Директора Музея изящных искусств Гента Катрин де Зегер отстранили от работы из-за скандала с выставкой работ, которые приписываются русским авангардистам, однако эксперты усомнились в их подлинности.

Как сообщает VRT, окончательное решение о том, останется ли де Зегер директором музея, будет принято по итогам независимой проверки того, как готовилась выставка.

Некоторые члены Автономного совета Гента по искусству и дизайну высказались за увольнение де Зегер, так как из-за ее действий пострадала репутация фламандских музеев.

Катрин де Зегер отвергла обвинения в свой адрес. Она заявила, в частности, что в работе над экспозицией ее поддержали известные искусствоведы и историки искусства Магдалена Дабровски и Ноэми Смолик, однако сами они это опровергли.