Глава Союза журналистов: Журналистки, которые не сразу рассказали о домогательствах Слуцкого, унизили профессию

Журналистки, которые не сразу рассказали о домогательствах депутата Слуцкого, унизили профессию. Об этом заявил глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он добавил, что специально за последние несколько дней опросил журналисток из разных изданий, которые сказали, что если бы с ними произошло подобное. Они немедленно пожаловались бы редактору, и он бы это опубликовал. При этом Гусев пообещал, что Союз журналистов рассмотрит эту ситуацию и дойдёт до самых высоких инстанций вплоть до президента.