Киев начал арестовывать активы, принадлежащие «Газпрому»...

Украина требует российскую компанию выполнять решения судов и Стокгольмского арбитража.

Имущество четырех компаний «Газпрома» на Украине арестовано в связи с тем, что российский концерн нарушил законы страны – об этом сказал премьер Владимир Гройсман. Речь идет о решении антимонопольного комитета Украины, который еще в позапрошлом году оштрафовал «Газпром» почти на 90 миллиардов гривен. Российская компания это решение обжаловала, но суды всех инстанций оставили наказание в силе.

Кроме того, «Газпром» должен Киеву еще 2,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Эта компенсация была назначена в счет недопоставки согласованных объемов газа для транзита. Российский концерн остался недоволен решением и объявил о расторжении контрактов на поставки и транзит голубого топлива с «Нафтогазом», а также обжаловал штраф Стокгольмского арбитража.