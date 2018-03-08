Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал к ужесточению позиции Запада по вопросу посещений Крыма политиками и ведению дел бизнесменами. По его мнению, пришла пора за это жестко наказывать.

Заявление Волкера прозвучало в ходе его выступления в Варшаве. Как передает «Укринформ», дипломат отметил, что ни США, ни ЕС. ни Украина «не признают российскую аннексию Крыма». В связи с этим он внес предложение о том, чтобы сделать эту консолидированную позицию жестче. «Включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — подчеркнул Волкер.