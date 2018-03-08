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22:02, 08 марта 2018

Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого

Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у здания Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах. Кандидат в президенты настаивает на том, чтобы со Слуцкого были сложены полномочия. Собчак также напомнила, что 8 марта — это не только день, когда мужчины поздравляют женщин, это еще и день борьбы за равноправие.

Между тем, Алексей Навальный обвиняет депутата Госдумы Леонида Слуцкого в незаконном обогащении и в наличии незадекларированного имущества. Соответствующее расследование политик опубликовал на своём You-Tube канале, подчеркнув, что указанные факты должны стать причиной для увольнения Слуцкого. Навальный также добавил, что автомобиль, используемый Слуцким, получил с июня прошлого года 825 штрафов за нарушение ПДД.

Комментарии

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anemon 08 марта 2018 | 22:09

При сложном отношении к кандидату К. Собчак, этот поступок - поддерживаю. Эта проблема должна быть обозначена, и Ксения этому помогает.

danko_pidla 08 марта 2018 | 22:17

anemon: Ксения права!!!

pablo_moderator 08 марта 2018 | 22:20

danko4 была ?

patrik02 08 марта 2018 | 22:22

Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у Госдумы, Алексей Навальный обвиняет депутата Госдумы Леонида Слуцкого в незаконном обогащении и в наличии незадекларированного имущества...

Кто лучше оттоптался на Лёне Слуцком, но промолчал про Марка Розовского - Ксения Собчак или Алексей Навальный? По-моему Собчак сейчас популярнее Навального, среди московских русофобов?

meister_luvin 08 марта 2018 | 22:30

patrik02:

Собчак права: Слуцкого - на свалку истории

danko_pidla 08 марта 2018 | 22:31

meister_luvin: вешайся.

patrik02 08 марта 2018 | 22:31

meister_luvin:

А Марка Розовского в министры культуры?

vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:42

meister_luvin: Суцкого - необходимо к Рамазану, он обидел Фариду Рустамову. На востоке такое дело наказывается, пусть нагнут Суцкого в Грозном раком чтобы хоть уму-разуму научился.

kdv75 08 марта 2018 | 23:59

vlad_kondrat: Что вы на восток брешите? Грозный на юге.
И почему вы думаете, что там все пидоры, мечтающие вас загнуть раком?

vlad_kondrat 09 марта 2018 | 00:02

kdv75: Я не сказал что Рамазан пи8ор. Я сказал что Рустамова девушка с Востока, имея ввиду Кавказ, и я думаю что они бы нашли пидора для решения этого вопроса со Слуцким. Если бы захотели конечно. Но они молчат.

kdv75 09 марта 2018 | 00:15

vlad_kondrat: Восток это восток, Кавказ это кавказ. Домогательство мужчины до женщины это нормально. Домогательство женщины до мужчины, женщины до женщины, мужчины до мужчины это ненормально.
Оскорбление не допустимо

vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:39

patrik02: Как и все думцы, Леня Суцкий - вор. Он наврал в декларациях, не указал имущество, и если покопаться там будут и слитки золота в Швейцарии и дома в Италии. Любой депутат или совфедовец, это преступник который никогда не докажет что то что имеет заработал сам, не такое это место.

perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 23:58

vlad_kondrat: Слуцкий настолько м*дак, что на первенстве м*даков занял бы второе место.
- Почему не первое?
- Да потому, что настолько м*дак

kdv75 09 марта 2018 | 00:18

vlad_kondrat: Гос чиновник указывает имущество, а депутат обязан ли по закону?

vlad_kondrat 09 марта 2018 | 00:32

kdv75: По закону? По существующему закону мы не имеем даже права говорить о состоянии депутата, тем более задавать ему неудобные вопросы. Мы обязанны по закону платить налог, то бишь зарплату этим пи8орам.

kdv75 09 марта 2018 | 00:40

vlad_kondrat: Вы предлагаете убрать гос думу и депутатов, что бы не платить им зарплату? Или изменить закон о неприкосновенности депутатов и их правах и обязанностях? Может вы против демократии))))))))

vlad_kondrat 09 марта 2018 | 01:08

kdv75: Я за демократию. Но Думу в этом составе парламентом не могу назвать, это скорее всего дом терпимости. Парламентом это сборище баранов назвать не получится.
Права этим баранам одни, всех сразу на 5 лет тюрьмы с конфискацией. И переизбрать новых людей которые не состояли в этих говно-партиях.
Ибо, депутат должен уметь писать законы, должен знать жизнь в глубинке, на заводе, в банке и соотвественно повышать благосостояние граждан, а не чесать яйсы на всяких плянарных заседаниях, и спать во время голосования.

И депутат должен отвечать своему избирателю за его обещания, тогда морды типа Косачева не появятся и Пушковы не будут разьежать за наши деньги по Европам и потом нам втирать как там плохо. А депутаты будут заниматься своим делом, ублажать своих избирателей, драть федеральное правительство как козу Сидорову чтобы тратили и не разбазаривали деньги из бюджета.

danko_pidla 08 марта 2018 | 22:24

pablo_moderator: была. Сиськами трясла. На зло Слуцкому. А ещё была замечена старухаданко3 безтрусов. Но Слуцкий не вышел.

pablo_moderator 08 марта 2018 | 22:25

danko_pidla:

Можешь !

danko_pidla 08 марта 2018 | 22:26

pablo_moderator: могёшь. Однако. До коле!

s_talker002 08 марта 2018 | 22:22

danko_pidla:
Хомяки, младшие братья по разуму!
Ксюха ваш Президент, все на выборы, надо поддержать *Дом 2-3-4*.

zemljanka 08 марта 2018 | 22:12

Гнать уродов из думы.

prusol 08 марта 2018 | 22:14

Этим поступком Ксения, возможно, потеряла достаточное количество своих политических поклонников.

wladiko 08 марта 2018 | 23:27

prusol:
Ну, почему, её поддержит вся кухонная-базарная братия.....

(комментарий скрыт)

novi_ 08 марта 2018 | 22:26

Чтобы я тут долго не распинался, лучше посмотрите в YТюбике:
Собчак сдаёт экзамен_"Выборы" без выбора

leomosk16 08 марта 2018 | 22:26

///Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого///

Ни одна из чучелок, кроме своего проплаченного ора, не привела ни одного доказательства, что Клоун Слуцкиий был 100500-м, кто им (включая Ксюшу и ее маму) целку сломал в очередной раз после гименопластики...
Или в глубокую журнашлюхинскую глотку кончил к обоюдному удовольствию (это не про Яшина)...

Вот, че она так возбудилась, вот, чо?????

/

bervalano 08 марта 2018 | 22:47

leomosk16: Адьёт!

bervalano 08 марта 2018 | 22:45

Ксения - молодец! А Леонид Слуцкий - редиска! Туды его в качель!

stoned_fox 08 марта 2018 | 23:04

Ксюша!!! При всей моей симпатии. Ну ты то куда лезешь!!!???

ramus 08 марта 2018 | 23:19

stoned_fox: У меня есть надежда что г-жа Собчак снимет свою кондидатуру перед 18 числом.

xrays 08 марта 2018 | 23:06

Печально , что это делает Собчак, которая, по сути , дешевый клоун

persona_non_grata 08 марта 2018 | 23:15

Вот чем хороши выборы в этой стране - то по случаю кому дорогу сделают, то какого гада размажут. Всё облегчение для народа-страдальца.

wladiko 08 марта 2018 | 23:24

Одиночный пикет-это понты пустые, а не законодательная инициатива!!!!

Законы, которые есть в старых странах, когда нельзя смазливо улыбнуться, сделать
неприличное предложение, ..., давно уже есть....
В каждой конторе ныне есть беззащитность от мала до велика-эта этическая проблема расцвела из беспредела 90х годов, хотя и в Союзе не все руководители блистали пуританством ( Пырьев, Герасимов, Александров....)
Мало из них кто ответил за свои прелюбодеяния......

kdv75 08 марта 2018 | 23:52

И я против домооательств без меня

perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 23:56

проститутка, дочь привластного педрилы и проститутки осудила другую проститутку за б***ство
Молодец!
"за Русь - усрусь!" (с)

ems1 09 марта 2018 | 00:02

Сатанизм на марше.

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