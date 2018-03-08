Директора Музея изящных искусств Гента Катрин де Зегер отстранили от работы из-за скандала с выставкой работ
Директора Музея изящных искусств Гента Катрин де Зегер отстранили от работы из-за скандала с выставкой работ, которые приписываются русским авангардистам, однако эксперты усомнились в их подлинности.
Как сообщает VRT, окончательное решение о том, останется ли де Зегер директором музея, будет принято по итогам независимой проверки того, как готовилась выставка.
Некоторые члены Автономного совета Гента по искусству и дизайну высказались за увольнение де Зегер, так как из-за ее действий пострадала репутация фламандских музеев.
Катрин де Зегер отвергла обвинения в свой адрес. Она заявила, в частности, что в работе над экспозицией ее поддержали известные искусствоведы и историки искусства Магдалена Дабровски и Ноэми Смолик, однако сами они это опровергли.
Комментарии3
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captainobvious 08 марта 2018 | 12:35
русские хакеры безжалостны и неумолимы, они никогда не успокоятся, пока не подорвут авторитет всей политической, экономической, культурной и научной элиты Запада, не дискредитируют политический процесс, институты и нормы права в этих странах, пока не взорвут западное общество изнутри!...
mppv 08 марта 2018 | 12:36
Далее за художниками последуют произведения русских писателей - они тоже будут подвергнуты люстрации.
Написано не о том, не теми и не для!
За писателями - всякие там композиторы ...
Журналисты также в стороне не останутся ...
captainobvious 08 марта 2018 | 12:51
mppv: первым люстрируют Достоевского, потому что его ненавидит сам Чубайс.