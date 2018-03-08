«Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26...

Группа независимых расследований «Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность сирийской группировки «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26 в Сирии. Ранее группировка взяла на себя ответственность, заявив, что сбила самолёт, обстреляв его на подлёте к аэродрому Хмеймим. Боевики заявляют, что это был ответ на операцию в провинции Восточная Гута. Авторы расследования заявляют, что боевики этой группировки практически не присутствуют в регионе, где потерпел крушение самолёт. Доказательством могли бы послужить видеозаписи. Однако до сих пор в интернете размещались только фейки. Например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области.

Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку. На борту находились 39 человек, в том числе, 27 российских офицеров. Все они погибли. Министерство обороны исключило возможность обстрела, заявив, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.