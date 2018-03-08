Одиночные пикеты возле Госудмы проводит сегодня организация Amnesty International

Участники акции требуют расследовать действия депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.

Участниками акции заинтересовалась полиция. Предположительно, члены движения «СЕРБ» предприняли попытки прервать акцию.

Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у здания Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах. Кандидат в президенты настаивает на том, чтобы со Слуцкого были сложены полномочия.

Собчак также напомнила, что 8 марта — это не только день, когда мужчины поздравляют женщин, это еще и день борьбы за равноправие.