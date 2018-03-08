Захарова: Любые действия, оскорбляющие человека, необходимо пресекать «здесь и сейчас» и обозначать «красную линию»
Любые действия, оскорбляющие человека, необходимо пресекать «здесь и сейчас» и обозначать свою «красную линию». Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав обвинения в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого со стороны журналисток.
«Я считаю, что человек — мужчина, депутат, чиновник или бизнесмен должен понимать, что он говорит и не является ли это оскорбительным, и что он может своими словами обидеть, а где-то и оскорбить. Как только вы чувствуете, что в отношении вас совершаются действия, или есть попытка, даже намек на это, очень важно обозначить свою красную линию, нужно говорить об этом здесь и сейчас. Если мы не скажем сразу, это будет хуже, мужчины должны понимать и вести себя достойно в отношении женщин. А если не помогает какое-то адресное апеллирование к тому человеку, есть соцсети, телевидение, радио, можно писать письма, но обязательно сейчас, а не ждать и откладывать», — сказал она.
М.Захарова также добавила, что в таких ситуациях должна разбираться комиссия по этике.
По ее мнению, если человек сказал что-то обидное, или это было так воспринято, лучше всегда объясниться. «Сделать ли это публично, лично, еще как-то — это вопрос коммуникации и здравого смысла», — заключила М.Захарова.
Ранее СМИ опубликовали материалы с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого от нескольких журналисток парламентского пула, чьи имена не назывались. После этого заместитель главреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе открыто обвинила депутата в домогательствах. К ней присоединилась продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, а также журналистка BBC Фарида Рустамова.
Комментарии7
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pusto1 08 марта 2018 | 12:44
вы этих красных линий налиновали во всех сферах жизни, поэтому одно ваше присутствие является оскорблением
ha12raz 08 марта 2018 | 12:47
Мастер красного пизд....жа,,.ээээ словца.
Даже тут не пойми что ляпала......за государственного козла готова яйца себе пришить, а женскую честь отдать.
aleks_3310 08 марта 2018 | 12:56
ha12raz: Мастер красного пизд....жа,,.ээээ словца.
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С моей точки зрения вовсе не мастер. Сопоставляет красное с длинным и делает вывода о "большом театре".
aleks_3310 08 марта 2018 | 12:50
Любые действия, оскорбляющие человека, необходимо пресекать «здесь и сейчас» и обозначать «красную линию»
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И с какой это целью интересно? Для чего такое правило то? А если не пресёк здесь и сей час, то что? Оскорбляющие действия перестают быть оскорбляющими?
Маша явно демагог, но опыт не соответствующий!
sproter 08 марта 2018 | 12:50
Мидовская швабра без кокса совсем раскисла.
abuvgrobu 08 марта 2018 | 12:58
Основанное на словах, причем на словах лишь тех, кто вызывает очень мало доверия и спаян принадлежностью к определенной тусовке не заслуживает, на мой взгляд, никаких действий. От слова "вообще". Слишком много примеров, когда некие носительницы юбок клеветали в своих каких-то целях.. Я считаю, что прецедента делать не следует, т.к. начнутся повальные обвинения со стороны всякого рода мокрощелок во всех тяжких тех, кто им так или иначе не нравится. Не странно ли, что Слуцкий "приставал" только и исключительно к "журналисткам" определенной направленности ? Это явный заказ на дискредитацию, на мой взгляд.
lazich 08 марта 2018 | 13:01
Жертва всегда в положении слабого и запуганного, и если бы жертва могла ответить "здесь и сейчас", она не была бы жертвой, а у Слуцкого были бы отбиты яйца.