В Борисоглебске возбуждено дело о гей-пропаганде из-за листовок, распространяемых от имени лидера местных коммунистов

Жертвой «черного пиара» стал Александр Сухинин, который также является главой местного штаба Павла Грудинина.

На распространение «клеветнических листовок» в Борисоглебске в прокуратуру и МВД пожаловался депутат Валерий Рашкин – сообщает РБК. Он отметил, что агитационные материалы раздавались от имени местного лидера КПРФ Александра Сухинина. В тексте он якобы призывал борисоглебских мужчин поддержать гей-движение, ссылаясь на то, что русский композитор Петр Чайковский, генсек Юрий Андропов и певец Филипп Киркоров – геи. Также в листовках говорилось о том, что Сухинин призывает главу КПРФ Геннадия Зюганова включить в программу партии пункт о легализации гей-браков в стране.

После того, как агитматериал разлетелся по городу, Сухинин подал заявление о клевете в его адрес, а позднее полиция возбудила еще одно дело – о гей-пропаганде.

Сухинин считает, что стал жертвой «черного пиара» из-за своих убеждений. Он сказал, что выступает против распродажи муниципальной собственности и борется с коррупцией.