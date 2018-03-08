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12:32, 08 марта 2018

Курт Волкер призвал к ужесточению позиции Запада по вопросу посещений Крыма политиками и ведению дел бизнесменами

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал к ужесточению позиции Запада по вопросу посещений Крыма политиками и ведению дел бизнесменами. По его мнению, пришла пора за это жестко наказывать.

Заявление Волкера прозвучало в ходе его выступления в Варшаве. Как передает «Укринформ», дипломат отметил, что ни США, ни ЕС. ни Украина «не признают российскую аннексию Крыма». В связи с этим он внес предложение о том, чтобы сделать эту консолидированную позицию жестче. «Включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — подчеркнул Волкер.

Комментарии

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jblack2 08 марта 2018 | 12:37

А базу для санкций будут на сайте Миротворец черпать, (не цензурное слово)?

third_vlah 08 марта 2018 | 12:38

Давно пора приверженцев "business as usual" на Западе одернуть и поставить на место.

kotbajune 08 марта 2018 | 12:56

"Курт Волкер призвал к ужесточению позиции Запада по вопросу посещений Крыма "

а так же и Аляски!!!

Договор подписанный при угрозах и шантаже (Англия после войны в Крыму и попытки атаки на Камчатку - Петропа́вловская оборо́на) не никем не считается действительным

ровно на это и претендуют каклы, но уже в отношении России

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

cattt 08 марта 2018 | 12:38

Не езжай Ксюша в Крым, нерукопожатная станешь.

abuvgrobu 08 марта 2018 | 12:50

Зачем комментировать тявканье каждой маленькой собачки? Пусть себе тявкает... Собаки лают а караван идет... Не умеет больше ничего он делать... отрабатывает как умеет свою косточку. Даже комментировать таких некчемных персонажей не хочется... как и всю политику страны которую он представляет

dmitry17___17 08 марта 2018 | 13:06

abuvgrobu: Кончай болтать, иди вшей погрызи (можно в гробу перед тем, как абу).

snikkersnepper 08 марта 2018 | 13:19

abuvgrobu:

Ну так информационная лента ЭМ в светлый праздник 8 марта:
1. Тетка из Госдепа что-то написала в своем твиттере.
2. Английские политиканы пригрозили не приехать на ЧМ (их так ждали).
3. Американский спецпрокурор что-то нарыл про "связь Трампа с Россией".
4. Ну и Волкера подогнали.

То есть, есть ли не считать истерящих по поводу Слуцкого фемок, все информационные поводы - это что подумали или сказали "белые человеки" из "прекрасного далека" демократических англосаксонских стран. Нам - простым отсталым папуасам, без этого и дня не прожить.

Какой-то шизанутый манямирок с тяжелой формой карго-культа. Написать два десятка сообщений (не считая блогов и передач) про переименование площади в Вашингтоне (которое, конечно же, моментально принесет счастье всему человечеству) и проигнорировать запуск хаба в Сабетте (с новым морским и аэропортом). Тотальный дурдом.

peter75 08 марта 2018 | 12:52

Поскольку волкер утратил нейтральный статус и встал на сторону украины, то он больше не может быть каким либо посредником и участвовать в переговорах. России надо пожестче со всеми этими пиндосами.

oldpartizan 08 марта 2018 | 12:54

peter75: нефть в арктике лопатой добывать будешь?

peter75 08 марта 2018 | 12:57

oldpartizan: тебя отправлю добывать

tour 08 марта 2018 | 13:05

peter75:
Так Россия давно уже под санкциями, которые действительно работают. В Крыму нет НИ ОДНОЙ крупной российской компании. Нет Росгосстраха, нет Сбербанка, нет Мегафона с МТС, нет Пятёрочки с Магнитом, нет Эльдорадо с М-Видео, нет в конце концов ни МакДональдса, ни КФС... Поэтому наш, российский, бизнес сюда и не заходит.

cukker 08 марта 2018 | 12:53

американский член киевской хунты саморазоблачился, никакой он не посредник. ну а на силу, у нас есть своя сила, Путин показал. пора наказывать америку

dmitry17___17 08 марта 2018 | 13:03

А вот ежели закрывать шенген и штатовскую визу за бла бла бла из Крыма, количество желающих бла блакать о посещении захваченной территории поубавится.

tryapichkin 08 марта 2018 | 13:06

По моему господин превышает свои полномочия,
не затушив один конфликт на Донбассе,
пытается усугубить другой в Крыму?

Вся мерзость этого урода что он говорит про поездки и контакты
с "этими территориями" а не с "этими людьми"

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