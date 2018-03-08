В центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан

Это произошло минувшей ночью на улице Владимирской. Пострадавших нет, — сообщает киевская полиция.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам гранатомет обнаружили неподалеку от ресторана. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый разыскивается.