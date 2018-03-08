Американская компании «Тесла» впервые отправила партию груза с помощью новейших электрофур собственного производства
Об этом у себя в «Инстаграме» сообщил глава компании Илон Маск. По его словам, фуры доставят из Невады партию аккумуляторов для автомобилей Tesla с завода компании на сборочную площадку в Калифорнии. Это первая полноценная тестовая доставка с помощью Tesla Semi. Как доехал груз до пункта назначения, Маск еще не сообщал.
Комментарии67
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kottigr1 08 марта 2018 | 22:37
Зато у РФ есть не имеющие аналоги в мире ядерные ракеты, способные уничтожить Землю.... ! .. Так ?
stoned_fox 08 марта 2018 | 22:47
kottigr1: Так! И что?! Только от страха не обосрись.
ensebeo 08 марта 2018 | 22:52
stoned_fox: а ты от радости.
stoned_fox 08 марта 2018 | 22:54
ensebeo: радость это у вас лизунов от успехов хозяина.
tvitov66 08 марта 2018 | 23:00
stoned_fox: обосраться со страха от картинок с графикой прошлого века? Где наши ракетоносители? Где наши "современные" автомобили, телефоны, компьютеры? Мы даже современный телевизер без импортных комплектующих сделать не в состоянии! Неужели вы думаете что мы, утратив на 50% возможности "гражданского" ракетостроения, имеем потенциальную возможность в военных ракетах обогнать весь мир??? Это БРЕД! Дошло до того что для показухи президента показывают чухню из журналов "военное обозрение" 40-летней давности с графонием 20-летней несвежести
vilingrad 08 марта 2018 | 23:04
tvitov66: За это время даже анимация ушла далеко вперед. У Вовки был уровень первых выпусков "Ну, погоди!"
tvitov66 08 марта 2018 | 23:12
vilingrad: даже КНДР "победила" весь мир по футболу и "уничтожила" американские авианосцы с куда лучшей графикой и спецэффектами чем демонстрировал нацЛидер сверхдержавы на все телевизеры страны
metalug 08 марта 2018 | 23:23
vilingrad:
В новости нет одной немаловажной детали.
ГРУЗОВИКИ ЭТИ БЕСПИЛОТНЫЕ.
И ДОСТАВКА УЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА.
Беспилотные грузовики Tesla успешно прошли первые испытания. Фуры доставили аккумуляторы для машин с завода в штате Невада на сборочный конвейер в Калифорнии
Беспилотные фуры Tesla могут проезжать 804 километра без подзарядки с 36 тоннами груза на борту. Анонс грузовика состоялся 17 ноября 2017 года, и по заверениям инженеров Маска перевозка грузов на новых автомобилях обойдется дешевле, чем на их дизельных собратьях.
Как пишет Business Insider (BI), грузовик, вероятно, не поставят на серийное производство до 2019 года. Маск показал прототип фуры в ноябре 2017 года, BI уточняет, что с того момента Tesla получила заказы на грузовик от Pepsi, Walmart и Anheuser-Busch.
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:20
tvitov66: Где наши "современные" автомобили, телефоны, компьютеры? Мы даже современны
Спроси у америкосогв где их двигатели космических станций. Каждый производит то, что у него хорошо получается.Не знал?!
alehan000074 08 марта 2018 | 23:33
stoned_fox: хвастаться советскими двигателями времен королева-гагарина - это какой то позор (с.)
duch_nic 09 марта 2018 | 00:08
alehan000074: Ты плохо осведомлён о современных российских двигателях. ;)
А, кстати, почему америкосы не умеют делать такую "рухлядь"? Тупые? Рукожопые? ;)
А ещё, кстати, почему америкосы до сих пор не умеют строить такие же, опять же, кстати, лучшие в мире атомные электростанции? Да вы даже свои грёбанные айфоны не умеете делать - отдали китайцам. Да вы ВСЁ отдали китайцам. У вас ваще ничего своего нет! Одни понты. ;)))
duch_nic 09 марта 2018 | 00:14
duch_nic: А не!... забыл!...
У вас есть долги! $20 трлн! И это только внешние. А если посчитать ваще весь... не... лучше не озвучивать лишний раз. ;))
don_ballon 09 марта 2018 | 00:03
stoned_fox: Разумеетя, это мы со школы знаем. Россия производила пеньку и дёготь, мягкую рухлядь. Голландия-морские суда. Франция-модную одежду. Вино. У кого что лучше получалось. Только один микрочип стоит цистерну нефти, условно говоря... Вот такой расклад в торговле. Баррель нефти-65 евро? А смартфон приличный-650... качайте, друг мой непарнокопытный, качайте...
stoned_fox 09 марта 2018 | 00:58
don_ballon: качайте, друг мой непарнокопытный, качайте...
Ты эт, того, от зеркала отойди.
zztop1960 08 марта 2018 | 22:48
kottigr1: В Эстонии уже давно , роботы -перевозчики доставляют почту , товары и тд по интернету. https://www.youtube.com/watch?v=iheaF_7tSYs
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:02
kottigr1: ""Зато у РФ есть "" - либералы св США сами делают, что им надо, а либерасты в России ноют, что государство все должно им сделать.
Кстати, грузовики тесла полное гуано, которое способно существовать только на дотациях государства, т.е. служить средством распила госбюджета.
metalug 08 марта 2018 | 23:12
serhio_25__: Сергунька, все знают, что ты идиот. Но даже для идиота ты слишком туп.
Ни одна из компаний Маска не получает дотаций от государства.
В США ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ.
НУ НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТЕБЕ ВЫСТАВЛЯТЬ СЕБЯ ПОЛНЫМ ИДИОТОМ.
ЦЕННОСТЬ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ТВОЕГО ТРЕПА ОБНУЛЯЕТСЯ.
НЕВОЗМОЖНО СЧИТАТЬСЯ С МНЕНИЕМ ИДИОТА.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:18
metalug: Какой ты смешной подпидосник.
3 июня 2015 года
Элон Маск получил от властей США 5 млрд долларов.
Расследование американской прессы выяснило, что на протяжении последних лет Tesla и другие компании Элона Маска пользовались гигантскими преференциями от правительства США. Общий объем субсидий достигает 5 млрд долларов.
Расследование, проведенное газетой Los Angeles Times, позволило приоткрыть завесу тайны: оказывается, за последние несколько лет Tesla Motors, SolarCity и SpaceX (компании Маска, занимающиеся, соответственно, автомобилями, солнечной энергией и космическими кораблями) получили от государства огромный объем материальной поддержки — 4,9 млрд долларов в виде налоговых вычетов, льготных кредитов и других форм помощи.
Так, например, только на Tesla пришлось 2,4 млрд долларов: 45 млн выделило министерство энергетики США, на 517 млн были списаны кредиты, а самое большое вложение осуществил штат Невада, предоставивший в обмен на строительство завода Gigafactory налоговые вычеты в размере 1,3 млрд долларов.
tvitov66 08 марта 2018 | 23:23
serhio_25__: не переживай, наш нацЛидер гораздо больше своим друзьям "простил" из Российского бюджета - вот прямо сейчас прощает Сечину 145млрд - это по 1000рэ с носа каждого россиянина, включая инвалидов, пенсионеров и новорожденных. А они, в отличии от Маска, страну в перед не толкают, а наоборот ведут ее в дремучее средневековье
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:35
tvitov66: ""вот прямо сейчас прощает Сечину 145млрд"" - существо, Путин Сечену ничего не прощал. Сечин голодранец и у него ничего нет. Роснефть не его личная компания, это государственная компания.
В отличии от компании Маска, Роснефть крупнейший налогоплательщик в России и является государственной компанией, а не частной.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:31
serhio_25__: Не надо позорится, читать Парашу Тудэи .
Все так называемые субсидии были посчитаны как сумма скидок по налогооблажению, строительные преференции, и скидки на покупку панелей. Никаких прямых инвестиций в компании Маска не было.
Это нормаьная практика во всем мире.
Еще раз СиРожа - не можешь читать не мучай зад.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:37
vlad_kondrat: Los Angeles Times стала параша тудей? Ты подпиндосный дурачок, да?
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:59
serhio_25__: LA Times - либеральное говно. Умеют подать информацию чтобы сделать из мухи слона. Известный поцак Ал Гор вообще получил миллионные субсидии на "Потепление" и просрал все то копья - все молчат.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:04
vlad_kondrat: ""LA Times - либеральное говно"" - ахахаха, уже либералы говно, а кто хорошие? Социалисты или коммунисты? Таких тупых подпиндосов еще поискать.
metalug 08 марта 2018 | 23:51
serhio_25__: Этот говнобред засунь себе в жопу в виде затычки. А то она у тебя разношена и протекает.
Идиот, предосьтавление налоговых льгот в обмен на огромные капиталовложения и создание новых рабочих мест это обычная пркактика.
После строительства предприятия поступления в казну за счет налогов резко возрастают и государству это выгодно.
Деби, маленький пример.
Intel вкладывает в Израиль 5 миллиардов долларов
Корпорация Intel до 2020 года инвестирует в завод по производству чипов в Кирьят-Гате пять миллиардов долларов. Об этом стало известно сегодня, 21 февраля, после встречи министра экономики Израиля Эли Коэна с руководством компании.
В основном эта сумма пойдет на реализацию проекта по обновлению чипов до технологий нового поколения. Взамен корпорация получит государственную дотацию - от 5% до 10% от объема инвестиции, а также существенные налоговые льготы.
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ты понял?
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:21
metalug:
пт, 28/07/2017
В Калифорнии Tesla Model 3 получила гос-субсидии.
Tesla запускала Model 3, чтобы конкурировать с другими марками в низком ценовом сегменте без каких-либо дополнительных субсидий. Но это не значит, что субсидии отменяются вовсе. Официальная цена электромобиля начинается с $35,000, но после субсидий и налоговых вычетов покупателям она может достаться всего за $25,000 пишет Electrek.
alehan000074 08 марта 2018 | 23:27
serhio_25__: идиот! Это не субсидии, а стимуляция низкими налогами на clean auto industry. Чтобы развивать чистую энергетику и чистые машины, понимаешь нет, бензоколонка?
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:31
alehan000074: "" Это не субсидии, а стимуляция низкими налогами "" - ахахаха
Так, например, только на Tesla пришлось 2,4 млрд долларов: 45 млн выделило министерство энергетики США, на 517 млн были списаны кредиты, а самое большое вложение осуществил штат Невада, предоставивший в обмен на строительство завода Gigafactory налоговые вычеты в размере 1,3 млрд долларов.
Бензоколонка назначает президенты в страну элетромобилей)))
alehan000074 08 марта 2018 | 23:40
serhio_25__: американское общество заинтересовано в чистой энергетики в чистых машинах и чистой окружающей среде. Именно поэтому мы позволяем таким компаниям как Тесла или bmw которые делают i3-i8 или Шеви Вольт платить меньше налогов по сравнению с такими же машинами но на бензиновом или на дизельном двигателе. Тебе же загадившему и застравшему вокруг себя всё что можно это сложно понять:((( единственная стимуляция налогами которой может похвастаться путираша - это разрешение озерным дружкам путлера вроде ротенберга и тимченко вообще не платить никаких налогов в России.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:57
alehan000074: ""американское общество заинтересовано в чистой энергетики "" - круто. То вы отрицаете субсидии и существование этих технологий только в рамках парадигмы субсидий, то начали оправдывать субсидии.
"" это разрешение озерным дружкам путлера вроде ротенберга и тимченко вообще не платить никаких налогов в России" - Какие же глупые подпиндосы:
Крупные американские компании не платят налоги.
Десятки американских корпораций в последние годы не выплачивали федеральных налогов вообще, а некоторые получали значительные налоговые послабления, несмотря на солидные прибыли. Таковы результаты исследования, проведенного американской общественной организацией «Граждане за налоговую справедливость» (Citizens for Tax Justice) и Институтом налогообложения и экономической политики.
В 2008-2010 годах 30 крупных компаний имели налоговую нагрузку меньше нуля, а 78 не платили налогов хотя бы один год из трех. При этом объем налоговых субсидий для этих фирм составил 224 миллиарда долларов.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:51
serhio_25__: Ну покажи хоть одну американскую компанию такого масштаба которая не получила перференции?
Даже Гугл, получает преференции при строительстве оптического интернета, хто же будет вкладыватся если не те кому он нужен. Атланта дала налоговые преференции и зато получила высокоскоростной интернет.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:33
serhio_25__: Это не субчидии -
Вот то что Сечин просит у Путина это прямое вливание наличности в компанию - субсидии.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:40
vlad_kondrat: Сичин руководитель государственной Роснефти, это не частная компания Роснефти. Какие же подпиндосы дебилы.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:45
serhio_25__: Есть разница, Сечин просит наличность без докапитализации, это говорит о том что Роснефть в жопе, и не может платить за долги.
Маску никто бы в жизни не дал таких субсидий - поэтому это разные вещи.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:59
vlad_kondrat: ""Есть разница, Сечин просит наличность без докапитализации, это говорит о том что Роснефть в жопе, и не может платить за долги. "" - да хоть в хопе, это государственная компания и государство само решает, как ее поддерживать.
У Маска частная компания, которая к государству не имеет никакого отношения, кроме как получения огромных государственных субсидий, которых Роснефти никогда и не снились.
metalug 08 марта 2018 | 23:35
serhio_25__: ДЕБИ РОДНАЯ, КТО ПОЛУЧАЕТ СУБСИДИИ?
ТЫ ТОЧНО ПОЛНЫЙ ИДИОТ? ИЛИ ХУДОЙ?
Субсидии получают покупатели и от штата Калифорния, а не от США.
Получают за то, что не загрязняют воздух.
Tesla Model 3 официально включили в список автомобилей, подходящих для программы по очищению воздуха в Калифорнии — California Air Resources Board’s Clean Vehicle Rebate Project (CVRP).
Это не прямая скидка. Автомобиль придется купить по полной цене. А скидка будет представлена в виде налоговых послаблений и возврата стоимости — фактически человек заплатит на $7,500 меньше налогов, а $2,500 получит по CVRP.
Субсидии на электромобили популярная мера.
Именно такая позиция привела к буму электромобилей в Китае, где государство очень сильно поддерживало покупателей EV. От этого выиграли и люди и экология.
---------------------------
деби, ты опять неумело соврала и обделалась.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:43
metalug: ""Субсидии получают покупатели и от штата Калифорния, а не от США"" - и? от этого субсидия перестала быть субсидией? Подобные субсидильные программы есть практически во всех штатах США. Штаты не часть государства и это не деньги налогоплательщиков? И кто же штатам возмещает убытки по этим субсидиям, как не федеральный бюджет?
metalug 09 марта 2018 | 00:01
serhio_25__: Еще ьраз для идиота:
субюсидии получает не фирпмаа, а покупатель. Это раз.
Платит их штат, а не федеральное правительство.
и это деньги налогоплательщиков штата,
Федеральный бюджет ничего штатам не возмещает.
Выгода штата в том, что улучшается экология и уменьшаются затраты на охрану природы. Ну и здоровье граждан.
Идиот,
ты даже не представляешь как устроена налоговая система в США..
Каждый уровень власти в США имеет и собирает свои налоги.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:10
metalug: Зачем ты себя идиотом назвал?
""субюсидии получает не фирпмаа, а покупатель. Это раз."" - а кто покрывает разницу между себестоимость и ценой продажи Тесле?
""Платит их штат, а не федеральное правительство."" - какая разница? Хотя платит и федеральный бюджет и бюджет штата. И кто покрывает расходы бюджета штата?
""и это деньги налогоплательщиков штата,"" - а налогоплательщик штата, и? Налогоплательщик федерального бюджета? Может у них и гражданство разное?
""Федеральный бюджет ничего штатам не возмещает. "" - это кто тебе сказал?
""Выгода штата в том, что улучшается экология и уменьшаются затраты на охрану природы. Ну и здоровье граждан. "" - в цифрах это можешь показать? Это же просто твоя фантазия. Никакой выгоды у штата нет, кроме как получения федеральных субсидий на эти программы.
""ты даже не представляешь как устроена налоговая система в США..
Каждый уровень власти в США имеет и собирает свои налоги."" - это ты не представляешь и поэтому просто откровенно выкладываешь тут свои собственные фантазии.
metalug 09 марта 2018 | 00:21
serhio_25__:
Я так и понялд, что ты даже на идиота не тянешь.
Поэтому и не понял, что ятебя идиотом назвал. Но не обижайся, ты и есть идиот.
Еще раз поясняю идиоту.
-----------------------------------
Покупатель платит Тесле за машину полную стоимость, 35000. Все. На этом его расчеты с Теслой завершены.
Потом покупатель получает налоговые скидки, т.к. Тесла, наряду и с другими авто, официально включили в список автомобилей, подходящих для программы по очищению воздуха в Калифорнии — California Air Resources Board’s Clean Vehicle Rebate Project (CVRP).
Это не прямая скидка. Автомобиль придется купить по полной цене. А скидка будет представлена в виде налоговых послаблений и возврата стоимости — фактически человек заплатит на $7,500 меньше налогов, а $2,500 получит по CVRP.
И срань дурная, ничего я тебе доказывать не собираю.сь. Все ьужеь специалисты штата подсчитали.
Тебя не спросили. ты уже усрался от натуги придумывая свой бред. Усрись, еще разок, дкрачок, и сосни.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:25
metalug: В Ольгино этих дебилов не учат ничему кроме тупого копирования. СиРожа даже букв толком не знает. Их бедных вылавливают в наркопритонах и за буханку хлеба они пытаются что то писать.
tvitov66 09 марта 2018 | 00:10
vlad_kondrat: для тупых ватанов разницы между инвестициями в технологии, налоговыми вычетами из-за норм экологии и тупыми субсидиям друзьям из бюджета просто НЕТ
vlad_kondrat 09 марта 2018 | 00:39
tvitov66: Не е8и мне мозг..
Есть субсидирование, когда государство поддерживает напрямую производство, вливая капиал (Роснефть). Государство напрямую перечисляет деньги.
Есть преференции которые государство предоставляет, налоговые или связанные с развитем и строительством. Эти преференции компании получают со временем, за вычетом при пересчете, иными словами не включают в себя расчет наличности.
Поэтому компании Маска не субсидировались а получали преференции.
Для тупых пишу..
kaplan911 09 марта 2018 | 00:01
serhio_25__: \\ Кстати, грузовики тесла полное гуано, которое способно существовать только на дотациях государства, т.е. служить средством распила госбюджета. \\
Это экологически чистые электромобили, с роботом за рулём.
Как пишет Business Insider (BI), грузовик, вероятно, не поставят на серийное производство до 2019 года. Маск показал прототип фуры в ноябре 2017 года, BI уточняет, что с того момента Tesla получила заказы на грузовик от Pepsi, Walmart и Anheuser-Busch.
Это ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО !!!
Нельзя быть таким примитивным.
Выкиньте свой зомбоящик в окно, а то и до белочки недалеко.
serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:12
kaplan911: ""Это экологически чистые электромобили, с роботом за рулём. "" - круто.
""Это ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО !!! "" - очень круто.
""Выкиньте свой зомбоящик в окно, а то и до белочки недалеко. "" - что-то мне кажется, что у человека кидающего телевизоры в окна и есть белочка. Ты лечиться не пробовал?
twenty_two 08 марта 2018 | 23:05
kottigr1: Не у РФ, а у Путина есть...
kaplan911 09 марта 2018 | 00:05
kottigr1: \\ Зато у РФ есть не имеющие аналоги в мире ядерные ракеты, способные уничтожить Землю....
! .. Так ? \\
Илон Маск подарит миру - всей планете самый дещёвый и доступный интернет.
А теперь вот ещё один Подарок.
Эти фуры не только экологически чистые, на электротяге, но и..... без водителей.
За рулём Роботы.
Это просто.....ФАНТАСТИКА !!!
mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 22:38
Это - очередная безуспешная попытка Запада хоть немного догнать российскую науку и технологии, которые, как известно, обогнали весь мир не менее, чем на 50 лет.
barmental123 08 марта 2018 | 22:42
mikhail_spb_:
да, совершенно верно.
наши ребята и не такое уже придумали в своих вагонзаводах, которые ничем не отличаются от зон.
stoned_fox 08 марта 2018 | 22:51
mikhail_spb_: Мишаня, ты подумай своей дурной башкой,ЗАЧЕМ России электромобили, которые будут нерентабельные? В России уже сколько лет ходят "ЗЕЛЁНЫЕ АВТОБУСЫ" на метане. И ДЁШЕВО, и ЭКОЛОГИЧНО. Не надо батарейками природу засорять, на выхлопе вода. Успехов в понимании процессов (с)
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:04
stoned_fox: Так нигде в мире электромобили нерентабильны без госсубсидий.
10 июля 2017 г.
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля после отмены налоговых льгот.
tvitov66 08 марта 2018 | 23:32
serhio_25__: ну да, они все дураки - в технологии вкладываются, зато мы УМНЫЕ! :))))
Вспомни Задорного, который нас смешил что дурные американцы потратили миллионы на ручки, которые могут писать в космосе, а наш УМНЫЙ Гагарин писал карандашом ... Зато теперь у них из этой технологии получились фломастеры, капиллярные ручки и даже дешевые технологии печати плоских мониторных матриц, а мы вынуждены теперь всю эту хрень покупать в Китае, где ее штампуют тоннами по американским технологиям
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:50
tvitov66: ""ну да, они все дураки - в технологии вкладываются, зато мы УМНЫЕ! :)))) "" - кто они? Что-то ты хрень пукнул. Пусть вкладывают, я всего лишь сказал, что эти технологии страшно убыточные и могут существовать только на субсидиях.
ЗЫ: Карандаш Гагарина - это миф. Как же я обожаю тупые фантазии основанные на мифах. А вот реальность:
Пока не появилась ручка Fisher, американцы и СССР использовали в космосе карандаши. После ручкой Fisher писали и американцы и наши.
tvitov66 09 марта 2018 | 00:02
serhio_25__: При чем тут торговая марка Fisher, я про технологию капиллярной печати, которая на "проклятом Западе" есть, а у нашей сверхдержавы НЕТ, от того мы даже не в состоянии наладить выпуск собственных матриц для собственных зомбоящиков, через которые промываем мозги таким ватным тупоголовикам
serhio_25__ 09 марта 2018 | 00:18
tvitov66: ""При чем тут торговая марка Fisher,"" - притом, что этой ручкой писали и американцы и мы и технологию капиллярной печати к этой ручке не имеет никакого отношения.
Кто виноват, что ты не способен выпустить собственную матрица для зомбоящика? Путин? Вы тут описываете, какой Маск крутой и что он сам все выпустил, то кто вам мешает это сделать? Или вы простые ничтожества, которые способны только в интернете трындеть?
Хотя и тут ты показал свою тупость. На сегодня существует всего три компании, выпускающих мониторы на основе собственных ЖК-панелей: Sumsung, LG-Philips и NEC. Все остальные торгуют только лейблами на лицевой панели монитора.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:47
serhio_25__: Электромобили нуждаются в соотвестующей инфраструктуре. Массовый выпуск еще не начался, поэтому какого хрена покупать машину если на дороге нет условий "заправить" и заправить быстро.
Нужно время..
serhio_25__ 08 марта 2018 | 23:52
vlad_kondrat: И?
ugiazov 09 марта 2018 | 00:11
stoned_fox: По нашим дорогам аккумуляторы недолго проживут.
duch_nic 09 марта 2018 | 00:49
ugiazov: Проживут. Но они нерентабельны. Зачем платить больше, если у вас есть более дешёвое топливо? Вы же не станете отапливать дом дорогой электроэнергией, если у вас есть газ?
Конечно у некоторых из всех щелей лезут понты. Ну так это их собственное дело. Пусть развлекаются. ;)
omichka 08 марта 2018 | 22:45
А у нас в квартире газ!
ugiazov 09 марта 2018 | 00:13
omichka: А у 30% россиян его нет.
vilingrad 08 марта 2018 | 23:02
А эти все впихивают свою лежалую нефть кому не попадя. Лет через сорок Вовке поставят памятник- бассейн: ванная, полная черной жижей, уточка Медведева, корма, торчащая кверху с надписью на ней "..беда России", и плавающие на на поверхности трусы с Щитом и Мечом:(
point3d 08 марта 2018 | 23:30
США локомотив мирового прогресса.
grossalexis032018 08 марта 2018 | 23:45
Прикольные портянки забыли прочитать новости о том что американцы отказались от дальнейших закупок у Рюсси ракетных двигателей. А у Рюсси по прежнему нет ракетоносителя, даже в перспективе для участия в околоунной станции. Реально подкинуть рюсси-модуль могут только либо американцы либо китайцы;)) Портосы - вы хот бы посконные РБК читали или Ведомости ;))
А по поводу Теслы есть два существенных вопроса- насколько чистое производство тех самых батарей и откуда берется электричество.
Портянки могут заткнутся и валить строить ракеты на ядерных батареях или НАХ.
kir_pich_101 09 марта 2018 | 00:01
grossalexis032018: А у нас я на базаре валенки расшитые видел...
kaplan911 08 марта 2018 | 23:55
И новости наши СМИ выдают какими-то ...... однобокими. Они рассчитаны на быдлоидных портянок !
Упускают самую суть.
\\ Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз.
Беспилотные электрические грузовики Tesla осуществили первую доставку, фотографию готовых к отправке фур в Instagram опубликовал основатель компании Илон Маск. \\
Эти фуры не только экологически чистые, но и..... без водителей.
За рулём Роботы.
Это просто.....ФАНТАСТИКА !!!
ugiazov 09 марта 2018 | 00:02
А в России на электромобиле Тесла катается тунеядец, сын Пескова.