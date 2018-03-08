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22:04, 08 марта 2018

Вследствие инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку

Вследствие инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медпомощь потребовалась в общей сложности 21-му человеку. Об этом сообщила полиция Уилтшера. Ранее Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила в парламенте, что использование нервно-паралитического отравляющего вещества на территории Британии «является наглым и безрассудным действием».
Называть отравляющее вещество Радд не стала, но сказала, что полиции оно известно. Сергей Скрипаль, его дочь и  отравившийся вместе с ними сотрудник полиции по прежнему остаются в больнице.

Комментарии

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meteor1908 08 марта 2018 | 22:08

Очко! Кто получит банк?

meister_luvin 08 марта 2018 | 22:34

meteor1908:


шансов на нормальные отношения с нормальными странами всё меньше

udavimliberala 08 марта 2018 | 22:51

meister_luvin: слишком расплывчато обозначение и определение слова НОРМАЛЬНО - так как данное слово трактуется исходя из окружающих факторов.

v_bnd 08 марта 2018 | 23:45

meteor1908: В очко получит кагебня опробованный в деле держак от лопаты.

zemljanka 08 марта 2018 | 22:09

Беспредел.

ys171717 08 марта 2018 | 22:10

Дубодомы Урфина Джюса лес рубят, щепки летят. Человечья жись в рашке не стоит и гроша. Зимбабве.

stoned_fox 08 марта 2018 | 22:22

ys171717: Да уж,мИ6 совсем края не видит.

nikitin43 08 марта 2018 | 22:32

stoned_fox: Ми 6 в чечне из рогатки сбили

luger_max_otto 08 марта 2018 | 22:11

А это уже- чистый террористический акт.

mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 22:13


Чекисты и кэпээсэсовцы вполне могут ещё соревноваться с исламистами по жестокости терактов.

koshkaedu 08 марта 2018 | 22:15

Надо переходить на лазерный пистолет. Или в лучшем случае на ядерную
ракету, которая на знаю где взорвётся, может, обогнув землю. вернётся в
исходную точку и тогда пипец всему Политбюро ПЖиВ..

andrey_voskresenskiy 08 марта 2018 | 22:16

Какой смысл муссировать эту тему? Путин не такой дурак,чтобы подставляться перед 18 марта. Его и так все время травят наши буржуйские коллеги. Этого предателя можно было отравить и загодя до и после.

ac_dc 08 марта 2018 | 22:33

andrey_voskresenskiy: Путин не такой дурак...
---------------------
А какой?!
ТеперЬ ( даже если бритиши и приврали ) после шабаша в Манеже всяко лыко будет в строку. Бедная Маня, бедный Песков...

vis_a_vis 08 марта 2018 | 23:06

\\ andrey_voskresenskiy: Этого предателя можно было отравить и загодя до и после. //

Красноречивое признание! Значит, признаете, что это дело путинских спецслужб?

А то, что "не вовремя" - так просто случай такой подвернулся. Ведь именно на днях дочь Скрипаля приехала из России, возникла возможность в ее багаж тайком подложить яд.

pepetz 08 марта 2018 | 22:17

Что-то на нашего несчастного Путина посыпалось все.
Сейчас если прозевает уйти - беда будет.

barmental123 08 марта 2018 | 22:27

pepetz:
да, черенок для его жопы уже лежит где-то на складе, ждет скоего часа.
от судьбы не уйдешь.

v_bnd 08 марта 2018 | 23:51

pepetz: Так уже опоздал не только х@ло, но и весь "советский народ" - тушенки и "ножек Буша" не будет - изучайте меню Северной Кореи.

(комментарий скрыт)

piter_ug 08 марта 2018 | 22:23

Сдаётся, что дипломатам расейским надо паковать чемоданы в обратную дорогу полным составом.
Тепленькое место уплывает, придётся отправляться в Зимбабве.

(комментарий скрыт)

pedro_juares 08 марта 2018 | 22:30

кремлины щас будут рвать рубашку - это не мы, нас там нет! это - мы конечно ничего не знаем, но можем предположить - частная инициатива отдельных граждан, возможно даже наших, которые в пароксизме праведного гнева к гниде и предателю спонтанно подготовили спецоперацию и раздобыли где-то в военторге экзотическое отравляющее вещество. не подумайте, никакие наши спецслужбы к этому непридчастны.

только кто ж им уже поверит?

putkaput001 08 марта 2018 | 22:34

Черные лебеди сбиваются в стаю и держат курс в сторону Кремля.

hagana 08 марта 2018 | 22:50

И что интересно ,почему-то никто не сомневается ,что это - российский след ?!

v_bnd 08 марта 2018 | 23:53

hagana: РепутациясЪ

udavimliberala 08 марта 2018 | 22:54

Вот дебилоиды, до какой степени жалкие людишки, это 21 - помощь медицины потребовалась - и еще человекам двухстам помощь психолога подавай, по любому Путин лично травил предателя, а помогали Российские хакеры которые установили свой режим в Америке вмешавшись в выборы.

v_bnd 08 марта 2018 | 23:55

udavimliberala: тебе психологи точно не помогут - тут псхиатора совейского надоть. С лоботомией дружного.

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