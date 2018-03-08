Вследствие инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку
Вследствие инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку. Об этом сообщила полиция Уилтшера. Ранее Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила в парламенте, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории Британии «является наглым и безрассудным действием». Называть отравляющее вещество Радд не стала, но сказала, что полиции оно известно. Сергей Скрипаль и его дочь остаются в больнице в критической состоянии. Отравившийся вместе с ними сотрудник полиции чувствует себя лучше и уже может говорить.
Комментарии24
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oldcitizen 08 марта 2018 | 22:38
Вот, блин! Из чего же они эту дрянь распыляли то? И после этого будут говорить, что у нас оружие обладает точечным действием. Не фига себе, точечное!
arye_11 08 марта 2018 | 22:41
oldcitizen:
Старинный чекистский принцип - "Вали кулем, потом разберем" или мозгов не было и уже не будет
s_talker002 08 марта 2018 | 22:44
arye_11:
Никого не жалеет ЦРУ, даже своих англосакцких прародителей.
Беспредел демократии по американски.
vlastimil_popogrebski 08 марта 2018 | 22:47
s_talker002: вот до чего хвалебная демократия доводит - англикосы совсем слабы физически стали. Чуть чихнешь или порошком сыпанешь - уже с ног валятся
duch_nic 08 марта 2018 | 22:49
//Называть отравляющее вещество Радд не стала,//
Работают над названием.
anemon 08 марта 2018 | 23:02
duch_nic: Главное, ты не переработай в пропаганде, пригожинский многолетний тролль.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:05
vlastimil_popogrebski: s_talker002: Как всегда в ФСБ (смотри операцию "Большая Моча") генералы забрали большую часть вознаграждения, скинули гроши вниз по кормовой иерархии.
Думаю у англичан других подозреваемых нет.
barbatos 08 марта 2018 | 22:46
oldcitizen: Надо лучше руки мыть перед едой ...
s_talker002 08 марта 2018 | 22:47
oldcitizen:
* оружие обладает точечным действием...*
Оружие должно обладать максимально поражающим эффектом.
От армии откосили по плоскостопию и просто так?
oldcitizen 08 марта 2018 | 22:54
s_talker002: Оружие должно обладать максимально поражающим эффектом.
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И где это вы вычитали определение-то? Оружие эффективно должно поражать то, что должно поражать. Бороться с преступностью с помощью коврового бомбометания конечно можно. Есть вероятность, что преступники при этом погибнут.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 22:54
oldcitizen: ""медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку"" - что-то МИ-5 перестарались.
fresh_breeze 08 марта 2018 | 23:01
serhio_25__:
Наверное, Россию ненавидят сильнее, чем любят собственных подданных.
rodiv 08 марта 2018 | 22:59
oldcitizen:
Пролетал СТЕРХ и сбросил пакетик.
alehan000074 08 марта 2018 | 23:02
oldcitizen: а у фсбни оружие такое же точечное как у и воздушно-коМических в Сирии - в лучшем случае, минус суслик в пустыне, в худшем - жилой дом или очередная больница:((( долб#$@оебы...
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 22:46
ИГИЛ или ФСБ ?
serhio_25__ 08 марта 2018 | 22:52
vlad_kondrat: ЦРУ или МИ 6?
duch_nic 08 марта 2018 | 22:52
vlad_kondrat: МИ-6.
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:02
duch_nic: serhio_25__: Конечно, может Армия Спасения Мозамбика или Сиреневые Батальоны Гутаперчевых мальчиков.
alehan000074 08 марта 2018 | 23:04
vlad_kondrat: ИГИЛ или ФСБ ? /////// а первое разве не подразделение второго?
lesnoj 08 марта 2018 | 22:49
В проворовавшейся стране никакое дело невозможно выполнить качественно, начиная с ракет и кончая криминальными делами. Воровство погубит всё.
jetsam 08 марта 2018 | 22:54
в случае чего - валите всё на асада - у него химоружия полные подвалы...
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:02
jetsam: Особенно зарина. У американцев даже пробирка с запахом есть!
zhukerr 08 марта 2018 | 23:02
Норд-Ост. Фентанил. Шито-крыто. СЕКРЕТ!!
Напомнило. ГэБэ
eduard53 08 марта 2018 | 23:17
* * *
Вотще кремле-гэбьё и дипломаты
Всё валят на британских русофобов:
Свой почерк луговые деграданты
Сокрыть не могут нагло-рукожопый.