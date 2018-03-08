Премьер-министр Медведев утвердил реестр коррупционеров

Это список лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за правонарушений. Связанных с коррупцией. Реестр будет регулярно обновляться на правительственном сайте госслужбы. Удалять фамилии коррупционеров из списка можно будет лишь спустя 5 лет попадания в него или в случае смерти. Также можно будет добиться исключения из реестра через суд, но только в том случае, если будет отменён акт увольнения за коррупцию.