Курт Волкер призвал к ужесточению позиции Запада по вопросу посещений Крыма политиками и ведению дел бизнесменами
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал к ужесточению позиции Запада по вопросу посещений Крыма политиками и ведению дел бизнесменами. По его мнению, пришла пора за это жестко наказывать.
Заявление Волкера прозвучало в ходе его выступления в Варшаве. Как передает «Укринформ», дипломат отметил, что ни США, ни ЕС. ни Украина «не признают российскую аннексию Крыма». В связи с этим он внес предложение о том, чтобы сделать эту консолидированную позицию жестче. «Включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — подчеркнул Волкер.
Комментарии14
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jblack2 08 марта 2018 | 12:37
А базу для санкций будут на сайте Миротворец черпать, (не цензурное слово)?
third_vlah 08 марта 2018 | 12:38
Давно пора приверженцев "business as usual" на Западе одернуть и поставить на место.
kotbajune 08 марта 2018 | 12:56
"Курт Волкер призвал к ужесточению позиции Запада по вопросу посещений Крыма "
а так же и Аляски!!!
Договор подписанный при угрозах и шантаже (Англия после войны в Крыму и попытки атаки на Камчатку - Петропа́вловская оборо́на) не никем не считается действительным
ровно на это и претендуют каклы, но уже в отношении России
cattt 08 марта 2018 | 12:38
Не езжай Ксюша в Крым, нерукопожатная станешь.
abuvgrobu 08 марта 2018 | 12:50
Зачем комментировать тявканье каждой маленькой собачки? Пусть себе тявкает... Собаки лают а караван идет... Не умеет больше ничего он делать... отрабатывает как умеет свою косточку. Даже комментировать таких некчемных персонажей не хочется... как и всю политику страны которую он представляет
dmitry17___17 08 марта 2018 | 13:06
abuvgrobu: Кончай болтать, иди вшей погрызи (можно в гробу перед тем, как абу).
snikkersnepper 08 марта 2018 | 13:19
abuvgrobu:
Ну так информационная лента ЭМ в светлый праздник 8 марта:
1. Тетка из Госдепа что-то написала в своем твиттере.
2. Английские политиканы пригрозили не приехать на ЧМ (их так ждали).
3. Американский спецпрокурор что-то нарыл про "связь Трампа с Россией".
4. Ну и Волкера подогнали.
То есть, есть ли не считать истерящих по поводу Слуцкого фемок, все информационные поводы - это что подумали или сказали "белые человеки" из "прекрасного далека" демократических англосаксонских стран. Нам - простым отсталым папуасам, без этого и дня не прожить.
Какой-то шизанутый манямирок с тяжелой формой карго-культа. Написать два десятка сообщений (не считая блогов и передач) про переименование площади в Вашингтоне (которое, конечно же, моментально принесет счастье всему человечеству) и проигнорировать запуск хаба в Сабетте (с новым морским и аэропортом). Тотальный дурдом.
peter75 08 марта 2018 | 12:52
Поскольку волкер утратил нейтральный статус и встал на сторону украины, то он больше не может быть каким либо посредником и участвовать в переговорах. России надо пожестче со всеми этими пиндосами.
oldpartizan 08 марта 2018 | 12:54
peter75: нефть в арктике лопатой добывать будешь?
peter75 08 марта 2018 | 12:57
oldpartizan: тебя отправлю добывать
tour 08 марта 2018 | 13:05
peter75:
Так Россия давно уже под санкциями, которые действительно работают. В Крыму нет НИ ОДНОЙ крупной российской компании. Нет Росгосстраха, нет Сбербанка, нет Мегафона с МТС, нет Пятёрочки с Магнитом, нет Эльдорадо с М-Видео, нет в конце концов ни МакДональдса, ни КФС... Поэтому наш, российский, бизнес сюда и не заходит.
cukker 08 марта 2018 | 12:53
американский член киевской хунты саморазоблачился, никакой он не посредник. ну а на силу, у нас есть своя сила, Путин показал. пора наказывать америку
dmitry17___17 08 марта 2018 | 13:03
А вот ежели закрывать шенген и штатовскую визу за бла бла бла из Крыма, количество желающих бла блакать о посещении захваченной территории поубавится.
tryapichkin 08 марта 2018 | 13:06
По моему господин превышает свои полномочия,
не затушив один конфликт на Донбассе,
пытается усугубить другой в Крыму?
Вся мерзость этого урода что он говорит про поездки и контакты
с "этими территориями" а не с "этими людьми"