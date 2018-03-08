В Вене неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих
3 человека были ранены. Это произошло минувшим вечером на Северном вокзале. Пострадали муж, жена и их взрослая дочь. Затем неподалёку от места первой атаки произошла вторая. Пострадал ещё 1 человек.
В связи с нападением на северном вокзале задержан гражданин Афганистана. Связан ли он со второй атакой, пока не ясно, сообщает агентство Рейтер. Мотивы нападения также пока неизвестны.
Комментарии9
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cattt 08 марта 2018 | 11:34
Не уж то опять баптисты, доказывают, что их религия самая мирная.
patrik02 08 марта 2018 | 11:36
Пострадали муж, жена и их взрослая дочь...
В Австрии ещё не запрещено говорить "муж" и "жена", вроде бы во всех рукопожатных цивилизованных странах говорят "партнёр-1" и "партнёр-2"?
spb_aborigen 08 марта 2018 | 11:44
patrik02:
Поварята пригожинские, что же вы такие дремучие то...
patrik02 08 марта 2018 | 11:46
spb_aborigen:
Срал я на тебя и Евгения Пригожина.
spb_aborigen 08 марта 2018 | 12:00
patrik02:
То, что дерьма в тебе много - сомнений не вызывает)
aleksandr39 08 марта 2018 | 12:02
patrik02: Это был бандит из ОПГ " днр -лугандон " приехавший в Вену в " отпуск " .
ugiazov 08 марта 2018 | 11:55
Всех этих "беженцев" в резервациях содержать надо.
vano1 08 марта 2018 | 11:59
Опять им мотив непонятен, такие-же овощи как и у нас
udavimliberala 08 марта 2018 | 12:00
не правильно подана новость и почему задержан ? - надо толерантнее - прохожие бросались на нож, бедному эмигранту!