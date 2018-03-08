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12:31, 08 марта 2018

Глава Союза журналистов: Журналистки, которые не сразу рассказали о домогательствах Слуцкого, унизили профессию

Об этом заявил глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он добавил, что специально за последние несколько дней опросил журналисток из разных изданий, которые сказали, что если бы с ними произошло подобное. Они немедленно пожаловались бы редактору, и он бы это опубликовал. При этом Гусев пообещал, что Союз журналистов рассмотрит эту ситуацию и дойдёт до самых высоких инстанций вплоть до президента.

Комментарии

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zloy_sok 08 марта 2018 | 12:34

Ждем следующий этап- Жертвы террористов сами унизили спецслужбы...

zilbershtein__ 08 марта 2018 | 12:43

Про Гусева все стало ясно, когда он сдал Поэгли и обручкался с Пашей-Мерседесом.
Давай, досвиданья.

salhomir_murza 08 марта 2018 | 12:56

zilbershtein__:
Как они могли рассказать сразу, если деньги от Ходора за рассказ о массовых изнасилованиях кабеля Слуцкого поступили на их счета недавно. Ближе к выборам, мы услышим об изнасиловании Путиным Альбац, Хакамаду и Латынину...

igorrrpadlowitchs 08 марта 2018 | 13:00

salhomir_murza: так и народ российский молчит , пока его ивут !

salhomir_murza 08 марта 2018 | 13:06

igorrrpadlowitchs:
Ближе ко дню выборов, мы еще услышим о грязных сексуальных домогательствах Слуцкого к Тимуру Олевскому, Кашину и Красовскому.

igorrrpadlowitchs 08 марта 2018 | 12:58

zloy_sok: этот глава журналистов, когда крыса сдохнет, что будет нести : меня заставляли! Вот тогда и припомнить ему его же слова!

ansata 08 марта 2018 | 12:35

Сразу то оно завсегда лучше, только не у всех получается. Но это нужно решиться. А это сложно.

oksana63 08 марта 2018 | 12:35

Что это с Гусевым??

putinnavsegda 08 марта 2018 | 12:38

Хорошо что профессию депутата уже невозможно унизить. Жулик, вор, маньяк - чем хуже, тем лучше, главное Путина любить.

cite 08 марта 2018 | 12:45

Может Гусев и хороший человек, но мышление у него, как впрочем у 99 процентов жителей России, неандертальское.

salhomir_murza 08 марта 2018 | 12:58

cite:
Согласен. Этот недоумок сомневается в порядочности либеральных журналисток.

sproter 08 марта 2018 | 12:47

Посмотрел бы я реакцию Гусева, если бы Слуцкий его в кабинете прижал и за хобот прихватил. Гусев, несомненно, выскочил бы в коридор Думы с криками "Помогите, насилуют!" и "Не дам профессию унизить!".

oksana63 08 марта 2018 | 12:56

sproter: В точку!

salhomir_murza 08 марта 2018 | 13:00

sproter:
Ходят упорные слухи, что Слуцкий это проделывал с Олевским, Кашиным и Красовским. Но эти ребята не кричали помогите, а выходили из его кабинета довольные и светлые.

igorrrpadlowitchs 08 марта 2018 | 13:02

sproter: гусеву не привыкать раком стоять!

vladimirgornitsky 08 марта 2018 | 12:47

Главный редактор газеты, печатающей рекламу проституток, что-то говорит об унижении профессии.
И это на фоне откровенной травли, которую устроили против журналисток, которые решились все-таки рассказать о случившемся. Нусев не осудил эту травлю, не обещал защиту жертвам посягательств и травли. А сам присоединился к этой травле. Когда думские троглодиты выступают со своими заявлениями на своем, троглодитском языке, оскорбляя жертвы, поливая их грязью, это, конечно, отвратительно, но что взять с троглодитов. Это их уровень, они по-другому просто не умеют, они считают, что это нормально. Но когда дипломат Захарова или журналист Гусев, люди цивилизованные, поливают этих женщин грязью "интеллигентно", это отвратительно вдвойне. Поскольку они-то хорошо сознают, что делают.

piter_ug 08 марта 2018 | 12:48

В прежние времена нам ними только посмеялись.
А после правильных акцентов, расставленных на Западе, нынешние их заявления получают кумулятивный эффект.
И едропутне придётся адекватно реагировать.

salhomir_murza 08 марта 2018 | 13:02

piter_ug:
А не сам ли Слуцкий организовал это? Ведь когда избиратели узнают, что член ЛДПР Слуцкий, цинично и грязно насиловал либеральных журналисток, то рейтинг Жирика взлетит.

grishakras 08 марта 2018 | 12:49

Осторожные , которые из простого дела, в котором замешан один слюнявый депутат, пытаются сделать что то сложное, не заслуживают ни уважения ни доверия.

gennomov 08 марта 2018 | 12:53

Разберитесь сначала, а не устанавливайте свои барачные законы, всё знают что,когда и с кем по их лубочнобарачным законам, а у самих сын наркоман, дочь проститутка, жена гуляет, сам холуй со свечкой (см ТВ) и они устанавливают пришибеевские законы.

b0rts0v 08 марта 2018 | 12:54

Если дойдет до НАШЕГОСУДА -их вполне могут привлечь за "мужеложество"..

pedro_juares 08 марта 2018 | 12:54

начало уже хорошее - сразу видно, что человек решительно настроен сдавать своих с потрохами.

ivan127_4 08 марта 2018 | 12:54

Это верно. И это очень подозрительно. Выходит либо эти "журналистки" вовсе и не журналистки, либо все враньё.

fmsf FMSF 08 марта 2018 | 12:59

Этот Гусев унизил, прежде всего, самого себя, как мужчину.
Это сегодня такие у нас "мужики", как этот редыхор.
А прежде за такое отношение к женщине можно было не только по морде схлопотать, но и получить вызов на дуэль.
Жаль, что времена изменились.
А с ними и некоторые мужики превратились в мразь и ничтожества.

salhomir_murza 08 марта 2018 | 13:11

fmsf:
Леся ! Рябцева ! Ау !
Кремль платит любые деньги за откровенные интервью о грязных домогательствах и угрозах со стороны твоего бывшего непосредственного босса.

amderma 08 марта 2018 | 13:06

Не перевелись на руси клоуны... которые смешат вот так народ.
Я уверен, что при нынешнем прессинге СМИ, любой редактор будет уговаривать журналистку замолчать ...и даже премию даст. А иначе Власть ухватившие и Власть удерживающие, этого редактора отправят коровам хвосты крутить.
Покажите мне хоть одного Гл.редактора федеральных СМИ , который вот так запросто , не согласовывая ( с Властью на местах, с кураторами СМИ) "взрывную" инфу о Едре или о Депутатах ставит в номер? Где Вы видели независимые СМИ в Кремлевском пуле?
Я последний раз видел независимые СМИ ну очень давно...наверное во времена Кукл и ИТОГов на НТВ...
Сегодня, я уверен, все главные редакторы Федеральных СМИ НЕЗАВИСИМЫ!!! потому как от них ничего не зависит! ...

yurasska 08 марта 2018 | 13:07

а гусев-то-ДУРАК.1)любой случкин склоняет к сожытельству ИМЕННО девушку,неопытную в жызни и отношениях полов,а не женщину.которая и в морду плюнет и своего ВАлуева позовёт.Ну пакажыте МНЕ АДИН хотя бы случай.когда любой случкин пристаёт с сожительством к Яровой или Матвиенке и гладит её лобок???
2)любая девушка при неожиданной ситуации-ну очень далеко не сразу понимает-ЧТО,ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ ей надоть делать.
3)а когда начинает понимать-вовсе не сразу прям бежыт к гусеву и просит о содействии.ЭТО ФСЁ-ЕЁ ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАДА ЕЙ ОТКРЫВАТЬ СЛУЧКИНА.А вовсе не дело гусева.
4)а учитывая небольшой факт.который любым умным гусевым упускаецца из внимания(любой случай для любого случкина в любом случае гладить лобок красивой - а вдруг даст(!!!)=гладиатор просит о любви) -это ВСЕКДА И УРОВЕНЬ ОБЩЕВА РАЗВИТИЯ И УРОВЕНЬ УМА И УРОВЕНЬ ПРОСТО ЗНАНИЙ И ПОНИМАНИЯ ЖЫЗНИ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ-равен нулю.Т.е.ниже плинтуса.А не выше-при котором однозначно мужчина ЗАЩИЩАЕТ от насилия женщину и детей и ваще любого человека-неспособного ответить на равных условиях на насилие.
5)гусеф-то дурак.По любому-не выше плинтуса.Простой и обычный случай гладиатора случкина и красивой барышни дваццати лет в кабенете-гусеф НЕ МОЖЫТ ЧОТКА понять-ЧЧО ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ-гладиатор случкин склоняет к сожытельству всякую красавицу дваццати лет у себя в кабенете.Мало того-ДАЖЕ НЕ ПРИЗНАЁТ ЭТОГО !!Ведь понимай гладиатор случкин своё глажение как норму-случкин гладиатор выступил бы с речью-ААЧОО это ТЫ ДУРА АРЁШШ НА НОРМАЛЬНЫЕ ПРОСЬБЫ ГЛАДИАТОРА О ЛЮБВИ ПРЯМ ТУТ В КАБЕНЕТЕ И ПАСТАЯННА???А гладиатор случкин-СКРЫВАЕТ И ФАКТЫ И МОТИВЫ СВОИ СЛУЧКИНЫ.Вот почему-гусеф=дурак и не лечица.И редахтур он-ровно такой же как гладиатор случкин и космолёдчик рогозин и призидент путен с примьером мидведивым.Немужчина.Не гражданин.Не башка.Не профессионал.НичтожествО=НЕМУЖЧИНА= СПРАЗДНИКОМ ВСЕХ УПОМЯНУТЫХ ПОСЛЕДНИХ ГЛАДИАТОРОВ И НЕ ОЧЕНЬ УПОМЯНУТЫХ!!!

pepetz 08 марта 2018 | 13:07

Все копируем у Западных стран Если бы там не подняли скандал сидели бы эти affected
дамы ровно на попе. А Гусев бы сказал, подумаешь, меня в Кремле каждый день трахают, и ничего

hammiak 08 марта 2018 | 13:15

Что-то не припомню ни одной такой публикации, чтобы как только так сразу. "Глава" "Союза" "журналистов" не защищает журналистов, а "рассматривает ситуацию", "опрашивает неизвестных" и "ходит к пересиденту"

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