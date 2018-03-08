Премьер Дмитрий Медведев утвердил федеральный реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции
Доступ к «базе коррупционеров» – именно так уже прозвали реестр чиновников и госслужащих – вскоре будет доступен любому человеку. Для этого необходимо зайти в специальный раздел на сайте gossluzhba.gov. Правда пока при открытии страницы пользователи видят лишь сообщение о том, что «реестр коррупционеров» находится в стадии формирования. Список будет состоять из имен уволенных чиновников – в алфавитном порядке. Также в перечень внесут данные о законе, требования которого нарушил конкретный госслужащий. Напротив его фамилии также будет указана дата увольнения и дата размещения сведений на сайте. Удаляться сведения будут лишь спустя пять лет после попадания в «черный список», также добиться этого можно будет через суд, – говорится в пояснительной записке к документу. «Реестр коррупционеров», как утверждается, создан прежде всего для кадровых служб госорганов и предприятий. Наличие в перечне фамилии соискателя может стать основанием для отказа в приеме на работу.
Всего за последние пять лет в связи с утратой доверия из-за фактов коррупции в России были уволены свыше тысячи чиновников. Таковы официальные данные.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 13:07
В этот "реестр коррупционеров" смело можно записать всех госчиновников, включая и автора реестра.
comanchero 08 марта 2018 | 13:11
mikhail_spb_: Были уволены те, кто отказывался брать взятки в особо крупных размерах, либо вообще брать.
Естественно, что коррупционеры из выших эшелонов власти утратили к ним доверие.
patrik02 08 марта 2018 | 13:21
Премьер Дмитрий Медведев утвердил федеральный реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции...
Ну, не знаю, коррупция - это такая тонкая моральная материя, что нельзя вот так рубить с плеча. Я не про банальных казнокрадов говорю, но вот если кто-то из моих знакомых или тем более из родственников станет, к примеру, главой нашего региона и я приду к нему с просьбой устроить мою девочку на работу или дать мне выгодный подряд на строительство с федеральным финансированием, а он выставит меня за дверь, то такого человека я буду считать за конченного педераста, который в тысячу раз хуже любого казнокрада.
neburzhui2 08 марта 2018 | 13:12
Закон Димы Медведева входит в историю :-))
jblack2 08 марта 2018 | 13:12
Может проще делать клеймо на лбу - "Вор"?..
abuvgrobu 08 марта 2018 | 13:15
Это те, кого официально признали по той или иной причине, как правило - брал не по чину или не у тех, не поделился или поделился, но не со всеми. А те, кто официально не признан, то тем индульгенции выданы ?..
ivanov356 08 марта 2018 | 13:19
В истории не бело коррупции, коррупционеров, пока это не приснилось на заседании диме. Всё, вопрос решён,впишем и утвердим, к кому и димы нет доверия.