Одиночные пикеты возле Госудмы проводит сегодня организация Amnesty International
Участники акции требуют расследовать действия депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.
Сейчас у здания Госдума находится кандидат в президенты России Ксения Собчак.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 08 марта 2018 | 12:06
Молодчина, Ксения.
Давно пора поставить на место эту кучку мерзавцев.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 12:25
mikhail_spb_: Эхо тщательно замалчивает новость, что кандидата в президенты России и большого друга Украины, Ксению Собчак, внесли на сайт Миротворца.
vlabumur 08 марта 2018 | 12:17
Сейчас у здания Госдума находится кандидат в президенты России Ксения Собчак.
++++++++++++++
Ксению с праздником 8 марта.
el_borz 08 марта 2018 | 12:21
: Гей активисты тоже в пикете?
serhio_25__ 08 марта 2018 | 12:27
vlabumur: Миротворец уже поздравил ее.
zztop1960 08 марта 2018 | 12:20
Не ходите девки в Думу
комарики кусаются
Самый маленький комарик Лёня
за п...ду хватается
socialism 08 марта 2018 | 12:24
Доказательства вины Слуцкого есть? Тогда в идите в суд. Пусть судит и приговаривает.
Если же сейчас дать возможность клеветникам очернить человека без доказательств, то дальше подобное покатится как снежный ком. Очевидно, что это пробный шар. С чего началось? С обвинений режиссеров на Западе. Их погнали отовсюду и замарали без суда.
О, решили в прозападной тусовке в России, точно так же можно свалить любого политика в России. Надо попробовать! И вот посыпались обвинения на Слуцкого от журналисток и все они из прозападной оппозиции, заметьте.
Мне на Слуцкого, этого жириновца, начхать. Но нельзя допустить, что бы появилась возможность кому бы то ни было очернять неугодных и клеветой устранять из политики. Пусть у них требуют доказательства и если их нет, привлекают к суду за клевету.
Иначе начнётся истерия и шизофрения подобная западной. Вы же видите, что там сейчас творится. Если женщина споткнётся и упадёт на улице, мужчины ей не помогут и руку не подадут - обвинят в домогательствах!
sg72 08 марта 2018 | 12:30
socialism:
Браво!
ЗЫ Если подадут руку - обвинят в домогательстве, не подадут - в не оказании помощи. Короче, увидел женщину - обходи стороной.
oppicrus 08 марта 2018 | 12:24
Ждем от Слуцкого Каминг-аут. Это решит все проблемы, и демократия восторжествует!