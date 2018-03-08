Группа «Ленинград» накануне 8-го марта выпустила новый клип на песню под названием «Не Париж»

Он рассказывает о женщине из Ижевска, которая втайне от мужа работает «супергероем».

В клипе также снялся актер Сергей Бурунов, который недавно появлялся в интернет-роликах, призывающих прийти на выборы президента.

Также в клипе обсуждается недавний секс-скандал в Голливуде.