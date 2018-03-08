В Испании 8-го марта отменены более 300 поездов

Это связано с забастовкой феминистов, — предупреждает железнодорожный оператор «Ренфе». Его представители предупредили, что пассажиры могут бесплатно поменять или вернуть купленные на этот день билеты. Участники забастовки, как передает ТАСС, будут требовать полного равенства прав и условий жизни. Кроме того, манифестации и митинги в Международный женский день планируются во многих городах королевства.