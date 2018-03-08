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12:03, 08 марта 2018

В Вене минувшим вечером произошло сразу два нападения на прохожих

Преступники применили холодное оружие. Четыре человека пострадали.

Первое нападение произошло около восьми вечера по местному времени в районе парка Пратер у станции метро Nestroyplatz. Как пишет The Telegraph, в этом районе австрийской столицы проживает значительное количество представителей еврейского сообщества. Ранения получили три человека — все они из одной семьи, это отец, мать и их 17-летняя дочь. Вооруженный ножом нападавший был задержан, о мотивах преступления пока ничего не сообщается.

Euronews приводит слова свидетеля происшествия, по его словам мужчина с ножом производил впечатление психически нездорового человека, плохо контролировавшего свои действия. Спустя полчаса после происшествия похожий инцидент произошел все в том же районе Вены. На площади Praterstern мужчина, — предположительно, выходец из Афганистана, — напал на прохожего. По словам представителей полиции, пострадавший в результате второго нападения — выходец из Чечни.

Связаны ли между собой два происшествия, — сейчас выясняет полиция австрийской столицы.

Комментарии

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aleksandr39 08 марта 2018 | 12:07

Нападение совершили бандиты из ОПГ " днр -лугандон " приехавшие в " отпуск " в Вену .

vasilevich58 08 марта 2018 | 12:31

Напускали к себе диких обезьян, а теперь удивляются!

abuvgrobu 08 марта 2018 | 12:15

Недостаточно толерантно себя вели, просто какой то позор.
Ну , психанули ребята , бывает. Продолжайте принимать

askol2016 08 марта 2018 | 12:18

Европа будет долго расплачиваться за свою ошибку, за то, что напустила на свою территорию исламистов. Моджахедам, по генетической природе, не нужна венская опера или готический стиль архитектуры.

stas12006 08 марта 2018 | 12:24

бл..... , кого они напускали к себе?
афганец пырнул ножиком чечена!!!!!
не все народы хорошие!
если вам это не нравится это не значит , что это не правда.
можно 1000 раз повторить - нет плохих народов, но это не изменит действительность.
есть плохие народы!

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