В Борисоглебске возбуждено дело о гей-пропаганде из-за листовок, распространяемых от имени лидера местных коммунистов
Жертвой «черного пиара» стал Александр Сухинин, который также является главой местного штаба Павла Грудинина.
На распространение «клеветнических листовок» в Борисоглебске в прокуратуру и МВД пожаловался депутат Валерий Рашкин – сообщает РБК. Он отметил, что агитационные материалы раздавались от имени местного лидера КПРФ Александра Сухинина. В тексте он якобы призывал борисоглебских мужчин поддержать гей-движение, ссылаясь на то, что русский композитор Петр Чайковский, генсек Юрий Андропов и певец Филипп Киркоров – геи. Также в листовках говорилось о том, что Сухинин призывает главу КПРФ Геннадия Зюганова включить в программу партии пункт о легализации гей-браков в стране.
После того, как агитматериал разлетелся по городу, Сухинин подал заявление о клевете в его адрес, а позднее полиция возбудила еще одно дело – о гей-пропаганде.
Сухинин считает, что стал жертвой «черного пиара» из-за своих убеждений. Он сказал, что выступает против распродажи муниципальной собственности и борется с коррупцией.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 12:08
А кумир комуняк по кличке "ленин" ведь тоже был гомосеком.
meteor1908 08 марта 2018 | 12:12
Ну, официально известно, что он был нудистом, пока жил в Швейцарии... Хотя и этих в нашей стране уже поразгоняли.
vasilevich58 08 марта 2018 | 12:28
Все коммунисты - педерасты! Это очевидно из истории КПСС!
velbkeirf1 08 марта 2018 | 12:20
mikhail_spb_: «Бандера прийде, порядок наведе!» - так кричали сокамерники Степе Бандере, когда вся камера с утра сходила на парашу. И камерный петух Степа, униженно кланяясь, хватал вонючее ведро и мчался выливать, и после, стоя на четвереньках, драил его до зеркального блеска.
velbkeirf1 08 марта 2018 | 12:24
velbkeirf1: Вот как вспоминал его быт один из сокамерников: «Степка спал на какой-то грязной тряпке между парашей и стеной, и когда мы ночью ходили мочиться - брызги летели прямо на него, но он лишь плотнее кутался в свою рванину»… ТакСтепан Бандера закалял свой дух.
velbkeirf1 08 марта 2018 | 12:26
velbkeirf1: Степан (Штефан) Бандера об украинцах:
«Сознательный украинец обязан быть тупым и дебильным. Если сознательный украинец не тупой и дебильный, он автоматически становится евреем или русским».
«Украинцы настолько тупые и примитивные люди, что поверят в любой бред, лишь бы не чувствовать себя никчемными. Примером может служить украинский национализм, на котором я неплохо заработал и даже стал героем!».
«Ради национальной идеи мы уничтожим половину населения Украины».
mavreh 08 марта 2018 | 12:28
mikhail_spb_: ты проверял?
sensei54 08 марта 2018 | 12:14
На очереди - атаман Кубанского казачьего войска.
Во цирк будет!
evgeny_biolog 08 марта 2018 | 12:16
Он выступает против распродажи муниципальной собственности геям и борется с гейской коррупцией?
sg72 08 марта 2018 | 12:27
Коммунисты пидаров отродясь сажали, так что не надо тут сказочки либерастические сочинять..
velbkeirf1 08 марта 2018 | 12:36
sg72: первый этап это борьба с секс домогательствами задним числом ну или задним приводом
mavreh 08 марта 2018 | 12:30
Это явная провокация.
Коммунист не может быть геем.
Только пидарасом.