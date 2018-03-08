Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого
Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у здания Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах. Кандидат в президенты настаивает на том, чтобы со Слуцкого были сложены полномочия. Собчак также напомнила, что 8 марта — это не только день, когда мужчины поздравляют женщин, это еще и день борьбы за равноправие.
Между тем, Алексей Навальный обвиняет депутата Госдумы Леонида Слуцкого в незаконном обогащении и в наличии незадекларированного имущества. Соответствующее расследование политик опубликовал на своём You-Tube канале, подчеркнув, что указанные факты должны стать причиной для увольнения Слуцкого. Навальный также добавил, что автомобиль, используемый Слуцким, получил с июня прошлого года 825 штрафов за нарушение ПДД.
Комментарии36
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anemon 08 марта 2018 | 22:09
При сложном отношении к кандидату К. Собчак, этот поступок - поддерживаю. Эта проблема должна быть обозначена, и Ксения этому помогает.
danko_pidla 08 марта 2018 | 22:17
anemon: Ксения права!!!
pablo_moderator 08 марта 2018 | 22:20
danko4 была ?
patrik02 08 марта 2018 | 22:22
Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у Госдумы, Алексей Навальный обвиняет депутата Госдумы Леонида Слуцкого в незаконном обогащении и в наличии незадекларированного имущества...
Кто лучше оттоптался на Лёне Слуцком, но промолчал про Марка Розовского - Ксения Собчак или Алексей Навальный? По-моему Собчак сейчас популярнее Навального, среди московских русофобов?
meister_luvin 08 марта 2018 | 22:30
patrik02:
Собчак права: Слуцкого - на свалку истории
danko_pidla 08 марта 2018 | 22:31
meister_luvin: вешайся.
patrik02 08 марта 2018 | 22:31
meister_luvin:
А Марка Розовского в министры культуры?
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:42
meister_luvin: Суцкого - необходимо к Рамазану, он обидел Фариду Рустамову. На востоке такое дело наказывается, пусть нагнут Суцкого в Грозном раком чтобы хоть уму-разуму научился.
kdv75 08 марта 2018 | 23:59
vlad_kondrat: Что вы на восток брешите? Грозный на юге.
И почему вы думаете, что там все пидоры, мечтающие вас загнуть раком?
vlad_kondrat 09 марта 2018 | 00:02
kdv75: Я не сказал что Рамазан пи8ор. Я сказал что Рустамова девушка с Востока, имея ввиду Кавказ, и я думаю что они бы нашли пидора для решения этого вопроса со Слуцким. Если бы захотели конечно. Но они молчат.
kdv75 09 марта 2018 | 00:15
vlad_kondrat: Восток это восток, Кавказ это кавказ. Домогательство мужчины до женщины это нормально. Домогательство женщины до мужчины, женщины до женщины, мужчины до мужчины это ненормально.
Оскорбление не допустимо
vlad_kondrat 08 марта 2018 | 23:39
patrik02: Как и все думцы, Леня Суцкий - вор. Он наврал в декларациях, не указал имущество, и если покопаться там будут и слитки золота в Швейцарии и дома в Италии. Любой депутат или совфедовец, это преступник который никогда не докажет что то что имеет заработал сам, не такое это место.
perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 23:58
vlad_kondrat: Слуцкий настолько м*дак, что на первенстве м*даков занял бы второе место.
- Почему не первое?
- Да потому, что настолько м*дак
kdv75 09 марта 2018 | 00:18
vlad_kondrat: Гос чиновник указывает имущество, а депутат обязан ли по закону?
vlad_kondrat 09 марта 2018 | 00:32
kdv75: По закону? По существующему закону мы не имеем даже права говорить о состоянии депутата, тем более задавать ему неудобные вопросы. Мы обязанны по закону платить налог, то бишь зарплату этим пи8орам.
kdv75 09 марта 2018 | 00:40
vlad_kondrat: Вы предлагаете убрать гос думу и депутатов, что бы не платить им зарплату? Или изменить закон о неприкосновенности депутатов и их правах и обязанностях? Может вы против демократии))))))))
vlad_kondrat 09 марта 2018 | 01:08
kdv75: Я за демократию. Но Думу в этом составе парламентом не могу назвать, это скорее всего дом терпимости. Парламентом это сборище баранов назвать не получится.
Права этим баранам одни, всех сразу на 5 лет тюрьмы с конфискацией. И переизбрать новых людей которые не состояли в этих говно-партиях.
Ибо, депутат должен уметь писать законы, должен знать жизнь в глубинке, на заводе, в банке и соотвественно повышать благосостояние граждан, а не чесать яйсы на всяких плянарных заседаниях, и спать во время голосования.
И депутат должен отвечать своему избирателю за его обещания, тогда морды типа Косачева не появятся и Пушковы не будут разьежать за наши деньги по Европам и потом нам втирать как там плохо. А депутаты будут заниматься своим делом, ублажать своих избирателей, драть федеральное правительство как козу Сидорову чтобы тратили и не разбазаривали деньги из бюджета.
danko_pidla 08 марта 2018 | 22:24
pablo_moderator: была. Сиськами трясла. На зло Слуцкому. А ещё была замечена старухаданко3 безтрусов. Но Слуцкий не вышел.
pablo_moderator 08 марта 2018 | 22:25
danko_pidla:
Можешь !
danko_pidla 08 марта 2018 | 22:26
pablo_moderator: могёшь. Однако. До коле!
s_talker002 08 марта 2018 | 22:22
danko_pidla:
Хомяки, младшие братья по разуму!
Ксюха ваш Президент, все на выборы, надо поддержать *Дом 2-3-4*.
zemljanka 08 марта 2018 | 22:12
Гнать уродов из думы.
prusol 08 марта 2018 | 22:14
Этим поступком Ксения, возможно, потеряла достаточное количество своих политических поклонников.
wladiko 08 марта 2018 | 23:27
prusol:
Ну, почему, её поддержит вся кухонная-базарная братия.....
novi_ 08 марта 2018 | 22:26
Чтобы я тут долго не распинался, лучше посмотрите в YТюбике:
Собчак сдаёт экзамен_"Выборы" без выбора
leomosk16 08 марта 2018 | 22:26
///Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого///
Ни одна из чучелок, кроме своего проплаченного ора, не привела ни одного доказательства, что Клоун Слуцкиий был 100500-м, кто им (включая Ксюшу и ее маму) целку сломал в очередной раз после гименопластики...
Или в глубокую журнашлюхинскую глотку кончил к обоюдному удовольствию (это не про Яшина)...
Вот, че она так возбудилась, вот, чо?????
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bervalano 08 марта 2018 | 22:47
leomosk16: Адьёт!
bervalano 08 марта 2018 | 22:45
Ксения - молодец! А Леонид Слуцкий - редиска! Туды его в качель!
stoned_fox 08 марта 2018 | 23:04
Ксюша!!! При всей моей симпатии. Ну ты то куда лезешь!!!???
ramus 08 марта 2018 | 23:19
stoned_fox: У меня есть надежда что г-жа Собчак снимет свою кондидатуру перед 18 числом.
xrays 08 марта 2018 | 23:06
Печально , что это делает Собчак, которая, по сути , дешевый клоун
persona_non_grata 08 марта 2018 | 23:15
Вот чем хороши выборы в этой стране - то по случаю кому дорогу сделают, то какого гада размажут. Всё облегчение для народа-страдальца.
wladiko 08 марта 2018 | 23:24
Одиночный пикет-это понты пустые, а не законодательная инициатива!!!!
Законы, которые есть в старых странах, когда нельзя смазливо улыбнуться, сделать
неприличное предложение, ..., давно уже есть....
В каждой конторе ныне есть беззащитность от мала до велика-эта этическая проблема расцвела из беспредела 90х годов, хотя и в Союзе не все руководители блистали пуританством ( Пырьев, Герасимов, Александров....)
Мало из них кто ответил за свои прелюбодеяния......
kdv75 08 марта 2018 | 23:52
И я против домооательств без меня
perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 23:56
проститутка, дочь привластного педрилы и проститутки осудила другую проститутку за б***ство
Молодец!
"за Русь - усрусь!" (с)
ems1 09 марта 2018 | 00:02
Сатанизм на марше.