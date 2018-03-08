Вследствие инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку

Вследствие инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку. Об этом сообщила полиция Уилтшера. Ранее Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила в парламенте, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории Британии «является наглым и безрассудным действием». Называть отравляющее вещество Радд не стала, но сказала, что полиции оно известно. Сергей Скрипаль и его дочь остаются в больнице в критической состоянии. Отравившийся вместе с ними сотрудник полиции чувствует себя лучше и уже может говорить.