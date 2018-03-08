Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества, находятся в коме
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в воскресенье подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери, находятся в коме.
Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если будет установлена причастность России к отравлению Скрипаля.
В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать выводы при отсутствии результатов расследования.
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом. Это подтвердил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули. Он подчеркнул, что следствие знает его состав, но не может разглашать.
Роули добавил, что главной задачей на данный момент является установление того, кто мог стоять за этой атакой и зачем ее осуществили.
Комментарии26
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alex_0049 08 марта 2018 | 11:07
..мне кажется что после того как эти новости начнут утихать потерпевшие начнут вылезать из комы.......
..ну даже самый жуткий злодей не станет этого делать перед своими выборами.................
patrik02 08 марта 2018 | 11:10
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества, находятся в коме...
Они парализованные или нервные?
bozman1944 08 марта 2018 | 12:21
patrik02: Не знаю, как они, а ты, Патрик, уникальный дебил.
echo_shar 08 марта 2018 | 12:31
patrik02:
Кама комма, Джамейка энд Рома.
hastings 08 марта 2018 | 11:20
alex_0049: у меня есть гипотеза, что отравление организовала МИ-6 (возможно вместе с Массадом), чтобы подставить Россиию накануне выборов...
echo_shar 08 марта 2018 | 12:33
Это отравление - явный и эпический фейл МИ6.
На столько все очевидно, что в МИ6, думаю, даже кого-то накажут втихаря. )))
Как можно было в здравом уме за несколько дней до отравления Скрипаля взять и пригласить на бритосовское ТВ "жену" Литвиненко, которая прямо в эфире анонсировала возможные отравления на территории Британии, а потом, за 10 дней до выборов в России отравить этого самого Скрипаля?
Не слишком ли ТОЛСТО, ребятки из МИ6? ))))
needroid 08 марта 2018 | 11:15
Свежие новости. Через час ждём ещё более свежих.
ludvig14 08 марта 2018 | 11:19
needroid: вот они:
МВД Британии: Скрипаль и его дочь в сознании, они разговаривают (https://theins.ru/news/94367)
rico76 08 марта 2018 | 11:18
Родченкову приготовиться!)
serjo1977 08 марта 2018 | 11:22
Российские власти изоврались настолько, что ДАЖЕ ЕСЛИ случится чудо, и выяснится, что Россия "не при делах", всё равно в это поверят далеко не все. "РеПУТация", избавляться от которой придётся долгие десятилетия...
sg72 08 марта 2018 | 11:42
serjo1977:
А ты, хомяк, не находишь что если выяснится, что Россия "не при делах", то это будет клевета, то есть уголовно наказуемое преступление, за которое твои хозяева должны будут понести наказание. Любое неподтвержденное обвинение и есть клевета. Самоповешение Березовского тоже пытались на Россию повесить (сорри за тавтологию). Ты сперва докажи, сучонок, потом скули тут. Забыл как у школьников мелочь на обед отбирал? Вот тебе и репутация, мразь.
russsibiryak 08 марта 2018 | 12:45
sg72: Угомонись, промокашка, сядь, не мельтеши. Скоро понадобиться тебе суетиться угождать кремлевским крысам не слабо.
zavodenka 08 марта 2018 | 11:25
"В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать выводы при отсутствии результатов расследования."
Репутация....
mystar 08 марта 2018 | 11:25
Странное заявление представителя Скотланд-Ярда. Им оказывается надо выяснить кто мог стоять за этой атакой а не кто стоял.))))
skp 08 марта 2018 | 11:31
какие-то растерянные комменты...
vlabumur 08 марта 2018 | 11:37
Дай Бог им выжить!
А англичанам провести объективное расследование, вот в это я верю.
А преступникам понести заслуженное накопление.. вот в это я не верю.
kinnlade 08 марта 2018 | 11:56
vlabumur: Желаешь предателю выжить? Обычное либеральное дерьмо
raffal 08 марта 2018 | 12:48
kinnlade: oppicrus:
Во время и после холодной войны у враждующих спецслужб действовало неписаное правило: страны, которые ПОМИЛОВАЛИ и ОБМЕНЯЛИ чужих шпионов на своих, бывших противников больше не трогают и не угрожают им. Это позволяет поддерживать минимальное доверие между правительствами в случае, если потребуется новый обмен разоблаченной агентуры.
Если будет (подчёркиваю, если будет установлено!) установлено, что российские спецслужбы нарушили эту негласную договоренность, то будет перейдена "красная черта" и начнётся полномасштабная шпионская война. Мало у России проблем?
sg72 08 марта 2018 | 13:01
raffal:
Вот вы бы стали тратить средства и время на то, что принесет вам одни проблемы? Почему вы считаете что там сидят одни идиоты? Авот Англии ой как выгодна такая подстава перед выборами и ЧМ. Почему вы на нее не думаете? На ее территории же все произошло..
raffal 08 марта 2018 | 13:11
sg72:
Выборы в России всерьёз никого не интересуют по причине их 100%-ой предсказуемости. Это не выборы, а фарс. Дискредитирована вся избирательная система России. ЧМ-2018 состоится при любой "погоде". Не считаю, что идиоты в Лондоне, как и в Москве. Не знаю, кто виновен в покушении на убийство в Солсбери. Это установит следствие. Доверяю профессионализму лучшей криминальной полиции мира, которой, по признанию их российских коллег, является New Scotland Yard.
russsibiryak 08 марта 2018 | 13:17
raffal: Все правильно, Англичанам уничтожать поменянного нет смысла. Они-то знают, что завербованных в россмиде гораздо больше за валюту, чем англичан ф-с-б-шниками, уж им обострять ситуацию НЕ ВЫГОДНО! Как в футболе, зачем задираться и фолить, если счет итак в твою пользу.
oppicrus 08 марта 2018 | 11:38
Собаке-собачья смерть! И тогда демократия восторжествует!
i_c_e 08 марта 2018 | 11:55
Да как обычно — суицид (только пока не удачный). Это любой офицер ФСБ подтвердит.
Мне вот интересно, если гибнут обмененные шпионы, обмененные на них разведчики тоже должны напрячься? Что-то про Чапман давно не слышно, а так пела с ВВП хором...
russsibiryak 08 марта 2018 | 12:55
i_c_e: Момент истины! Для англичан обмененные шпионы считаются забытыми и прощенными. Только звероящеры спецслужб рф получают по наследству ген ярой мести до слюней из пасти и ,вообще, уничтожения всего живого, отличного от них.
severnaj 08 марта 2018 | 12:08
Разучились работать, носороги. Где тонкий почерк советской разведки, воспетый в фильмах? укол зонтиком, подавился рыбьей косточкой и комар носа не подточит. Скоро опять с ледорубом будут ездить в Лондон, ведь полоний дорожает.
katamaran 08 марта 2018 | 12:20
severnaj: В Лондоне столько предателей Великой России, что можно и гиперзвуковую ракету с ядерной силовой установкой запустить.