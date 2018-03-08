В Испании 8-го марта отменены более 300 поездов
Это связано с забастовкой феминистов, — предупреждает железнодорожный оператор «Ренфе». Его представители предупредили, что пассажиры могут бесплатно поменять или вернуть купленные на этот день билеты. Участники забастовки, как передает ТАСС, будут требовать полного равенства прав и условий жизни. Кроме того, манифестации и митинги в Международный женский день планируются во многих городах королевства.
Комментарии3
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danko_pidla 08 марта 2018 | 00:33
Хотите такой празник? В рыдной украине уже ввели?
kaplan911 08 марта 2018 | 00:37
Зато в путерашке тишина......кладбищенская.
Если верить нашим ( ой ли ) СМИ.
danko_pidla 08 марта 2018 | 00:38
kaplan911: шоб тебе так праздновать! Коклотролль ты наш!!!