Премьер-министр Медведев утвердил реестр коррупционеров
Это список лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за правонарушений. Связанных с коррупцией. Реестр будет регулярно обновляться на правительственном сайте госслужбы. Удалять фамилии коррупционеров из списка можно будет лишь спустя 5 лет попадания в него или в случае смерти. Также можно будет добиться исключения из реестра через суд, но только в том случае, если будет отменён акт увольнения за коррупцию.
Комментарии44
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nikchimzwet886 08 марта 2018 | 12:21
"Удалять фамилии коррупционеров ...лишь спустя 5 лет...или в случае смерти." -
Не... Мафия бессмертна!
perrrkele_sattan 08 марта 2018 | 12:24
Когда-то давно, когда я учился в школе милиции (ВШМ), нас учили, что взятка - это уголовное преступление. Коррупция это значит взятка, подкуп. Если человека обвиняют в взятке, то решение о признании или не признании факта события принимает суд. Выносится решение суда. Дело может быть закрыто как неподтвержденное или вынесен приговор. Увольнение лица, в связи с приговором суда - всё ясно и очевидно. Но у грелки-пукалки опять случилось отливание в гранит
abrazai 08 марта 2018 | 12:25
Надеюсь, список открывается его фамилией. Уточка аплодирует.
igor20012 08 марта 2018 | 12:33
Поймали-вор, коррупционер, не поймали вора-"элита", в шоколаде !
sproter 08 марта 2018 | 12:40
Судя по персонажу, список - почетный.
ilja13 08 марта 2018 | 12:45
Кто в этом списке под № 1 вроде бы само собой разумеется понятно. А под номером 2 в списке он сам или уступил это почетное место более достойному, чем он?
valkuz7 08 марта 2018 | 13:13
Премьер-министр Медведев утвердил реестр коррупционеров
Может вместо слова "утвердил", может, нужно употребить слово "возглавил"