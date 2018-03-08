Захарова рассказала о личном опыте общения с депутатом Леонидом Слуцким

Глава департамента информации и печати МИД РФ Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала о личном опыте общения с депутатом Госдумы РФ Леонидом Слуцким, как ей пришлось сделать замечание за его невежливое поведение.

«Бомбическая» была история, она произошла четыре года назад, на приеме Петербургского международного экономического форума. Я тогда не была публичной персоной, то есть я не была директором, широким массам я не была известна, тем более никаких административных ресурсов у меня. Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид (Слуцкий – прим.ЭМ). Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: «Эй, девушка, что ты говоришь», — ну, такие вещи очень странные", — рассказала Захарова.

По ее словам, она решила, что не может на это не реагировать. «Я говорю: «Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю». И дальше произошла такая вещь: он перестал», — рассказала Захарова. Она посетовала также, что тогда никто из мужчин за столом не сделал Л.Слуцкому замечания.

После этого, подчеркнула М.Захарова, Л.Слуцкий «ни разу в жизни не позволял себе ничего подобного».