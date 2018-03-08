Спецпрокурор США добыл новые доказательства связи Дональда Трампа с Кремлем...

Согласно этим материалам, представители обеих сторон встречались на Сейшелах перед инаугурацией американского президента.

Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что Трамп пытался создать тайный канал связи с Кремлем – этому и была посвящена секретная встреча на Сейшельских островах. О новых деталях расследования пишет Washington Post, которому рассказали подробности его источники.

Согласно этим материалам, со стороны команды Трампа на встрече присутствовал основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Кремль представлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Встреча произошла в январе прошлого года, примерно за неделю до инаугурации Трампа. Один из свидетелей, представших перед большим жюри, утверждает, что она была посвящена обсуждению будущих отношений между странами. Принс же в своих показания утверждал, что встреча была случайной и не имела никакого значения. По его словам, они с Дмитриевым просто побеседовали полчаса за кружкой пива, потому что оказались в одном и том же отеле.

Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал заявления о своей связи с Кремлем. Российское руководство, в свою очередь, утверждает, что не вмешивалось в американские выборы и не пыталось способствовать победе Трампа.