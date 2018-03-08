Вследствие инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку
Вследствие инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку. Об этом сообщила полиция Уилтшера. Ранее Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила в парламенте, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории Британии «является наглым и безрассудным действием».
Называть отравляющее вещество Радд не стала, но сказала, что полиции оно известно. Сергей Скрипаль, его дочь и отравившийся вместе с ними сотрудник полиции по прежнему остаются в больнице.
Комментарии24
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meteor1908 08 марта 2018 | 22:08
Очко! Кто получит банк?
meister_luvin 08 марта 2018 | 22:34
meteor1908:
шансов на нормальные отношения с нормальными странами всё меньше
udavimliberala 08 марта 2018 | 22:51
meister_luvin: слишком расплывчато обозначение и определение слова НОРМАЛЬНО - так как данное слово трактуется исходя из окружающих факторов.
v_bnd 08 марта 2018 | 23:45
meteor1908: В очко получит кагебня опробованный в деле держак от лопаты.
zemljanka 08 марта 2018 | 22:09
Беспредел.
ys171717 08 марта 2018 | 22:10
Дубодомы Урфина Джюса лес рубят, щепки летят. Человечья жись в рашке не стоит и гроша. Зимбабве.
stoned_fox 08 марта 2018 | 22:22
ys171717: Да уж,мИ6 совсем края не видит.
nikitin43 08 марта 2018 | 22:32
stoned_fox: Ми 6 в чечне из рогатки сбили
luger_max_otto 08 марта 2018 | 22:11
А это уже- чистый террористический акт.
mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 22:13
Чекисты и кэпээсэсовцы вполне могут ещё соревноваться с исламистами по жестокости терактов.
koshkaedu 08 марта 2018 | 22:15
Надо переходить на лазерный пистолет. Или в лучшем случае на ядерную
ракету, которая на знаю где взорвётся, может, обогнув землю. вернётся в
исходную точку и тогда пипец всему Политбюро ПЖиВ..
andrey_voskresenskiy 08 марта 2018 | 22:16
Какой смысл муссировать эту тему? Путин не такой дурак,чтобы подставляться перед 18 марта. Его и так все время травят наши буржуйские коллеги. Этого предателя можно было отравить и загодя до и после.
ac_dc 08 марта 2018 | 22:33
andrey_voskresenskiy: Путин не такой дурак...
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А какой?!
ТеперЬ ( даже если бритиши и приврали ) после шабаша в Манеже всяко лыко будет в строку. Бедная Маня, бедный Песков...
vis_a_vis 08 марта 2018 | 23:06
\\ andrey_voskresenskiy: Этого предателя можно было отравить и загодя до и после. //
Красноречивое признание! Значит, признаете, что это дело путинских спецслужб?
А то, что "не вовремя" - так просто случай такой подвернулся. Ведь именно на днях дочь Скрипаля приехала из России, возникла возможность в ее багаж тайком подложить яд.
pepetz 08 марта 2018 | 22:17
Что-то на нашего несчастного Путина посыпалось все.
Сейчас если прозевает уйти - беда будет.
barmental123 08 марта 2018 | 22:27
pepetz:
да, черенок для его жопы уже лежит где-то на складе, ждет скоего часа.
от судьбы не уйдешь.
v_bnd 08 марта 2018 | 23:51
pepetz: Так уже опоздал не только х@ло, но и весь "советский народ" - тушенки и "ножек Буша" не будет - изучайте меню Северной Кореи.
piter_ug 08 марта 2018 | 22:23
Сдаётся, что дипломатам расейским надо паковать чемоданы в обратную дорогу полным составом.
Тепленькое место уплывает, придётся отправляться в Зимбабве.
pedro_juares 08 марта 2018 | 22:30
кремлины щас будут рвать рубашку - это не мы, нас там нет! это - мы конечно ничего не знаем, но можем предположить - частная инициатива отдельных граждан, возможно даже наших, которые в пароксизме праведного гнева к гниде и предателю спонтанно подготовили спецоперацию и раздобыли где-то в военторге экзотическое отравляющее вещество. не подумайте, никакие наши спецслужбы к этому непридчастны.
только кто ж им уже поверит?
putkaput001 08 марта 2018 | 22:34
Черные лебеди сбиваются в стаю и держат курс в сторону Кремля.
hagana 08 марта 2018 | 22:50
И что интересно ,почему-то никто не сомневается ,что это - российский след ?!
v_bnd 08 марта 2018 | 23:53
hagana: РепутациясЪ
udavimliberala 08 марта 2018 | 22:54
Вот дебилоиды, до какой степени жалкие людишки, это 21 - помощь медицины потребовалась - и еще человекам двухстам помощь психолога подавай, по любому Путин лично травил предателя, а помогали Российские хакеры которые установили свой режим в Америке вмешавшись в выборы.
v_bnd 08 марта 2018 | 23:55
udavimliberala: тебе психологи точно не помогут - тут псхиатора совейского надоть. С лоботомией дружного.