В центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан
Это произошло минувшей ночью на улице Владимирской. Пострадавших нет, — сообщает киевская полиция.
Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам гранатомет обнаружили неподалеку от ресторана. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый разыскивается.
Комментарии14
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igor20012 08 марта 2018 | 12:36
Россия 90-х.
varangian2011 08 марта 2018 | 12:51
igor20012: В России 90-х в центре городов из гранатометов не стреляли.
gogon 08 марта 2018 | 12:58
varangian2011: это Цээуропа ,страна такая . Страна законности, порядка, демократии , уважения прав граждан и свободы слова!
zztop1960 08 марта 2018 | 12:59
varangian2011: А по посольству США ? Или забыли ?
nikitin43 08 марта 2018 | 12:59
varangian2011: стреляли к сожалению , даже в амер. посольство.
igor20012 08 марта 2018 | 13:02
varangian2011: Возле моего дома в 90-х была заправка, как-то зимой там заправился один "крутой" летней соляркой, вместо зимней, топливная система-замерзла. Ночью подъехали ребята с "мухой", и заправки не стало.
abuvgrobu 08 марта 2018 | 13:06
varangian2011: Да ну ? 28 марта 1999 года даже американское посольство пытались из гранатомета обстрелять, как помнится.
jblack2 08 марта 2018 | 12:40
Владелец ресторана, видимо, не заплатил новым хозяевам жизни...
zztop1960 08 марта 2018 | 12:47
Исламистская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение российского самолета Ан-26 вблизи авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает издание Ad-Diyar.
Как передает издание, пять боевиков открыли огонь из тяжелых пулеметов, когда самолет находился в 100 метрах от земли. По словам исламистов, они сбили самолет в ответ на присутствие российских войск в Восточной Гуте.
rassvet_12 08 марта 2018 | 13:02
zztop1960: Да и фиг с ним, с рестораном, наверняка москалям принадлежал, без защиты правого сектора.
ivan127_4 08 марта 2018 | 12:49
Це-Европа
odobryam_s 08 марта 2018 | 12:53
Будни обезьянника...
nikmart001 08 марта 2018 | 12:59
Со словами - Зажрались сволочи!!!
dyymm 08 марта 2018 | 13:00
Немного подождать и помойка №404 сама себя уничтожит...