В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан на Владимирской улице
Об этом рассказал корреспондент телеканала Newsone Богдан Аминов.
В результате происшествия никто не пострадал. Начато уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемый разыскивается.
Комментарии7
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dew_point 08 марта 2018 | 13:07
Украина цэ эуропа?
Мож ну его на такую эуропу?
vladislav 08 марта 2018 | 13:22
dew_point: "Мож ну его на такую эуропу?"
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Рад, портяныч? Как это свойственно, нам, россиянам - радоваться бедам соседа (к сожалению это так).
bereshukrasehaivpesch 08 марта 2018 | 13:14
Наверно газпрому принадлежит. Таким не каждая столица может похвастаться, только Кабул, Багдад, Могадишо.
abuvgrobu 08 марта 2018 | 13:17
Повар суп пересолил ?..
nikitin43 08 марта 2018 | 13:20
украина переполнена бандитами из россии .
sasass 08 марта 2018 | 13:20
Саакашвили бузит...
mystar 08 марта 2018 | 13:22
Бандиты вна Украине давно вооружились основательно и братва приходит из АТО опытная. Инкассаторские фургоны грабят с помощью противотанковых гранатометов.
Хотя о чем это я. Это ведь ФСБ все организует.))))