В Вене неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих

3 человека были ранены. Это произошло минувшим вечером на Северном вокзале. Пострадали муж, жена и их взрослая дочь. Затем неподалёку от места первой атаки произошла вторая. Пострадал ещё 1 человек.

В связи с нападением на северном вокзале задержан гражданин Афганистана. Связан ли он со второй атакой, пока не ясно, сообщает агентство Рейтер. Мотивы нападения также пока неизвестны.