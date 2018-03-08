Премьер Дмитрий Медведев утвердил федеральный реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции...

Доступ к «базе коррупционеров» – именно так уже прозвали реестр чиновников и госслужащих – вскоре будет доступен любому человеку. Для этого необходимо зайти в специальный раздел на сайте gossluzhba.gov. Правда пока при открытии страницы пользователи видят лишь сообщение о том, что «реестр коррупционеров» находится в стадии формирования. Список будет состоять из имен уволенных чиновников – в алфавитном порядке. Также в перечень внесут данные о законе, требования которого нарушил конкретный госслужащий. Напротив его фамилии также будет указана дата увольнения и дата размещения сведений на сайте. Удаляться сведения будут лишь спустя пять лет после попадания в «черный список», также добиться этого можно будет через суд, – говорится в пояснительной записке к документу. «Реестр коррупционеров», как утверждается, создан прежде всего для кадровых служб госорганов и предприятий. Наличие в перечне фамилии соискателя может стать основанием для отказа в приеме на работу.

Всего за последние пять лет в связи с утратой доверия из-за фактов коррупции в России были уволены свыше тысячи чиновников. Таковы официальные данные.