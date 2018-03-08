Z Архив новостей новости
5 26 6 3574
11:02, 08 марта 2018

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества, находятся в коме

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в воскресенье подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери, находятся в коме.

Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если будет установлена причастность России к отравлению Скрипаля.

В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать выводы при отсутствии результатов расследования.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом. Это подтвердил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули. Он подчеркнул, что следствие знает его состав, но не может разглашать.

Роули добавил, что главной задачей на  данный момент является установление того, кто мог стоять за  этой атакой и зачем ее осуществили.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

alex_0049 08 марта 2018 | 11:07





..мне кажется что после того как эти новости начнут утихать потерпевшие начнут вылезать из комы.......

..ну даже самый жуткий злодей не станет этого делать перед своими выборами.................




patrik02 08 марта 2018 | 11:10

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества, находятся в коме...

Они парализованные или нервные?

bozman1944 08 марта 2018 | 12:21

patrik02: Не знаю, как они, а ты, Патрик, уникальный дебил.

echo_shar 08 марта 2018 | 12:31

patrik02:
Кама комма, Джамейка энд Рома.

hastings 08 марта 2018 | 11:20

alex_0049: у меня есть гипотеза, что отравление организовала МИ-6 (возможно вместе с Массадом), чтобы подставить Россиию накануне выборов...

echo_shar 08 марта 2018 | 12:33

Это отравление - явный и эпический фейл МИ6.
На столько все очевидно, что в МИ6, думаю, даже кого-то накажут втихаря. )))

Как можно было в здравом уме за несколько дней до отравления Скрипаля взять и пригласить на бритосовское ТВ "жену" Литвиненко, которая прямо в эфире анонсировала возможные отравления на территории Британии, а потом, за 10 дней до выборов в России отравить этого самого Скрипаля?
Не слишком ли ТОЛСТО, ребятки из МИ6? ))))

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

needroid 08 марта 2018 | 11:15

Свежие новости. Через час ждём ещё более свежих.

ludvig14 08 марта 2018 | 11:19

needroid: вот они:
МВД Британии: Скрипаль и его дочь в сознании, они разговаривают (https://theins.ru/news/94367)

rico76 08 марта 2018 | 11:18

Родченкову приготовиться!)

serjo1977 08 марта 2018 | 11:22

Российские власти изоврались настолько, что ДАЖЕ ЕСЛИ случится чудо, и выяснится, что Россия "не при делах", всё равно в это поверят далеко не все. "РеПУТация", избавляться от которой придётся долгие десятилетия...

sg72 08 марта 2018 | 11:42

serjo1977:
А ты, хомяк, не находишь что если выяснится, что Россия "не при делах", то это будет клевета, то есть уголовно наказуемое преступление, за которое твои хозяева должны будут понести наказание. Любое неподтвержденное обвинение и есть клевета. Самоповешение Березовского тоже пытались на Россию повесить (сорри за тавтологию). Ты сперва докажи, сучонок, потом скули тут. Забыл как у школьников мелочь на обед отбирал? Вот тебе и репутация, мразь.

russsibiryak 08 марта 2018 | 12:45

sg72: Угомонись, промокашка, сядь, не мельтеши. Скоро понадобиться тебе суетиться угождать кремлевским крысам не слабо.

zavodenka 08 марта 2018 | 11:25

"В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать выводы при отсутствии результатов расследования."
Репутация....

mystar 08 марта 2018 | 11:25

Странное заявление представителя Скотланд-Ярда. Им оказывается надо выяснить кто мог стоять за этой атакой а не кто стоял.))))

skp 08 марта 2018 | 11:31

какие-то растерянные комменты...

vlabumur 08 марта 2018 | 11:37

Дай Бог им выжить!

А англичанам провести объективное расследование, вот в это я верю.

А преступникам понести заслуженное накопление.. вот в это я не верю.

kinnlade 08 марта 2018 | 11:56

vlabumur: Желаешь предателю выжить? Обычное либеральное дерьмо

raffal 08 марта 2018 | 12:48

kinnlade: oppicrus:
Во время и после холодной войны у враждующих спецслужб действовало неписаное правило: страны, которые ПОМИЛОВАЛИ и ОБМЕНЯЛИ чужих шпионов на своих, бывших противников больше не трогают и не угрожают им. Это позволяет поддерживать минимальное доверие между правительствами в случае, если потребуется новый обмен разоблаченной агентуры.
Если будет (подчёркиваю, если будет установлено!) установлено, что российские спецслужбы нарушили эту негласную договоренность, то будет перейдена "красная черта" и начнётся полномасштабная шпионская война. Мало у России проблем?

sg72 08 марта 2018 | 13:01

raffal:
Вот вы бы стали тратить средства и время на то, что принесет вам одни проблемы? Почему вы считаете что там сидят одни идиоты? Авот Англии ой как выгодна такая подстава перед выборами и ЧМ. Почему вы на нее не думаете? На ее территории же все произошло..

raffal 08 марта 2018 | 13:11

sg72:
Выборы в России всерьёз никого не интересуют по причине их 100%-ой предсказуемости. Это не выборы, а фарс. Дискредитирована вся избирательная система России. ЧМ-2018 состоится при любой "погоде". Не считаю, что идиоты в Лондоне, как и в Москве. Не знаю, кто виновен в покушении на убийство в Солсбери. Это установит следствие. Доверяю профессионализму лучшей криминальной полиции мира, которой, по признанию их российских коллег, является New Scotland Yard.

russsibiryak 08 марта 2018 | 13:17

raffal: Все правильно, Англичанам уничтожать поменянного нет смысла. Они-то знают, что завербованных в россмиде гораздо больше за валюту, чем англичан ф-с-б-шниками, уж им обострять ситуацию НЕ ВЫГОДНО! Как в футболе, зачем задираться и фолить, если счет итак в твою пользу.

oppicrus 08 марта 2018 | 11:38

Собаке-собачья смерть! И тогда демократия восторжествует!

i_c_e 08 марта 2018 | 11:55

Да как обычно — суицид (только пока не удачный). Это любой офицер ФСБ подтвердит.
Мне вот интересно, если гибнут обмененные шпионы, обмененные на них разведчики тоже должны напрячься? Что-то про Чапман давно не слышно, а так пела с ВВП хором...

russsibiryak 08 марта 2018 | 12:55

i_c_e: Момент истины! Для англичан обмененные шпионы считаются забытыми и прощенными. Только звероящеры спецслужб рф получают по наследству ген ярой мести до слюней из пасти и ,вообще, уничтожения всего живого, отличного от них.

severnaj 08 марта 2018 | 12:08

Разучились работать, носороги. Где тонкий почерк советской разведки, воспетый в фильмах? укол зонтиком, подавился рыбьей косточкой и комар носа не подточит. Скоро опять с ледорубом будут ездить в Лондон, ведь полоний дорожает.

katamaran 08 марта 2018 | 12:20

severnaj: В Лондоне столько предателей Великой России, что можно и гиперзвуковую ракету с ядерной силовой установкой запустить.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 6324 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 435 6 8117 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 301 6 16235 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 307 6 18130 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 155 6 9695 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Новости

Представитель Скотланд-Ярда: Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом Это подтвердил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули…

5 78 6 17735
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 325 6 24993 02.03
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 216 6 18190 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Пушки вместо масла – девиз четвертого срока Каждый боевой вылет будущего сирийского «ветерана» — это одна недополученная квартира для ветерана «афганского». Заставьте, господа единороссы, своего президента уйти из Сирии (а заодно – из Украины) – будут деньги на жилье…

5 108 6 24019 01.03
Kпутин, общество, оружие, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 197 6 17560 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 81 6 7247 02.03
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 125 6 11735 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Блоги

Сергей Никитский блогер

Митинг «За сильную Россию!» Как видите сами, людей очень много — как говорится, яблоку негде упасть…

5 113 6 10970 03.03
Kобщество, акции, фото, путин, выборы-2018, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите голосовать за войну? Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…

5 109 6 10655 02.03
Kобщество, политика, выборы, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Р — значит Ракета Ракету на хлеб не намажешь. Путин об этом половину послания распинался, но нет же, вам компьютерную графику с экранов покажи, и все, клиповое сознание щелкает…

5 90 6 22196 01.03
Kпутин, общество, государство, мнения
Блоги

Путин заявляет, что Россия разрабатывает ядерные вооружения, способные преодолевать средства ПРО Речь, по мнению аналитиков, представляла собой веху в усилении российско-американской напряжённости, несравнимую ни с чем, с тех пор как четыре года назад разгорелся российско-украинский кризис…

5 311 6 34083 02.03
Kпутин, политика, рф, вооружение, сша, события

Популярное за неделю

Новости

Представитель Скотланд-Ярда: Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом Это подтвердил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули…

5 78 6 17735
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..

5 447 6 233658 03.03
#слушать 47:45 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 325 6 24993 02.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Бездна, Капец и Пипец Война, мать родна. Послание Федеральному собранию – на треть про новые вооружения! Ядерный двигатель, огненный шар и лазеры. Ититская сила, дядя, ваты в больницах нет! Какой шар, какие лазеры?..

5 544 6 182780 02.03
Kрф, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 307 6 199985 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6760317
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3334356

Сегодня в эфире