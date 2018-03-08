«Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26
Группа независимых расследований «Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность сирийской группировки «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26 в Сирии. Ранее группировка взяла на себя ответственность, заявив, что сбила самолёт, обстреляв его на подлёте к аэродрому Хмеймим. Боевики заявляют, что это был ответ на операцию в провинции Восточная Гута. Авторы расследования заявляют, что боевики этой группировки практически не присутствуют в регионе, где потерпел крушение самолёт. Доказательством могли бы послужить видеозаписи. Однако до сих пор в интернете размещались только фейки. Например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области.
Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку. На борту находились 39 человек, в том числе, 27 российских офицеров. Все они погибли. Министерство обороны исключило возможность обстрела, заявив, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Комментарии16
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patrik02 08 марта 2018 | 11:43
«Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26...
Кто считает, Руслан Левиев что-ли? Кому не насрать на то, что считает Руслан Левиев, есть такие люди? Ведь это ЧМО говорило про 700 погибших "вагнеровцев", которые якобы участвовали в отжатии нефтеносного района? Ещё и Латынина с Пархоменкой, говорили о сотнях погибших из-за жадности Е.Пригожина.
ura_123 08 марта 2018 | 11:44
patrik02: Ключевое слово-учавствовали... А теперь захоранивают по всей необъятной рассеюшке.
patrik02 08 марта 2018 | 11:48
ura_123:
"Der Spiegel: российские наемники в Сирии в ночь на 8 февраля погибли случайно. Их было не более 20..."
ura_123 08 марта 2018 | 12:02
patrik02: А что говорит "пригожин шпигель"-ихтамнет?
andre_klimov 08 марта 2018 | 12:04
patrik02:
Бедный Патрик... Шпигель фальшанул, а он всё верует и верует...
А вот насчёт участия бородатых пулемётчиков - я тоже сомневаюсь сильно. Перелёт-то был внутри территории "контролируемой Асадом". Так что либо бородачи по обычаю натягивают на себя чужую славу, либо "контроль Асада" - фикция.
zztop1960 08 марта 2018 | 12:26
patrik02: Российские шпигели до последнего утверждали , что самолёт над Синаем упал по техническим причинам
bono747 08 марта 2018 | 12:06
ura_123: рогулятина каклятская)))) сортиры чисти, не отвлекайся
rampa 08 марта 2018 | 11:53
patrik02: если информация «Конфликт Интеллиженс Тим» недостоверна по вашему мнению, то значит Ан-26 сбила сирийская группировка "Джейш альт ислам"?
vezdehod 08 марта 2018 | 12:02
Какая разница как это произошло - главное он Завалился на чужой территории, ради Амбиций Кремлёвского долгожителя.
nik213 08 марта 2018 | 12:02
patrik02: Петруччо. Ты несгибаем. Серишь, серишь... падаешь... и снова падаешь в своё гавно.
pacak 08 марта 2018 | 12:25
patrik02: С праздником вас.
klukvik 08 марта 2018 | 12:01
да все проще там, генерал-пассажир грецкие орехи гранатой колол и не заметил как чека вылетела. бац по ореху - и "здравствуй Гиви!"
mjau 08 марта 2018 | 12:08
Этот самолет, как и все предыдущие, подстрелила российская безалаберность - " что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?"
cypher 08 марта 2018 | 12:22
//Однако до сих пор в интернете размещались только фейки. Например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области.//
А хде испанские диспетчеры, их не хватает!
Эх, далеко ещё этим придуркам до фейков нашего МО!
askol2016 08 марта 2018 | 12:27
А какая еще может быть причина падения? Кончился керосин? Крылья на жаре обледенели? Пилот решил покончить с собой и пассажирами? В 14 часов в солнечную погоду со 100 м высоты не разглядел ПП? Или все-таки охрана базы проморгала "исламскую тачанку с пулеметом"?
nodardum 08 марта 2018 | 13:24
Кто выпускает АН - 26? Киевский авиазавод! С какого года ? С 1969 !!! Когда был выпущен упавший АН-26 в Сирии? Какие задачи выполняла группа военных? Про это наша послушная пресса молчит.