В Вене минувшим вечером произошло сразу два нападения на прохожих

Преступники применили холодное оружие. Четыре человека пострадали.

Первое нападение произошло около восьми вечера по местному времени в районе парка Пратер у станции метро Nestroyplatz. Как пишет The Telegraph, в этом районе австрийской столицы проживает значительное количество представителей еврейского сообщества. Ранения получили три человека — все они из одной семьи, это отец, мать и их 17-летняя дочь. Вооруженный ножом нападавший был задержан, о мотивах преступления пока ничего не сообщается.

Euronews приводит слова свидетеля происшествия, по его словам мужчина с ножом производил впечатление психически нездорового человека, плохо контролировавшего свои действия. Спустя полчаса после происшествия похожий инцидент произошел все в том же районе Вены. На площади Praterstern мужчина, — предположительно, выходец из Афганистана, — напал на прохожего. По словам представителей полиции, пострадавший в результате второго нападения — выходец из Чечни.

Связаны ли между собой два происшествия, — сейчас выясняет полиция австрийской столицы.