Президент США Дональд Трамп выиграл суд у порно-актрисы Стефани Клиффорд

В своём иске Клиффорд заявила, что считает недействительным заключённое с ней соглашение о сокрытии интимной связи с Трампом. Газета «Вашингтон Пост» писала, что договор был подписан в 2016 году, после чего на счета доверенного лица Клиффорд было перечислено 130 тысяч долларов. Адвокат Трампа Майкл Коэн снова заявил, что президент решительно отрицает любые связи с порно-актрисой. Он добавил, что это ложная история, которая последовательно отрицалась всеми сторонами с 2011 года.