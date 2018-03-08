///Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого///

Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у здания Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах. Кандидат в президенты настаивает на том, чтобы со Слуцкого были сложены полномочия. Собчак также напомнила, что 8 марта — это не только день, когда мужчины поздравляют женщин, это еще и день борьбы за равноправие.

Между тем, Алексей Навальный обвиняет депутата Госдумы Леонида Слуцкого в незаконном обогащении и в наличии незадекларированного имущества. Соответствующее расследование политик опубликовал на своём You-Tube канале, подчеркнув, что указанные факты должны стать причиной для увольнения Слуцкого. Навальный также добавил, что автомобиль, используемый Слуцким, получил с июня прошлого года 825 штрафов за нарушение ПДД.