Версия о причастности России к отравлению бывшего офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля стала главной

Во всяком случае, это со ссылкой на источники в британских спецслужбах утверждает агентство Reuters. В полиции инцидент назвали «покушением на убийство».

Источники агентства Reuters рассказали, что якобы российская сторона отравила своего оппонента «загадочным веществом». В правоохранительных органах Великобритании полагают, что бывший полковник ГРУ стал жертвой воздействия вещества нервно-паралитического действия. Это накануне подтвердили и в Скотленд-Ярде. Помимо Скрипаля и его дочери, в Солсбери пострадал полицейский. По информации Reuters, российская сторона использовала для отравления спецсредство, чтобы отомстить бывшему перевербованному разведчику за предательство. Официальных обвинений в адрес России от британских следователей не поступало. Но довольно резко высказался глава королевского МИДа Борис Джонсон. Пока же правительство Великобритании поставило дело Скрипаля на контроль – новые данные из расследования отравления будут оперативно поступать в правительственный британский комитет «Кобра». Кроме того, полицейские изучают и обстоятельства смерти сына, брата и жены Скрипаля. Они в относительно недавнем времени умерли от обострения различных тяжелых заболеваний.

Сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии.