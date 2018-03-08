Басманный суд арестовал на 2 месяца бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерева

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновник является фигурантом дела о хищении без малого 120 миллионов рублей через возмещение налога на добавленную стоимость. Как пишет газета «КоммерсантЪ», Дерев был задержан в своём доме в Карачаево-Черкесии ещё 5 марта. По ходатайству следствия его этапировали в Москву. Ранее бывший сенатор проходил по делу в качестве свидетеля, теперь он стал подозреваемым.