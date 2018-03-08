Басманный суд арестовал на 2 месяца бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерева
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновник является фигурантом дела о хищении без малого 120 миллионов рублей через возмещение налога на добавленную стоимость. Как пишет газета «КоммерсантЪ», Дерев был задержан в своём доме в Карачаево-Черкесии ещё 5 марта. По ходатайству следствия его этапировали в Москву. Ранее бывший сенатор проходил по делу в качестве свидетеля, теперь он стал подозреваемым.
Комментарии2
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ugiazov 08 марта 2018 | 11:51
Чтобы не посадили, воровать надо лярдами.
diximania1948 08 марта 2018 | 11:55
Ну нет у Вальки других сенаторов!