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13:00, 08 марта 2018

Одиночные пикеты возле Госудмы проводит сегодня организация Amnesty International

Участники акции требуют расследовать действия депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.

Участниками акции заинтересовалась полиция. Предположительно, члены движения «СЕРБ» предприняли попытки прервать акцию.

Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у здания Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах. Кандидат в президенты настаивает на том, чтобы со Слуцкого были сложены полномочия.

Собчак также напомнила, что 8 марта — это не только день, когда мужчины поздравляют женщин, это еще и день борьбы за равноправие.

Комментарии

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captain_ 08 марта 2018 | 13:05

Ко к нам с ядом придет, тот от яда и погибнет...

her 08 марта 2018 | 13:08

члены движения «СЕРБ» предприняли попытки прервать акцию.
-------------
«СЕРБ» опять шестерит путинской власти, они такие же шестерки как и "патриоты" :-)

rassvet_12 08 марта 2018 | 13:11

her: Если журналистки выглядят как Латынина, здесь и шестерить не надо, обман.

mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 13:11


Путитушки попытались помешать акции против мерзавца из группы лубянских троллей.
Видимо, это две родственные структуры.

rassvet_12 08 марта 2018 | 13:19

mikhail_spb_: Вот Билли, тот мерзавец. Засунул Монике в рот, но не кончил, только домогался.

suren_111 08 марта 2018 | 13:19

mikhail_spb_:
К сожаления рано ушла из жизни Валерия Ильинична. Она бы сегодня много чего рассказала о грязных и развратных домогательствах этого сладострастного развратника.

oldsinka 08 марта 2018 | 13:13

Слава путину, что эти штурмовики не избивают пикетчиков! По- видимому не рискуют повторять историю.

epynda 08 марта 2018 | 13:17

Обвиняют на основании чего ????
Где свидетели ???
Ведь можно обвинить кого угодно и чём угодно....
А доказательства где ???

sasass 08 марта 2018 | 13:23

Если С

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