агрессия против Великобритания. Какой то придурок нарушил правила игры. Игра какая то примитивная , наверно в ракеты.
monach54 08 марта 2018 | 23:33
malanoff: Или в новый "железный занавес" навсегда...
fedor_v_glaz 08 марта 2018 | 23:58
monach54: только раньше он был с нашей стороны, а теперь с их. Дожили.
aristarh1970 08 марта 2018 | 23:41
malanoff: Да будет вам, выдумывать. Обычная британская провокация, что б свалить на "злодейского Путина".
Только, видать, лорды денег на исполнителей закрысили и хзадешево наняли криворуких пакистанцев. Которые, не разобравшись, потравили кучу левого народу.
martin5660 08 марта 2018 | 23:04
Совсем грязно сработали.
fun43 09 марта 2018 | 00:03
martin5660: это называется непредсказуемая траектория
dobro_vam_v_dom 08 марта 2018 | 23:05
Очень похоже на антироссийскую провокацию в преддверии ЧМ по футболу.
Наши спецслужбы не стали бы так топорно работать...
malanoff 08 марта 2018 | 23:09
dobro_vam_v_dom: "Наши спецслужбы не стали бы так топорно работать..."
===========================
А как в этом случае ваши спецслужбы бы сработали ? Молотком ? Специалистка блин по спецслужбам...Похожа на Машу...
irdo 08 марта 2018 | 23:13
malanoff:
А как в этом случае ваши спецслужбы бы сработали ? Молотком ?
===========
Ледоруб--орудие пролетариата.
aristarh1970 08 марта 2018 | 23:49
irdo: Зачем ледорубом - в городе?! Спецслужбам прще все замаскировать под убийство бедным случайным гопником.
И для этого вполне подойдет молоток/бутылка/камемь/отвертка/вилка/кухонный нозж...
rabin_tagor 08 марта 2018 | 23:59
aristarh1970: прще - так прще.
Вот они все так прще и делают.
Полоний с его уникальным составом, по которому однозначно опрелеляется производитель - это очень просто.
aristarh1970 09 марта 2018 | 00:04
rabin_tagor: Понятно, кроме обычной очепятки - вы не нашли изъянов в моем замечании.
И про полоний вы абсокютно правы: именно указанные вами своийства и определяют его невозможность использования в качестве оружия секретный операций/убийств.
Кстати, а где официальные данные о месте проис-хождения плония, от коего склеил ласты Литвиненко?
ЕМНИП, честные англичане этих данных так и не огласили публично. Почему?..
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:23
malanoff: У МИ6 спроси балбес.
aristarh1970 08 марта 2018 | 23:44
malanoff: А вы перспективно мыслите, одобряю.
Нормальная спецслужба сработала бы именно "молотком" - замаскировать убийство под бытовое преступление, совершенное мелким бедным гопником...
В каком отряде спецназа служили?
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:14
dobro_vam_v_dom: "топорно работать" -
Смешно. Китайцы шпионят за новыми разработками, чтобы придумать что то новое, имея новые технологии а мы же, убиваем личных врагов Путина , как во времена царя Гороха.
aristarh1970 08 марта 2018 | 23:51
vlad_kondrat: vlad_kondrat: vlad_kondrat: Правильно. Именно это и есть аргумент в пользу того, что РФ тут не при чем.
ivan444 08 марта 2018 | 23:16
dobro_vam_v_dom: Ты ошибаешься. У путинской администрации всё топорно: что во внешней политике, что во внутренней, что в экономике. Спецслужбы также работают. А что ты хочешь, это уже порок системы. за что не возьмутся - везде клин.
vinokur 08 марта 2018 | 23:40
dobro_vam_v_dom: Наши спецслужбы не стали бы так топорно работать...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А какие стали бы? Ыновские?
Скорее, кто-то из путинского окружения интенсивно копает под Путина, особенно последние полгода. Позорная олимпиада, разгром в Сирии, кокаин а посольстве, падающие самолеты с генералами, эта гнусная история в думе, наконец, этот демонстративный теракт в Англии.
Путину это надо? Нет? А кому?
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:10
ИГИЛ или ФСБ?
Возможно что ИГИЛ, они бы хотели взять на себя отвественность, это же круто - зарин.
Но все указывает на ФСБ. Бывшие связи и Путин, аки дидяте Иродово - "подать мне голову Иоанна".
Даже невозможно себе представить чтобы Трамп отдавал приказы убить своих оппонентов.
anemon 08 марта 2018 | 23:10
Ну, что же, Запад, терпите и дальше питерского гопника в "мировых лидерах". Видно, есть в этом какой-то профит. А ведь он - Гитлер 1939г.
persona_non_grata 08 марта 2018 | 23:11
Сыпанули от души. Так чтоб наверняка...
salut__521 08 марта 2018 | 23:15
Всего 21 пациент? Ну пусть спасибо путину скажут за то, что не 210 и что у него было хорошее настроение перед переназначением, а не такое жуткое как перед Норд-Остом.
monach54 08 марта 2018 | 23:36
salut__521: Сколько верёвочке не виться, а Гаага уже на горизонте...
drozd2015 08 марта 2018 | 23:21
"Путин мстительный"... очевидно каждый судит по себе. Интересно, сколько хвостов отрезали собакам те, кто это пишет, за то, что пёсики в детстве на них пописали...
alexander25101977 08 марта 2018 | 23:24
О Путин постарался, а? Даже англичан перетравил.
don_ballon 08 марта 2018 | 23:24
Похоже, хевра вляпалась в говно погуще допингового скандала.
neon001 08 марта 2018 | 23:32
don_ballon: кто-то должен ему п_дануть промежду глаз. сколько можно это терпеть то? крым простили, боинг простили, лугандон простили... не хотели портить отношения с москвой? теперь гопник будет харкать на стены уже в вашей квартире, европейцы.
aristarh1970 08 марта 2018 | 23:59
neon001: drozd2015: vlad_kondrat: Крым (в лице его жителей) сам решил вернуться в Россию.
На Донбасе неселение восстало против украинских нацистов, захвативших власть в Киеве.
Малазийский Боинг сбили улраинские военные для провокации против повстанцев и России.
Литвиненко траванулся сам при неосторожном обращении радиоактивнымми материалами при их контрабанде.
В случае с ныныешним новооптравленным - еще не известно ничего, следствие никаких подробностей не оглашало.
Но вы почему-то во всем обвиняете Россию...
Эти у вас что, весеннее обострение нездоровых фантазий?
raffal 09 марта 2018 | 00:50
aristarh1970:
Вот-вот, благодаря таким рассуждениям, во-первых, можно подумать, что Россия - страна непуганных идиотов, а во-вторых, репутация России упала до критически низкого уровня. А это есть РУСОФИБИЯ!
Вы и есть - РУСОФОБ!
По двум фактам: трагедия малазийского самолёта и покушением на убийство в Англии, идёт следствие. По его результатам и станет ясно, кто совершел эти преступления.
А Вы, повторяю, РУСОФОБ - враг России.
stalinator 08 марта 2018 | 23:27
Визитка Путина на месте происшествия найдена? Паспорт Патрушева? Права Лугового?
don_ballon 08 марта 2018 | 23:54
stalinator: Зачем паспорт? Здесь "авыдокажити". "авывсёврёти" не прохиляет. всем всё понятно, репутации ноль. Кому выгодно? Индийской разведке, штоль? Не надо кривлятся, этот поганый след из Москвы. И так, даром, это не пройдёт.
fedor_v_glaz 09 марта 2018 | 00:03
stalinator: пошёл вон, ватанский залупутинец!
raffal 09 марта 2018 | 01:06
stalinator: Визитка Путина на месте происшествия найдена? Паспорт Патрушева? Права Лугового?
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Не знаю, кто виновен в покушении на убийство в Солсбери. Это установит следствие. Доверяю профессионализму лучшей криминальной полиции мира, которой, по признанию их российских коллег, является New Scotland Yard.
Министр МВД Великобритании заявила, что недопустимо "заниматься спекуляциями о возможной причастности России к преступлению и заявила, что полицейское расследование должно основываться на фактах, а не слухах"
И не дай бог, если будет обнаружен российский след.
spec71205 08 марта 2018 | 23:36
...прикольно другое...все убийство за кардоном эти твари из конторы совершают за нашими спинами называя меня Дагестанца росиянином!!! Лично от меня говорю!!! -северной Кавказ Дагестан не россия! К этим убийствам В АНГЛИИ мы граждане СЕВЕРНОГО КАВКАЗА не какое отношение не имеим! ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ НАМ НЕ НУЖЕН! Господа из Англии обьявите бойкот этому чемпианату если хотите мира ! Ваше молчания и отказ объявления бойкота говорит о том что Вы за одно с режимом из кремля!
aristarh1970 08 марта 2018 | 23:37
Всего двадцать один? Очко.
Не, для дОлжного антироссийского накала это мало. Надо б добавить еще пару тысяч - вот тогда можно будет возопить о "преступлениях путинского режима".
chimp2013 08 марта 2018 | 23:48
Гибридная война - это не только война человечками зелеными , но и гостями и туристами .
mexxanikk 08 марта 2018 | 23:48
Ого, сейчас англосаксы начнут тему виновности Кремля раскручивать лет пять, трясти кулачками, грозить санкциями, пыжиться и плеваться, потом все затихнет за неимением доказательств, но СМИ будут регулярно приписывать смерть Скрипаля Кремлю на ряду с Литвиненко.
Англосаксов, как детей можно просчитать на несколько лет вперед,- примитивны, как здешние либералы,...нет здешние либералы все таки примитивнее...