Спецпрокурор США добыл новые доказательства связи Дональда Трампа с Кремлем
Согласно этим материалам, представители обеих сторон встречались на Сейшелах перед инаугурацией американского президента.
Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что Трамп пытался создать тайный канал связи с Кремлем – этому и была посвящена секретная встреча на Сейшельских островах. О новых деталях расследования пишет Washington Post, которому рассказали подробности его источники.
Согласно этим материалам, со стороны команды Трампа на встрече присутствовал основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Кремль представлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Встреча произошла в январе прошлого года, примерно за неделю до инаугурации Трампа. Один из свидетелей, представших перед большим жюри, утверждает, что она была посвящена обсуждению будущих отношений между странами. Принс же в своих показания утверждал, что встреча была случайной и не имела никакого значения. По его словам, они с Дмитриевым просто побеседовали полчаса за кружкой пива, потому что оказались в одном и том же отеле.
Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал заявления о своей связи с Кремлем. Российское руководство, в свою очередь, утверждает, что не вмешивалось в американские выборы и не пыталось способствовать победе Трампа.
Комментарии26
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democ 08 марта 2018 | 11:12
Импичмент не за горами. Если его не будет, то второго срока Трампу точно не видать и дело не только в его встречах с российской стороной. Бизнесу его решения, как последнее, поднять пошлины на металлы, "поперёк горла". Благодаря Трампу, разворачиваются торговые войны.
patrik02 08 марта 2018 | 11:13
Спецпрокурор США добыл новые доказательства связи Дональда Трампа с Кремлем...
Окончательные доказательства?! Фактические?! Настоящие?! Броня?!
weshliwyj 08 марта 2018 | 12:36
patrik02: "новые доказательства"
До патрика всегда долго доходит! Сказано же "новые" и не фиг пришпиливать слюнявые эпитеты.
eternity88 08 марта 2018 | 11:20
democ: встреча-то, может, и была "посвящена обсуждению будущих отношений между странами", но судя по сегодняшней обстановке толку от нее не больше, чем от случайных полчаса за кружкой пива.
zor 08 марта 2018 | 12:13
"Принс же в своих показания утверждал, что встреча была случайной... "
eternity88: Случайные связи с российскими представителами очень опасны, т.к подхватишь такую заразу,что сделает тебя политическим импотентом на всю оставшуюся жизнь.
tremens_delirium 08 марта 2018 | 11:31
democ: ✄ Бизнесу его решения, как последнее, поднять пошлины на металлы, "поперёк горла" ✄
Вы б хоть заведомую ерунду не писали. Это ж не американским компаниям пошлины Трамп поднял, а заграничным, защищая своих производителей.
democ 08 марта 2018 | 11:36
tremens_delirium: А зачем Вы ерунду на ерунду пишете? Не в теме - не пишите.
tremens_delirium 08 марта 2018 | 11:37
democ: ✄ А зачем Вы ерунду на ерунду пишете? Не в теме - не пишите. ✄
Что у меня неверно?
ruutel__debil19 08 марта 2018 | 11:51
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Новости Хуцпы: РЮЙТЕЛЬ был на грани провала:
...ГРЫДЛО всё рассказало о пользователе "goshick"!!!
АНТАНТЕ пришёл ... ПИЗДЕЦ
=
tremens_delirium:...Скоты, дегенераты, фрики...
Чухонцы, шпроты в банке, МЫЗЫ...
Бухло, сальцо, хохол без ВИЗЫ...
Колдырят ШНАПС на берегу залива...
И ждут конца,"ПИЗДЕЦ"- шепча тоскливо...
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
zmeelov_1 08 марта 2018 | 11:41
tremens_delirium: Умник, а бизнесу - потребителю более дешёвого заграничного металла каково? Себестоимость изделий со своим местным металлом неконкурентна на мировом рынке
tremens_delirium 08 марта 2018 | 11:57
zmeelov_1:
Глупости говорите по нескольким причинам.
Во-первых, Трамп не просто так поднял пошлины, а рассчитав, что так ВЫГОДНЕЕ для США. Причём, вряд ли он принял единоличное решение - экономисты работали.
Во-вторых, по вашей "логике" любые пошлины в любых странах априори вредны, так? Или только у Трампа вредны? Подавайте на Нобелевку.
В-третьих, если искать, что где в мире дешевле, то быстро сам вылетишь в трубу. Во Вьетнаме урожаи три раза в год, где-то чуть дешевле металл, где-то портовые услуги... Так а что делать своим производителям? Чем зарабатывать на то, чтоб купить заграничное? Дохнуть с голоду, если климат на юге лучше для с/х?
И что делать, если своё загробить, а ТАМ однажды неурожай?
Когда покупаешь у "своих", то деньги остаются в стране, так что импорт при всех конкуренциях идп. всё ж надо держать в пределах допустимого.
Впрочем... в экономике есть случаи, когда выгодно купить за границей дороже, чем у себя. Это чтоб тот, у кого покупаешь, имел деньги, чтоб купить уже твой товар. )))
ruutel__debil19 08 марта 2018 | 12:44
tremens_delirium: tremens_delirium: Ау, народ! Вам жалко лайка?
Орёт tremens - ДЕБИЛ: Азохен вэй!
Где ты, ортодоксальный мой евГей!
Хоть ты бываешь туп и глуп как пробка
Приди, дай "лайку" мне, жидовскому УШЛЁПКУ
ХУЦПА
tremens_delirium: думаю в этом моя заслуга. Вместе с Хуцпой.
Наконец то ДЕБИЛИЙ термес восхитился жидовской ХУЦПОЙ
Отныне, до смерти, сей ЦУЦИК паршивый пребудет со МНОЙ
Этот выбор ДЕБИЛОМ осознан, одобрен блядищами с "Еха"
Поэтому ныне на сайтах жидовских начнётся смешная ПОТЕХА
ХУЦПА
tremens_delirium: Добавь мельдоний к пробе части
Добавил таблетку мильдону в свой ХАВЧИК "deliriy"
Повысить свой КУР наркотой захотел сей ДЕБИЛИЙ
Но трюк не удался: "экстракт" заглотил не в то горло
В итоге - ГОВНО у него из башки лишь на сайты попёрло
P.S.
КУР - Коэффициент Умственного Развития.
ХУЦПА
tremens_delirium: Кстати, я умею цеплять
Как любая дешёво - чухонская БЛЯДЬ
Лишь СОПЛЮ на тухеску ты можешь "цеплять"
От тебя же, лишь стоит в тухеску ху...шко воткнуть
Тут же ТРИППЕР на член цапануть
ХУЦПА
matros__koshkin_010:
Браво, matros__koshkin_010, БРАВО!
Вы правы на 100%, этот гнилой ублюдок "tremens_delirium"
ВТЮХИВАЕТ за БАБЛО свои "гениТальные" программки, и под видом "БОРЬБЫ" со мной запускает свои вирусы доверчивым хомячкам или УБЛЮДКАМ типа "такавы".....
ХУЦПА
tremens_delirium: В мечтах с ширинкой нараспашку
tremens-ДЕБИЛ снимал хатёнку в Таллине
Вернее - МЫЗУ,и НЕ в центре,на окраине
В окно он выставлял свою жопень на обозрение
Но далеко Не каждая ЧУХОНЬ "клевала" это "соблазнение"
ХУЦПА
tremens_delirium: верещит, захлебываясь
Свою разбитую ТУХЕСКУ (в виде части ТЕЛА)
tremens-ДЕБИЛ предоставляет всем за "ДЕЛО"
С ЧУХНИ за это он,конечно, денег не берёт
Но,за отдельное бабло ещё и у МАТРОСА отсосёт
ХУЦПА
nik213 08 марта 2018 | 12:06
zmeelov_1: Глистолов. Поздравляю! В твоем высере не прозвучало слова пиндосы и производного от него. Неужто что-то клюкнуло реального в эти три пустые головки, изображающие отстой быдломассы.
ruutel__debil19 08 марта 2018 | 11:49
tremens_delirium: tremens_delirium: Ау, народ! Вам жалко лайка?
Орёт tremens - ДЕБИЛ: Азохен вэй!
Где ты, ортодоксальный мой евГей!
Хоть ты бываешь туп и глуп как пробка
Приди, дай "лайку" мне, жидовскому УШЛЁПКУ
ХУЦПА
tremens_delirium: думаю в этом моя заслуга. Вместе с Хуцпой.
Наконец то ДЕБИЛИЙ термес восхитился жидовской ХУЦПОЙ
Отныне, до смерти, сей ЦУЦИК паршивый пребудет со МНОЙ
Этот выбор ДЕБИЛОМ осознан, одобрен блядищами с "Еха"
Поэтому ныне на сайтах жидовских начнётся смешная ПОТЕХА
ХУЦПА
tremens_delirium: Добавь мельдоний к пробе части
Добавил таблетку мильдону в свой ХАВЧИК "deliriy"
Повысить свой КУР наркотой захотел сей ДЕБИЛИЙ
Но трюк не удался: "экстракт" заглотил не в то горло
В итоге - ГОВНО у него из башки лишь на сайты попёрло
P.S.
КУР - Коэффициент Умственного Развития.
ХУЦПА
tremens_delirium: Кстати, я умею цеплять
Как любая дешёво - чухонская БЛЯДЬ
Лишь СОПЛЮ на тухеску ты можешь "цеплять"
От тебя же, лишь стоит в тухеску ху...шко воткнуть
Тут же ТРИППЕР на член цапануть
ХУЦПА
matros__koshkin_010:
Браво, matros__koshkin_010, БРАВО!
Вы правы на 100%, этот гнилой ублюдок "tremens_delirium"
ВТЮХИВАЕТ за БАБЛО свои "гениТальные" программки, и под видом "БОРЬБЫ" со мной запускает свои вирусы доверчивым хомячкам или УБЛЮДКАМ типа "такавы".....
ХУЦПА
tremens_delirium: В мечтах с ширинкой нараспашку
tremens-ДЕБИЛ снимал хатёнку в Таллине
Вернее - МЫЗУ,и НЕ в центре,на окраине
В окно он выставлял свою жопень на обозрение
Но далеко Не каждая ЧУХОНЬ "клевала" это "соблазнение"
ХУЦПА
tremens_delirium: верещит, захлебываясь
Свою разбитую ТУХЕСКУ (в виде части ТЕЛА)
tremens-ДЕБИЛ предоставляет всем за "ДЕЛО"
С ЧУХНИ за это он,конечно, денег не берёт
Но,за отдельное бабло ещё и у МАТРОСА отсосёт
ХУЦПА
vikwlad 08 марта 2018 | 11:37
Недалёк тот час, когда и российские прокуроры накопают много чего на Путина.
vezdehod 08 марта 2018 | 11:13
Обложили гад дядю Трампа, обложили и ведь крыть то ему нечем - кроме матом.
piter_ug 08 марта 2018 | 11:16
Взбудоражили мир плешивый с патлатым!
Обоих списать в утиль истории.
socialism 08 марта 2018 | 11:18
Опять очередное враньё. Встреча может и была, а где доказательства какой-то связи? Так можно любого политика обвинить. Так что, нужно запретить всем американцам встречаться с русскими под угрозой того, что это будет признано тайной связью и сговором?
Шизофрения и русофобская истерия в США среди части политической элиты приведёт их в сумасшедший дом, или к прыжку из окна. Пример уже есть.
politroller 08 марта 2018 | 11:18
Спецпрокурор чему удивляется. Реальная политика так и делается веками.
nikmart001 08 марта 2018 | 11:18
Наверное Настю Рыбку допросили!
mystar 08 марта 2018 | 11:21
Бред очередной. Как в анекдоте начало. Встретились русский и американец.
Пива выпили. Оказывается нельзя.
pulalala 08 марта 2018 | 11:36
mystar:
С пиндосами пить - Родину сгубить!
pulalala 08 марта 2018 | 11:33
Сенсация!
Чтобы замести следы Трамп поздравил Вована с 8 марта!
Всё явное становится Тайным.
tks 08 марта 2018 | 11:55
"Не падайте в обморок, но по-моему мы все под колпаком у Мюллера!"
Штирлиц-Шелленбергу, "Семнадцать мгновений весны" ©
andre_klimov 08 марта 2018 | 12:08
Осталось выяснить только одно - а догадывается ли об этом сам Мюллер?...
malinskii 08 марта 2018 | 12:50
будущий сосед януковича?