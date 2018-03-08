Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества, находятся в коме...

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в воскресенье подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери, находятся в коме.

Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если будет установлена причастность России к отравлению Скрипаля.

В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать выводы при отсутствии результатов расследования.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом. Это подтвердил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули. Он подчеркнул, что следствие знает его состав, но не может разглашать.

Роули добавил, что главной задачей на данный момент является установление того, кто мог стоять за этой атакой и зачем ее осуществили.