Группа «Ленинград» накануне 8-го марта выпустила новый клип на песню под названием «Не Париж»
Он рассказывает о женщине из Ижевска, которая втайне от мужа работает «супергероем».
В клипе также снялся актер Сергей Бурунов, который недавно появлялся в интернет-роликах, призывающих прийти на выборы президента.
Также в клипе обсуждается недавний секс-скандал в Голливуде.
Комментарии3
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oleg_kievlyanin 08 марта 2018 | 00:37
Видео в студию!
fuckyourichardwagner 08 марта 2018 | 00:51
офигенный клип по музыке особенно там где титры, а видео ващщще улёт....
...пизже, чем в Ижевске мужа не найдешь, пизже, чем в Париже, чем в Париже - пизже..... вот так вот Femme
Верно, говоришь, Мариш,
Наша жопа — не Париж.
Помнишь, бегали за водкой к Жанке?
Мы ж в душе, Галина, парижанки!
https://www.youtube.com/watch?v=b2RHgyH-Nxo
vpu2011 08 марта 2018 | 01:43
газообразный хуелит