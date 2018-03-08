Глава Союза журналистов: Журналистки, которые не сразу рассказали о домогательствах Слуцкого, унизили профессию
Журналистки, которые не сразу рассказали о домогательствах депутата Слуцкого, унизили профессию. Об этом заявил глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он добавил, что специально за последние несколько дней опросил журналисток из разных изданий, которые сказали, что если бы с ними произошло подобное. Они немедленно пожаловались бы редактору, и он бы это опубликовал. При этом Гусев пообещал, что Союз журналистов рассмотрит эту ситуацию и дойдёт до самых высоких инстанций вплоть до президента.
Комментарии25
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yosic 08 марта 2018 | 10:36
Отсосала и вовремя не рассказала - сразу в бан.
aleksandr39 08 марта 2018 | 10:46
yosic: Гусев унизил должность главы союза журналистов защищая Слуцкого .
kara 08 марта 2018 | 11:21
aleksandr39: вы дремучий! Никакого Слуцкого он не защищал! Гусев идёт в ногу с прогрессивным миром- хочет что бы девушки журналисты в первую очередь были журналистами а потом девушками
zor 08 марта 2018 | 12:30
aleksandr39: А если доярка не доложила бригадиру о домогателствах конюха,разве она не унизила профессию?
А если малярщица-штукатурщица или крановщица не доложила о приставаниях сварщика или монтажника ,разве она не унизила профессию?
Вот только если женщина депутат не донесет на то,что в думе ее пустили по кругу,то она не унизит профессию депутата,т.к больше унизить эту профессию, чем она есть, уже НЕВОЗМОЖНО.
vezdehod 08 марта 2018 | 11:16
Глава Союза от журналистики Паша Гусев. давно УНИЗИЛ себя, как журналист - лёг под Кремлёвскую стену.
julia_hooker 08 марта 2018 | 10:45
Общественности давно известно, что подлюка Слуцкий неоднократно имел во все дыхательно-пихательные журналистов ЭМ Шендеровича с Ганапольским, но они решили не подавать на него - они желают повторения. А сейчас до общественности дошло, что подлюка Слуцкий также 10 лет подряд занимался сексом с Латыниной и Альбац: - интересно подадут ли они на его в суд за сексуальное насилие над ними?
ha12raz 08 марта 2018 | 10:46
Сутенер союза вторых древнейших понятия о чести считает неприемлемыми......для своих .
fikus74 08 марта 2018 | 10:48
А Гусев тварь редкосная.
eduard53 08 марта 2018 | 11:00
fikus74:
Почему же редкостная? Таких нынче - пруд пруди, выращивается негативными кремлядскими селекционерами ...
oppicrus 08 марта 2018 | 10:50
За хорошее интервью журналистике за щеку взять, как два пальца об асфальт. Ибо демократия и толерантность торжествуют наконец то!
kunst54 08 марта 2018 | 10:50
Не председатель, а предатель Союза журналистов.
stopkran 08 марта 2018 | 10:51
Как это по-русски:"Унизить профессию". Сейчас профессия побежит в суд жаловаться на оскорбление своих чувств.
prosto_tac 08 марта 2018 | 10:55
Трусливые твари ,типа гуся даже за бабу заступится не могут .Лучше уж молчал бы.
mwxp 08 марта 2018 | 10:57
Интересно, как, якобы, рассуждает назначенный на должность начальник. Был бы выбранный, был бы ближе к людям.
polsan 08 марта 2018 | 11:04
Тот ещё червяк этот Гусев! Холуй!!
srk2658lu 08 марта 2018 | 11:08
Не все женщины такие боевые, как Паша Гусев!
nns33 08 марта 2018 | 13:07
srk2658lu: Любая журналистка боится остаться один на один с депутатом,понимая,что её слово ничего не значит против депутатского. За него встанут горой депутаты,что и произошло.Так что перспективу просчитать могла любая умная журналистка. Она бы просто потеряла работу,а с депутата,как с гуся вода.
permiachka 08 марта 2018 | 11:15
Что-то Гусев попутал.
Утром деньги, вечером стулья, как известно....
Сначала ему следовало расследовать эту неконтролируемую сексуальную озабоченность Слуцкого и только после этого заявлять, кто именно и какую профессию унизил.
ulagai 08 марта 2018 | 11:18
Гусев-большой спец в области этики и нравственнности.Это не он печатал объявы проституток и извращенцев.Грязный старикашка.
ys171717 08 марта 2018 | 11:27
Пипец! Не знал, что Гусев такой же мудак как Слуцкий и Володин.
always 08 марта 2018 | 11:31
Зайчутка, бросай ты эту МК !
always 08 марта 2018 | 11:43
always: Конечно унизили! Только не профессию, а Главного редактора лично, как мужчину. Потому что, как личности они они давно превратились в социальных кастратов и политических импотентов.
always 08 марта 2018 | 11:45
always: Не будет от них защиты когда «И девочек наших ведут в кабинет».
mag_1 08 марта 2018 | 11:36
позорник , Гусев! Вон про Вайнтшейна через 20 лет рассказали и то признали нлормальным в порядочном обществе! а у нас уже и верхах одно быдло окопалось!
eduard53 08 марта 2018 | 12:41
* * *
Уж он бы смело, выдав пресс-релиз,
Оперативно вздрючил думака, –
Блеснул главред бульварного листка –
Безвременья великий моралист.
Всплакнул бы сразу оскорблённый пул,
Сколь сален депутат, – отважный Гусь
Рекламу бы с желтухой тормознул
И правдой-маткой врезал по врагу.
Промедлив же, прекрасно-слабый пол
Профессию древнейшую его
Унизил и, не дав исполнить долг,
Хлопочет прошлогоднею листвой.