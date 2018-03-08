Захарова: Любые действия, оскорбляющие человека, необходимо пресекать «здесь и сейчас» и обозначать «красную линию»

Любые действия, оскорбляющие человека, необходимо пресекать «здесь и сейчас» и обозначать свою «красную линию». Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав обвинения в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого со стороны журналисток.

«Я считаю, что человек — мужчина, депутат, чиновник или бизнесмен должен понимать, что он говорит и не является ли это оскорбительным, и что он может своими словами обидеть, а где-то и оскорбить. Как только вы чувствуете, что в отношении вас совершаются действия, или есть попытка, даже намек на это, очень важно обозначить свою красную линию, нужно говорить об этом здесь и сейчас. Если мы не скажем сразу, это будет хуже, мужчины должны понимать и вести себя достойно в отношении женщин. А если не помогает какое-то адресное апеллирование к тому человеку, есть соцсети, телевидение, радио, можно писать письма, но обязательно сейчас, а не ждать и откладывать», — сказал она.

М.Захарова также добавила, что в таких ситуациях должна разбираться комиссия по этике.

По ее мнению, если человек сказал что-то обидное, или это было так воспринято, лучше всегда объясниться. «Сделать ли это публично, лично, еще как-то — это вопрос коммуникации и здравого смысла», — заключила М.Захарова.

Ранее СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе открыто обвинила депутата в домогательствах. К ней присоединилась продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, а также журналистка BBC Фарида Рустамова.