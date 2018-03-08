Американская компании «Тесла» впервые отправила партию груза с помощью новейших электрофур собственного производства

Об этом у себя в «Инстаграме» сообщил глава компании Илон Маск. По его словам, фуры доставят из Невады партию аккумуляторов для автомобилей Tesla с завода компании на сборочную площадку в Калифорнии. Это первая полноценная тестовая доставка с помощью Tesla Semi. Как доехал груз до пункта назначения, Маск еще не сообщал.