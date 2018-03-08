Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля...

Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Как заявил «Скай ньюс» врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард, в их число входят основные пациенты — сам Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Притчарда , некоторые обратившиеся за медпомощью сдали анализ крови и прошли лечение, направленное на поддержку их здоровья. Притчард также заявил, что единственный полицейский, который на данный остается в больнице — это сержант Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Ему уже лучше, он поправляется. Состояние 66-летнего Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии остаётся критическим.