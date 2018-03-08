Захарова рассказала о личном опыте общения с депутатом Леонидом Слуцким
Глава департамента информации и печати МИД РФ Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала о личном опыте общения с депутатом Госдумы РФ Леонидом Слуцким, как ей пришлось сделать замечание за его невежливое поведение.
«Бомбическая» была история, она произошла четыре года назад, на приеме Петербургского международного экономического форума. Я тогда не была публичной персоной, то есть я не была директором, широким массам я не была известна, тем более никаких административных ресурсов у меня. Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид (Слуцкий – прим.ЭМ). Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: «Эй, девушка, что ты говоришь», — ну, такие вещи очень странные", — рассказала Захарова.
По ее словам, она решила, что не может на это не реагировать. «Я говорю: «Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю». И дальше произошла такая вещь: он перестал», — рассказала Захарова. Она посетовала также, что тогда никто из мужчин за столом не сделал Л.Слуцкому замечания.
После этого, подчеркнула М.Захарова, Л.Слуцкий «ни разу в жизни не позволял себе ничего подобного».
Комментарии9
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midnightblues 08 марта 2018 | 13:09
Одна под коксом
второй с героинычем
вот и не поняли друг дружку
kotbajune 08 марта 2018 | 13:16
" И дальше произошла такая вещь: он перестал», — рассказала Захарова. Она посетовала также, что тогда никто из мужчин за столом не сделал Л.Слуцкому замечания.
После этого, подчеркнула М.Захарова, Л.Слуцкий «ни разу в жизни не позволял себе ничего подобного»!
Всё очень просто, Мария... он тогда увидел вас спереди.
arye_11 08 марта 2018 | 13:20
kotbajune:
Захарова рассказала оличном опыте общения с депутатом Леонидом Слуцким
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И этот опыт был для Захаровой совершенно печальный.
Её он не лапал, и даже попыток приставания не делал, подлец этакий.
danko_pidla 08 марта 2018 | 13:23
arye_11: член трехколёсный не пиши широко.
nikitin43 08 марта 2018 | 13:18
midnightblues:история с коксом будет очень долго на памяти и войдёт в историю МИДа и лубянки , она ещё совсем не кончилась , про жлоба и холуя ссуцкого скоро забудут.
abuvgrobu 08 марта 2018 | 13:11
Иными словами, кто окорачивал вовремя, у того проблем не возникало, а кто вертел причиндалами, думаю, что специально, с той или иной целью, к тем "приставали" Не веди себя, как дамочка легкого поведения, вот и пристава ть к тебе не будут.
zztop1960 08 марта 2018 | 13:14
Обидно Захаровой , что Слуцкой не схватил её за лобок
sasass 08 марта 2018 | 13:18
Лошадей он боится - на них он никогда не ездил ....)))
sensei54 08 марта 2018 | 13:20
"...никаких административных ресурсов у меня...никто из мужчин не сделал Слуцкому замечания.....И дальше произошла такая вещь: он перестал"
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Никто из мужчин...Перестал..."Чукча знает кто начальник Партии", точнее - кто есть Ресурс.