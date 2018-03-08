В отношении участников акции протеста у мусорного полигона «Ядрово» составлены административные протоколы
Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель областного главка полиции Татьяна Петрова. Протестуя против свалки, участники акции перекрыли подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Мероприятие, как говорят в подмосковной полиции не было согласовано с местными властями. В отношении двух граждан протоколы составлены за нарушение порядка проведения публичных акций. В отношении еще девяти — за неповиновение сотрудникам полиции. К этому часу все задержанные отпущены. Когда будет суд, не уточняется.
Комментарии5
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patrik02 08 марта 2018 | 22:45
В отношении участников акции протеста у мусорного полигона «Ядрово» составлены административные протоколы...
Сочувствую жителям Волоколамска, но поддерживаю полицейский - нельзя беспредельничать, лучше найдите толкового адвоката.
bond000007 08 марта 2018 | 23:03
patrik02: самый "толковый" адвокат засел в Кремле, вот народ и пытается до него достучаться
wuwer 08 марта 2018 | 23:05
patrik02: А если свечку в церкви поставят...то все вопропсы сами отпадут, без адвоката
Не надо наивничать...
от волшебного пинка даже ёжик птица... а власть сразу такой внимательной к чаянию людей становится, аж противно
prusol 08 марта 2018 | 23:02
А как звучит формулировка их протеста?
vlastimil_popogrebski 08 марта 2018 | 23:28
Ну что же. Гуманненько так вполне. А ведь могли бы и танками всех передавить