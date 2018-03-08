Киев начал арестовывать активы, принадлежащие «Газпрому»
Украина требует российскую компанию выполнять решения судов и Стокгольмского арбитража.
Имущество четырех компаний «Газпрома» на Украине арестовано в связи с тем, что российский концерн нарушил законы страны – об этом сказал премьер Владимир Гройсман. Речь идет о решении антимонопольного комитета Украины, который еще в позапрошлом году оштрафовал «Газпром» почти на 90 миллиардов гривен. Российская компания это решение обжаловала, но суды всех инстанций оставили наказание в силе.
Кроме того, «Газпром» должен Киеву еще 2,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Эта компенсация была назначена в счет недопоставки согласованных объемов газа для транзита. Российский концерн остался недоволен решением и объявил о расторжении контрактов на поставки и транзит голубого топлива с «Нафтогазом», а также обжаловал штраф Стокгольмского арбитража.
Комментарии90
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kara 08 марта 2018 | 11:05
а более важного для Эха нет? может в Тасс новостную ленту глянуть, не все с Униана или с Цензора
patrik02 08 марта 2018 | 11:06
Киев начал арестовывать активы, принадлежащие «Газпрому»...
Очень хорошо, пусть арестуют всё "газпромовское" имущество, чтобы они наконец таки убрались из этой страны.
taglit 08 марта 2018 | 11:08
patrik02: чтобы они, россияне, наконец таки убрались из этой страны (Украины) - не так ли, patrik02?
alex_0049 08 марта 2018 | 11:10
taglit:
her 08 марта 2018 | 11:10
Власти Украины приступили к аресту активов российской компании "Газпром" за несоблюдение вердикта Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Нафтогазом". Об этом сообщается на официальном сайте правительства Украины.
"По этому делу началось описание и арест активов, принадлежащих "Газпрому" на Украине", - говорится в сообщении. Исполнительное производство по делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции страны.
В перечень арестованных активов энергетического монополиста попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".
К оценке стоимости ценных бумаг привлечена компания "Украинская экспертная группа". По ее данным, стоимость акций АО "Газтранзит" составляет 630,7 млн гривен (1,3 млрд рублей). Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.
7 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны скоординировать работу с "Нафтогазом" для возможного ареста активов "Газпрома" за пределами России в случае, если компания не будет соблюдать вердикт Стокгольмского арбитражного суда. Он подчеркнул, что "Газпром" также должен выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на "Газпром" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в размере почти 86 млрд гривен (3,2 млрд долларов). За год, с учетом пени, сумма удвоилась. "Газпром" пытался оспорить решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины.
estamp 08 марта 2018 | 11:28
her: Интересно, кому будут нужны газпромовские доли в украинских компаниях, если эти компании не будут прокачивать газпромовский газ.
Правительству Украины не газпромовские пакеты арестовывать надо. А надо ... БЫЛО ... свои пакеты в тех компаниях продавать, до арбитража.
ura_123 08 марта 2018 | 11:54
estamp: Во как! Расскажи ка дружок,а каким образом Газпром будет выполнять контракты с Европой,если не прокачивать газ через Украину?
serhio_25__ 08 марта 2018 | 12:08
ura_123: ""Во как! Расскажи ка дружок,а каким образом Газпром будет выполнять контракты с Европой,"" - оккупант должен прокачивать свой газ только через Украину, чтобы он зарабатывал деньги на оккупацию.
Что-то мне кажется, что теперь строительство Северного потока 2 пойдет быстрее.
savushkinsky_troll 08 марта 2018 | 12:12
ura_123: Во как! Расскажи ка дружок,а каким образом Газпром будет выполнять контракты с Европой,если не прокачивать газ через Украину?
------------------
а никак, контракты уже расторгаются, если ты не в курсе
annunakienki 08 марта 2018 | 12:21
savushkinsky_troll: Контракты на поставку газа в Европу расторгаются? А неустоечку Европе за недопоставку газа хватит денег заплатить?
savushkinsky_troll 08 марта 2018 | 12:26
annunakienki: контракт расторгается с хохлами на транзит, а не с европой
мы не отказываемся европе поставлять газ, нас транзитёр душит
savushkinsky_troll 08 марта 2018 | 12:34
annunakienki: Контракты на поставку газа в Европу расторгаются? А неустоечку Европе за недопоставку газа хватит денег заплатить?
----------------
вы кстати 2,5 года газ не покупаете
если вам можно не покупать, почему нам нельзя непоставлять?
watasi 08 марта 2018 | 12:15
ura_123: Сдается мне что у Хохлов с политической географией совсем худо!
И ладно бы с чужой, как у американцев, китовые считают Грузию одним из своих штатов, а Украину страной находящейся где то в Центральной Африке. Нет, у хохлов плохо со своей, они решили что Окраина эта такая страна которая находится на окраине границ РФ по всему их периметру, опоясывая РФ своей территорией от Дальнего Востока до Дальнего Востока. :)
Вынужден Вас расстроить - вы всего лишь малюсенький кусочек суши примыкающий к границам страны на крошечном участке - Ваше предположение что "коровью лепешку" никак не обойти - либо глупость либо не обосновано завышенное самомнение. Если не прокачивать газ через территорию Окраины, то у РФ остаётся еще возможность прокачивать газ через ВНИМАНИЕ!:
Польшу, Белоруссию, Норвегию, Финляндию, Литву Латвию Эстонию, Южную Осетию, Абхазия, Азербайджан, Казуистах, Китай и Монголия ... на худой конец остается еще так же граничащие с РФ Корея, Япония и США. Вполне можем выти из дома не вляпавшись в коровью лепешку Окраины.
А географию все таки выучите ... ну хотя бы своей страны!
watasi 08 марта 2018 | 12:33
estamp: Какие доли?! Какие доли?! Вы, давайте, заканчивайте мыслить такими категориями в отношении Окраины. Вы прям полагаете, что вокруг винного бутика толпятся чтобы дорогого вина перехватить? Тару они собирают! Тару! Чтобы сдать на опохмелку.
Так и с газпромовской Трубой. ... какие там "доли"? Просто куски чёрного метала который можно продать тому же Китаю на металлолом и опохмелиться на вырученное.
alex_0049 08 марта 2018 | 11:12
.. долги украинцы отдавать будут сша..................
..греки , болгары, румыны уже ко дну идут.........
..там всё что можно уже скуплено и уничтожено................
..оно понятно зачем западному продукту конеуренция..........
vilingrad 08 марта 2018 | 11:34
alex_0049: Идя ко дну, те же болгары живут лучше, чем русские в Империи Авось. Пригожинская логика- я в гуано, значит, и все тоже. Сам-то дальше Шепетовки был где? Хоть почитай что-нибудь, писатель:)
testmeter 08 марта 2018 | 11:58
alex_0049: Что правда, то правда - "западному продукту конеуренция" не нужна. Конеуренция нужна коням Путина, на которых он ездит за щуками с обнаженным торсом
annunakienki 08 марта 2018 | 12:24
alex_0049: Ну, это понятно: уже скоро весь цивилизованный мир "пойдет ко дну". Одна Россия останется на плаву.
haldey 08 марта 2018 | 11:32
alex_0049: Поймите, мы объявили о своей независимости! Нам надгосударственные органы управления не нужны! Кому нужны, Киеву, вот пусть и бегают по этим коридорам власти, а о своих интересах забудьте!
Стокгольмский суд, собственно, как и весь Запад, идите лесом, мы вас на ... вертели! Если кто претендует на справедливость, то и поступайте по справедливости, может прислушаемся, а пока вы все под США легли, то это ваши проблемы. А фашистов мы больше кормить не будем!
Все эти органы надгосударственного управления сливают глобальщики, слишком под сильное влияние США они попали! Смотрите внимательнее, и оправдание дуры с яичницей, и самоубийство в прямом эфире... Научитесь анализировать! Успехов в понимании процессов!
Киев продолжает тупить не по детски...
annunakienki 08 марта 2018 | 12:31
haldey: Я понял: вас угнетает то, что народам разных стран больше импонирует ориентация на США, чем на Россию (это, в вашей интерпретации, называется "легли под США").
kara 08 марта 2018 | 11:27
taglit: вы мне тупому, объясните, а как Украина будет зарабатывать гроши? Новая власть просто обнуляет страну когда-то индустриальную, делая аграрной державой.
ura_123 08 марта 2018 | 11:56
kara: Зачем тебе что либо объяснять,с такой то самоидентификацией?
Умного учить-только портить))))
dr_alfalcon 08 марта 2018 | 12:10
kara: Инвестиции , соотношение указывающие на благополучия простых граждан (МРОТ/ прожиточный минимум ,пенсия / прожиточный минимум) - увеличиваются.
Уровень смертности - ниже ,чем в рашке-говняшке(цитата).
От коррупции ,конечно, проходит избавление медленно, но уже сейчас рашка-говняшка(цитата) обогнала нас по её уровню
Открываются новые предприятия и заводы.
Но ты не останавливайся, продолжай вопреки фактам рассказывать ,Как в Украине становиться хуже ;) Хе-хе-хе
annunakienki 08 марта 2018 | 12:37
kara: "...как Украина будет зарабатывать гроши?". А как до этого зарабатывала? В Украине (в отличии от России) рост ВВП в 2017г. составил 2,6%. А, если бы не агрессия России и не оккупация промышленного региона Украины, он бы был еще выше. И это все как-то без России.
vladimir1917 08 марта 2018 | 11:36
taglit: один раз вы уже в Крыму вопили чемодан-вокзал-Россия, вам вокзалов не жалко, ведь так же с собой заберем
dr_alfalcon 08 марта 2018 | 12:12
vladimir1917: Ага ,а за одно Киев за два дня, новоотбросию построите и Португалию перегоните. Воистину, не оскудеет имбецилами земля ватная ;)
echo_shar 08 марта 2018 | 11:40
taglit:
А кто там останется тогда? )))))))
doc9_vikt 08 марта 2018 | 11:15
patrik02: Знаете, есть такие таблетки для смывных бачков, которые окрашивают воду в синий цвет, Вот, когда иду в туалет и когда синий цвет смешивается с желтым, всегда вспоминаю Украину.
bozman1944 08 марта 2018 | 11:27
doc9_vikt: Да ты, походу, из туалета и не выходишь.
ostapbey 08 марта 2018 | 11:58
doc9_vikt: благо бы ты один лакал воду с туалета!
А ведь отдыхающие россиянцы вспоминают такую воду летом!
А крымсюки целый и круглый год!!!!
Вспоминают.
Даже.
doc9_vikt 08 марта 2018 | 12:09
ostapbey: Ситуация напоминает когда проститутку со свадьбы выбрасывают, она пытается с3.14здить все что под руку попадается, от вилок до шарфов. Укры оставляют о себе такое впчатление.
dr_alfalcon 08 марта 2018 | 12:15
doc9_vikt: С каких пор в твоей деревянной параше с дыркой в полу есть сливной бачок ;) Хе-хе-хе. Ты ,что же отличаешься от 86% плебса с рашки-говняшки(цитата). Ты ,часом, за буржуйскую саинтЫхнику дядюшке Сэму не продался ?;) Хи-хи-хи
malinskii 08 марта 2018 | 12:56
doc9_vikt: а зачем ты в унитаз-то смотришь? прощаешься?
omantic 08 марта 2018 | 11:32
patrik02: Поддерживаю -убирайтесь из Украины !
serhio_25__ 08 марта 2018 | 12:11
omantic: ""Поддерживаю -убирайтесь из Украины ! "" - так мы вместе с оккупационным газом уберемся.
nikitin43 08 марта 2018 | 11:09
kara: всё это очень серьёзно когда дело доходит до денег.
vezdehod 08 марта 2018 | 11:10
Да ...Не получился из Миллера Мюллер - придётся расстаться с, непосильно нажитом, имуществом
ura_123 08 марта 2018 | 11:52
kara: Так глянь,что тебя сдерживает? Но вы же,пригожинские подмастерья с завидным упорством лезете на "Эхо", когда вокруг там много интересного,включая НТВ,РЕН и конечно же соловьиный помёт в кисельных берегах.
savushkinsky_troll 08 марта 2018 | 12:17
ura_123: Но вы же,пригожинские подмастерья с завидным упорством лезете на "Эхо"
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Это ты сюда лезешь хохол, эхо - это газпром-медиа
москальский сайт
vydrin 08 марта 2018 | 11:05
За что боролись, на то и напоролись
tvitov66 08 марта 2018 | 11:06
НацЛидер уже запустил мультяшные ядреные ракеты с непредсказуемой траекторией - ща они из экрана вылетят и как ... !!!!
ivanov356 08 марта 2018 | 11:11
tvitov66: У плешивого опять оправдание, что враги опять мешают ему возрождать страну.
alex110 08 марта 2018 | 11:30
ivanov356: А у хохложопых что,другое оправдание?
ivanov356 08 марта 2018 | 11:36
alex110: Ну хотя бы , у них нет такого бредового послания- станем лучше и богаче жить, пуская ракеты.
alex110 08 марта 2018 | 11:45
ivanov356: Бредовых посланий у них куда больше.
watasi 08 марта 2018 | 12:41
ivanov356: Вы путаете причину и следствие - у них просто нет ракет.
А на счет бедовости - это вы Трампу напишите с его новой "оборонной" инициативой.
ostapbey 08 марта 2018 | 12:01
alex110: хохложопая россиянка по полстакана наливает каждому слопатоеду блинов от хохложопой Поклонской.
Даже.
watasi 08 марта 2018 | 12:38
ivanov356: А что Парашенко в парике ходит? Или Вы Яценюка имеете в виду? Так Вы застряли в прошлом - Яценюк давно ничего не "возрождает". Хрюша уже 2 года назад спустил кролика в унитаз.
ugiazov 08 марта 2018 | 11:07
Так нам указ международные суды или плевать на них?
tvitov66 08 марта 2018 | 11:10
ugiazov: у нас свои есть - скоростной районный Усть-Лабинский и самый справедливый Басманный
black_velvet 08 марта 2018 | 12:05
*** ugiazov: Так нам указ международные суды или плевать на них? ***
Хотят показать что "плевать на них", но это настолько примитивно, убого, гадко, омерзительно. Подлая месть отключить газ в ответ на решение арбитража, который же был прописан в совместном договоре. Какой позор, ниже плинтуса.
black_velvet 08 марта 2018 | 12:17
Последствия будут самые наихудшие и заплатить придется, как ни извивайся.
estamp 08 марта 2018 | 11:08
Как-то давно прочел в одной статье про Польшу примерно такую мысль "Как бы благоприятно не складывались обстоятельства, поляки всегда примут наихудшее решение". За давностью лет, не помню кто автор.
Но, наблюдая за действиями Украины примерно со времен Ющенко, задумываюсь, возможно украинцы в ряде черт таки ближе к полякам, чем к русским.
vilingrad 08 марта 2018 | 11:32
estamp: alex_0049: Как бы благоприятно не складывались обстоятельства, поляки всегда примут наихудшее решение". За давностью лет, не помню кто автор.
А теперь вместо поляков подставь "русские"- страшно удивишься!
estamp 08 марта 2018 | 12:04
vilingrad: Попробовал. Не то. С украинцами лучше.
watasi 08 марта 2018 | 12:46
estamp: Да. Мне тоже понравились эти слова.
Автором был Явлинский. Давность лет тоже не так чтобы очень большая - 10 лет (два президентских цикла назад), в маразм он тогда еще не впал и говорил умные адекватные вещи.
А звучали эти слова дословно так:
"Из двух бед, мы, в России, всегда выбираем обе".
j_partizan 08 марта 2018 | 11:09
Российский концерн объявил о расторжении контрактов на поставки и транзит голубого топлива
_______
Поддерживаю, давно пора прекращать распродавать страну.
odobryam_s 08 марта 2018 | 11:12
Воришки! Раньше газ подворовывали, теперь имущество....
j_partizan 08 марта 2018 | 11:21
odobryam_s:
Они хотят продать свою газотранспортную систему, а в ней российская доля.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 12:13
j_partizan: Ахахах, да пожалуйста. Почем нынче цена металлолома?
dr_alfalcon 08 марта 2018 | 12:17
odobryam_s: Жаль сток. арбитраж считает иначе;) А потому все ваше высказывание, на уровне горячечного бреда должника, который должен кругленькую сумму буржуа ;)
jblack2 08 марта 2018 | 11:17
Если Украина незаконно заберет активы Газпрома, она ускорит прекращение сотрудничества с российской компанией.
Свою газовую трубу смогут продать на металлолом.
Газ будут покупать в Словакии и США по рыночным ценам.
Если нет денег будут топиться дровами, соломой и кизяком...
ura_123 08 марта 2018 | 11:59
jblack2: Почему это вдруг-незаконно?
jblack2 08 марта 2018 | 12:24
ura_123: Как заявили представители Газпрома запущена процедура апелляции на решение арбитража в пользу Нафтогаза.
Пока вышестоящим судом не будет принято решение телодвижения по отжиманию собственности Газпрома выглядят как обычный грабеж.
dr_alfalcon 08 марта 2018 | 12:20
jblack2: Успокойся болезный. Это стандартная процедура взыскания задолженности с должника-нищеброда. Стокгольмское решение тебе в помощь. Ознакамливайся.
Если нет денег будут топиться дровами,
--------------------------------------------------------------
Кстати, как там акция "подари дрова" ?;) И это в стране, которая имеет больше всего запасов газа в Европе.
"Это сюр? Нет, это рашка-говняшка(цитата" ;)
jblack2 08 марта 2018 | 12:33
dr_alfalcon: ...Кстати, как там акция "подари дрова"?....
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Слышал, проводили отдельные креативщики 3-5 лет назад показательные разовые акции. Обычный гнилой пиар. Помощи на рубль, а говорильни на миллион!
Ситуация с газом конечно печальна. Но в современных условиях неизбежна. Враждебное киевское руководство не будет финансироваться Москвой. Так, что решайте свои проблемы сами и за свой счёт.
Когда поумнеете - милости просим!..
piter_ug 08 марта 2018 | 11:21
Едропутам нужен неожиданный ход - арестовать все сало в России и отправить его в Украину!
murad_manapov 08 марта 2018 | 11:23
поднять цену на газ в воронеже!!!
ulagai 08 марта 2018 | 11:24
Мюллер-эффективный манагер.Прокакал весь Газпром.А ведь оно наше"достояние".
vilingrad 08 марта 2018 | 11:28
Шо хотят хохлы, то и делают! Скоро Империю Авось заставят по хохляцки гутарить:(
sg72 08 марта 2018 | 11:35
vilingrad:
Им бы свою страну для начала научить это поросячьей мове.
pulalala 08 марта 2018 | 11:28
Мля.....нипайму....
А зачем наши дивизии отсыпаются по периметру Окраины?
watasi 08 марта 2018 | 12:57
pulalala: Вторй знаток географии. (((
Один пологал что Окраина опоясывает РФ по периметру, этот наоборот решил что Окраину смо всех сторон (по периметру) окружает РФ.
Глаза протри! Знаки различия видишь? Различаешь? Это польские Дивизии.
Чуть южнее румынские, ну и белоруссы сл словаками, для безопасности.
А если интересно ЗАЧЕМ? так я те отвечу - буйных умствено лишенных принято держать в закрытых учреждениях и не выпускать их за пределы территории этого учреждения в общество здоровых людей - дивизии для того чтобы больные оставались в больнице, до выздоровления и не лезли к здоровым в польщу. Румынию. Белоруссию, Словакию ... ну и Россию конечно. Погодите, еще и Молдавия свои кордоны "спать на границе положит".
vladimir1917 08 марта 2018 | 11:34
«Газпром» должен Киеву еще 2,5 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража
=======
мнет вот интересно если я возьму кредит в банке а после в уде заявлю что у меня плохое финансовое состояние банк обяжут мне еще доплатить или нет?!
dr_alfalcon 08 марта 2018 | 12:22
vladimir1917: А вы меньше читайте вердикты арбитража в пересказе , эффективного менеджера, Миллера и больше в оригинале. Тогда сразу глупые вопросы - отпадут;) Ну ,а пока - продолжайте удивляться, только денюжку готовьте, если ,что могу твою дочурку на пару баксов сменять;)
vladimir1917 08 марта 2018 | 12:39
dr_alfalcon: НУ ТАК ПРИВЕДИТЕ ОРИГИНАЛ
vladimir1917 08 марта 2018 | 12:48
dr_alfalcon: “Газпром” выражает несогласие с данным решением Стокгольмского арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с доводами “Нафтогаза” о резком ухудшении состояния украинской экономики, что привело к снижению спроса на газ и невыполнения обязательств “Нафтогаза” по отбору голубого топлива.
=
это пишет не Миллер а украинское издание - news.finance.ua.
tks 08 марта 2018 | 11:38
И это правильно! Если газ в сознании кремлинов это "энергетическое оружие", тогда не визжите, кремлины, когда оно оборачивается против вас!
makeda 08 марта 2018 | 11:53
Дорогие товарищи! Украинскую власть необходимо серьёзно наказать и самым лучшим способом будет перекрытие денежных потоков и приостановление всех торговых отношений. Также необходимо изъять всё имущество Украины, а это компании принадлежащие украинским олигархам. Лучше закрыть полностью возможность для украинских властей работать в России. Они хотят войны и полного разрыва и надо им это устроить. Их власть держится благодаря российским деньгам их доля огромна. Пора перерезать все денежные потоки из России на Украину.
savushkinsky_troll 08 марта 2018 | 12:06
makeda: уже осталось 200 километров до берега турецкий поток, и европа инвестировала 5 лярдов в северный поток
хохлам капец в 19 году
трубу продадут и на этом их шантаж кончится
vlabumur 08 марта 2018 | 12:00
Вот это подарок,так подарок,неделю на ТВ будут нагонять истерию а к дню голосования полетит ответка.
Выборы будут сделаны.
dr_alfalcon 08 марта 2018 | 12:24
vlabumur: Как можно сделать то, чего нет? Или ты про переназначение диктатора? Так там любое число нарисуют. Правда одно дело нарисовать и совсем другое - заставить мир считаться с этим.
olgkiev 08 марта 2018 | 12:31
dr_alfalcon: каждый диктатор хочет что б его любили и очень часто эта любовь основывается на ненависти. Вот это тот же случай. Можно нарисовать , но лучше ж добровольно-манипулятивно.
oneoretwo 08 марта 2018 | 12:02
...осподи, во что превратил страну этот плюгавый карлик, в попытках замаскировать свое воровство и предательство....
amxxx 08 марта 2018 | 12:07
Банкротство газпрома не за горами?) Какие прекрасный новостной ряд вторую неделю)))
savushkinsky_troll 08 марта 2018 | 12:21
amxxx: вас кормят фейк-говноновостями
а новость в том, что собчак внесли в сайт миротворца и к хохлам не пустили, теперь найди эту новость на пропагандонском эхо
olgkiev 08 марта 2018 | 12:19
Ребят, Гройманы, вы играете в предвыборные игры Путина.
watasi 08 марта 2018 | 12:24
А- бал-деть!
Страна в которой Россия закупала трубы большого диаметра, обнищала уже настолько что решила прихватизировать пустую ржавеющую трубу Газпрома "лежащую" на их территории!
Бееееедные! (((( Да берите конечно, Газпром бы ее лучше продал, китайцем тем же, на металлолом, но там все равно выгода была бы мизерная - несколько сот тон черного метала низкого качества .. что с него выручишь. Так что забирайте - пользуйтесь на здоровье, нам это труба была нужна только пока в ней было наполнение, а как пустая тара - ...
olgkiev 08 марта 2018 | 12:27
watasi: ты имеешь в виду трубу по которой идет газ? Так она украинская. Не выдумывай.
hardbone 08 марта 2018 | 12:28
Выкошмаривают Газпром всеми доступными способами. Нет стратегического понимания, что только копают себе долгосрочную яму. Пройдет время, будут достроены обходные пути, точки сдачи газа в Европе будут переформированы и все, от кошмарящей Украины отвернутся как от чумной и никогда не подумают вернуться. Но сиюминутные удовольствия от пирровых побед конечно важней.