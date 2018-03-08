Одиночные пикеты возле Госудмы проводит сегодня организация Amnesty International
Участники акции требуют расследовать действия депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.
Участниками акции заинтересовалась полиция. Предположительно, члены движения «СЕРБ» предприняли попытки прервать акцию.
Ксения Собчак приняла участие в серии одиночных пикетов у здания Госдумы, требуя привлечь к ответу депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах. Кандидат в президенты настаивает на том, чтобы со Слуцкого были сложены полномочия.
Собчак также напомнила, что 8 марта — это не только день, когда мужчины поздравляют женщин, это еще и день борьбы за равноправие.
Комментарии9
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captain_ 08 марта 2018 | 13:05
Ко к нам с ядом придет, тот от яда и погибнет...
her 08 марта 2018 | 13:08
члены движения «СЕРБ» предприняли попытки прервать акцию.
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«СЕРБ» опять шестерит путинской власти, они такие же шестерки как и "патриоты" :-)
rassvet_12 08 марта 2018 | 13:11
her: Если журналистки выглядят как Латынина, здесь и шестерить не надо, обман.
mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 13:11
Путитушки попытались помешать акции против мерзавца из группы лубянских троллей.
Видимо, это две родственные структуры.
rassvet_12 08 марта 2018 | 13:19
mikhail_spb_: Вот Билли, тот мерзавец. Засунул Монике в рот, но не кончил, только домогался.
suren_111 08 марта 2018 | 13:19
mikhail_spb_:
К сожаления рано ушла из жизни Валерия Ильинична. Она бы сегодня много чего рассказала о грязных и развратных домогательствах этого сладострастного развратника.
oldsinka 08 марта 2018 | 13:13
Слава путину, что эти штурмовики не избивают пикетчиков! По- видимому не рискуют повторять историю.
epynda 08 марта 2018 | 13:17
Обвиняют на основании чего ????
Где свидетели ???
Ведь можно обвинить кого угодно и чём угодно....
А доказательства где ???
sasass 08 марта 2018 | 13:23
Если С