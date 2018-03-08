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11:30, 08 марта 2018

«Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26

Группа независимых расследований «Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность сирийской группировки «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26 в Сирии. Ранее группировка взяла на себя ответственность, заявив, что сбила самолёт, обстреляв его на подлёте к аэродрому Хмеймим. Боевики заявляют, что это был ответ на операцию в провинции Восточная Гута. Авторы расследования заявляют, что боевики этой группировки практически не присутствуют в регионе, где потерпел крушение самолёт. Доказательством могли бы послужить видеозаписи. Однако до сих пор в интернете размещались только фейки. Например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области.

Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку. На борту находились 39 человек, в том числе, 27 российских офицеров. Все они погибли. Министерство обороны исключило возможность обстрела, заявив, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Комментарии

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patrik02 08 марта 2018 | 11:43

«Конфликт Интеллиженс Тим» считает недостоверной причастность «Джейш альт Ислам» к крушению российского самолёта Ан-26...

Кто считает, Руслан Левиев что-ли? Кому не насрать на то, что считает Руслан Левиев, есть такие люди? Ведь это ЧМО говорило про 700 погибших "вагнеровцев", которые якобы участвовали в отжатии нефтеносного района? Ещё и Латынина с Пархоменкой, говорили о сотнях погибших из-за жадности Е.Пригожина.

ura_123 08 марта 2018 | 11:44

patrik02: Ключевое слово-учавствовали... А теперь захоранивают по всей необъятной рассеюшке.

patrik02 08 марта 2018 | 11:48

ura_123:

"Der Spiegel: российские наемники в Сирии в ночь на 8 февраля погибли случайно. Их было не более 20..."

ura_123 08 марта 2018 | 12:02

patrik02: А что говорит "пригожин шпигель"-ихтамнет?

andre_klimov 08 марта 2018 | 12:04

patrik02:
Бедный Патрик... Шпигель фальшанул, а он всё верует и верует...

А вот насчёт участия бородатых пулемётчиков - я тоже сомневаюсь сильно. Перелёт-то был внутри территории "контролируемой Асадом". Так что либо бородачи по обычаю натягивают на себя чужую славу, либо "контроль Асада" - фикция.

zztop1960 08 марта 2018 | 12:26

patrik02: Российские шпигели до последнего утверждали , что самолёт над Синаем упал по техническим причинам

bono747 08 марта 2018 | 12:06

ura_123: рогулятина каклятская)))) сортиры чисти, не отвлекайся

rampa 08 марта 2018 | 11:53

patrik02: если информация «Конфликт Интеллиженс Тим» недостоверна по вашему мнению, то значит Ан-26 сбила сирийская группировка "Джейш альт ислам"?

vezdehod 08 марта 2018 | 12:02

Какая разница как это произошло - главное он Завалился на чужой территории, ради Амбиций Кремлёвского долгожителя.

nik213 08 марта 2018 | 12:02

patrik02: Петруччо. Ты несгибаем. Серишь, серишь... падаешь... и снова падаешь в своё гавно.

pacak 08 марта 2018 | 12:25

patrik02: С праздником вас.

klukvik 08 марта 2018 | 12:01

да все проще там, генерал-пассажир грецкие орехи гранатой колол и не заметил как чека вылетела. бац по ореху - и "здравствуй Гиви!"

mjau 08 марта 2018 | 12:08

Этот самолет, как и все предыдущие, подстрелила российская безалаберность - " что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?"

(комментарий скрыт)

cypher 08 марта 2018 | 12:22

//Однако до сих пор в интернете размещались только фейки. Например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области.//
А хде испанские диспетчеры, их не хватает!
Эх, далеко ещё этим придуркам до фейков нашего МО!

askol2016 08 марта 2018 | 12:27

А какая еще может быть причина падения? Кончился керосин? Крылья на жаре обледенели? Пилот решил покончить с собой и пассажирами? В 14 часов в солнечную погоду со 100 м высоты не разглядел ПП? Или все-таки охрана базы проморгала "исламскую тачанку с пулеметом"?

nodardum 08 марта 2018 | 13:24

Кто выпускает АН - 26? Киевский авиазавод! С какого года ? С 1969 !!! Когда был выпущен упавший АН-26 в Сирии? Какие задачи выполняла группа военных? Про это наша послушная пресса молчит.

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