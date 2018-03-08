Санкт-петербургский СКА, московский ЦСКА и ярославский «Локомотив» выиграли свои серии в 1/8 финала плей-офф КХЛ

Санкт-петербургский СКА, московский ЦСКА и ярославский «Локомотив» со счетом 4-0 выиграли свои серии в 1/8 финала плей-офф КХЛ. Единственными командами, чье очное противостояние в Западной конференции еще не завершено, остаются финский «Йокерит» и «Сочи». После четырех матчей серии клуб из Хельсинки лидирует со счетом 3-1.