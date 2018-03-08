Президент США Дональд Трамп выиграл суд у порно-актрисы Стефани Клиффорд
В своём иске Клиффорд заявила, что считает недействительным заключённое с ней соглашение о сокрытии интимной связи с Трампом. Газета «Вашингтон Пост» писала, что договор был подписан в 2016 году, после чего на счета доверенного лица Клиффорд было перечислено 130 тысяч долларов. Адвокат Трампа Майкл Коэн снова заявил, что президент решительно отрицает любые связи с порно-актрисой. Он добавил, что это ложная история, которая последовательно отрицалась всеми сторонами с 2011 года.
Комментарии3
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 08 марта 2018 | 10:53
Это радует.
А то как-то, по всей земле, субъекты с пониженной социальной ответственностью совсем уж распоясались.
ugiazov 08 марта 2018 | 11:09
Порно-актриса жалуется на сексуальные домогательства? Или захотелось своими трусами перед публикой ещё раз потрясти?
mystar 08 марта 2018 | 11:28
ugiazov: Порно-актриса жалуется на сексуальные домогательства?
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Да нет же. Она жалуется что денег не дают.