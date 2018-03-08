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00:01, 08 марта 2018

Версия о причастности России к отравлению бывшего офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля стала главной

Во всяком случае, это со ссылкой на источники в британских спецслужбах утверждает агентство Reuters. В полиции инцидент назвали «покушением на убийство».

Источники агентства Reuters рассказали, что якобы российская сторона отравила своего оппонента «загадочным веществом». В правоохранительных органах Великобритании полагают, что бывший полковник ГРУ стал жертвой воздействия вещества нервно-паралитического действия. Это накануне подтвердили и в Скотленд-Ярде. Помимо Скрипаля и его дочери, в Солсбери пострадал полицейский. По информации Reuters, российская сторона использовала для отравления спецсредство, чтобы отомстить бывшему перевербованному разведчику за предательство. Официальных обвинений в адрес России от британских следователей не поступало. Но довольно резко высказался глава королевского МИДа Борис Джонсон. Пока же правительство Великобритании поставило дело Скрипаля на контроль – новые данные из расследования отравления будут оперативно поступать в правительственный британский комитет «Кобра». Кроме того, полицейские изучают и обстоятельства смерти сына, брата и жены Скрипаля. Они в относительно недавнем времени умерли от обострения различных тяжелых заболеваний.

Сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии.

Комментарии

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irdo 08 марта 2018 | 00:22

Никогда не было, и вот опять(с)
Черномырдин все предвидел.

nikitin43 08 марта 2018 | 00:24

irdo: при черномырдине такого международного терроризма из россии не было .

nikitin43 08 марта 2018 | 00:35

nikitin43: всего пару вариантов либо путен не контролирует спецов по убийствам тогда это личная угроза для него либо контролирует убийц тогда это угроза всем мирным в россии .

yosic 08 марта 2018 | 00:49

nikitin43:

Главное, что ты - пидор без вариантов, - это печально...

alena01 08 марта 2018 | 00:52

nikitin43:
Не, не так...
Убийцы контролируют Вову...
Он просто ширма...

olegleon 08 марта 2018 | 00:35

irdo: да ещё вчера Борис Джонсон в открытую обвинял Россию и вот полиция сказала "намёк министра поняли"

bozman1944 08 марта 2018 | 00:44

olegleon: Даже такой недалёкий, как ты, всё понял. Только притворяешься.

nikitin43 08 марта 2018 | 00:46

olegleon: не путай россию и власть .воров в кремле.

olegleon 08 марта 2018 | 00:50

nikitin43: вот и расскажи Борису чтобы не путал. да ещё попроси его объяснить как он, пока полиция даже не была уверена, что это отравление, уже знал результаты и виновного

gonduras_on_kolima 08 марта 2018 | 01:05

olegleon: // да ещё вчера Борис Джонсон в открытую обвинял Россию и вот полиция сказала "намёк министра поняли" //
То есть намёк министра иностранных дело поняло министерство внутренних дел.
Удило, даже в вашей средневековой феодальной помойке это не обязательно сработает.
А в любой демократической стране это невозможно по законам системы.
Любой президент или премьер демократической страны за одну только виолончель улетел бы из кресла уно моменто.
Но фюреры могут делать что хотят.

echo_shar 08 марта 2018 | 01:21

olegleon: alena01: nikitin43:
За несколько дней до отравления Скрипаля "жена" Литвиненко сделала анонс возможных отравлений на территории Британии.
Очевидно, что отравление перед выборами в России выгодно британскому режиму, который, кстати, несколько месяцев назад обещал России некую "ответку" "за Сирию".

serhio_25__ 08 марта 2018 | 00:54

irdo: У английских спецслужб вообще фантазии не осталось, все баянистые приемы запугивания своего населения российской угрозой.

nestor199 08 марта 2018 | 00:26

И зачем России надо это дерьмо трогать? Почему не отравили Гордиевского или Резуна?

samakar2 08 марта 2018 | 00:33

nestor199: Для тех, кто в танке, поясняю:
1. А зачем было трогать дерьмо Литвиненко?
2. Не может быть, что не дотянулись?

nestor199 08 марта 2018 | 00:57

samakar2: А что? Судебное следствие по делу Литвиненко завершено? Исполнители и заказчики установлены?

echo_shar 08 марта 2018 | 01:23

samakar2:
Линвиненко и Скрипаля заказали те же политические пиарщики, что и Эстемирову.

Смотрел я несколько лет назад передачу на БиБиСи Ньюз... Про Чечню. Весь фильм Эстемирова бодро рассказывала об ужасах с правами человека в республике. Разъезжала с британцами по домам родителей невест, которых по традиции похищали. Потом рассказывала истории, как расстреливают проституток.
Расстроенные бибисишники, видимо, ожидали нечто пожестче.
И тут, в последний день съемок фильма Эстемирову "удачно" убивают.
Радостные агенты БиБиСи едут домой с чуйством выполненного долга...

ac_dc 08 марта 2018 | 01:56

echo_shar:
Парень, да ты гнидоватный, кажись

alehan000074 08 марта 2018 | 01:00

nestor199: России то его и действительно трогать незачем, в вот мстительному ботоксному фюрерку с зонными понятиями или тем кто под ним хочет выслужиться, конечно, же есть зачем.

nestor199 08 марта 2018 | 01:08

alehan000074: А зачем лично Путину это надо?

olenenok_zed 08 марта 2018 | 00:29

на первом канале о Скрипале
"Скрипаль. с дочерью отравились неким веществом
По профессии он "предатель родины" (с)
я не знаю как адекватно реагировать на это уродство с гос каналов.
человека чуть не убили с дочерью. а там про "отравился"
а потом про предателей родины. это лживый пропагандонский канал говорит о предателях родины.
так и хочется поставить этих "предателей" с гос каналов к стенке и расстрелять...

olegleon 08 марта 2018 | 00:33

olenenok_zed: "- За чей-то барахловый браслет мне под расстрельную статью?
- А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание?"

irdo 08 марта 2018 | 01:22

olenenok_zed:
на первом канале о Скрипале
"Скрипаль. с дочерью отравились неким веществом
По профессии он "предатель родины" (с)
я не знаю как адекватно реагировать на это уродство с гос каналов.
человека чуть не убили с дочерью. а там про "отравился"
а потом про предателей родины. это лживый пропагандонский канал говорит о предателях родины.
=============
Настроилась смотреть "Голос" и попала вот на этот пассаж.
Омерзительный по вранью и передергам.
А представляете, как это ядовитое пойло хлебают постоянно жители глубинки, где нет "тарелок" и интернетов.

salut__521 08 марта 2018 | 00:36

А других версий просто и быть не может. Агент Окурок просто кушать не может нормально, пока не отомстит ихнему предательскому брату и всей предательской семейке, включая ближних, средних и дальних родственников. Такова кегебистская натура. Хотя, если смотреть на это ширше, то по сути и сам агент Окурок пошлый предатель коммунистического прошлого и демократического настоящего, а посему должон относиться к своим предательским коллегам мягше...

physician 08 марта 2018 | 00:52

Здесь как в анекдоте про Рабиновича: Рабинович, мы уже поняли, что это не вы украли у нас серебряные ложки, но осадок остался

kaplan911 08 марта 2018 | 00:53

А что, теперь Машка из кокаиновой МИДрашки.......лезгинку сбацает, не ?!

azt 08 марта 2018 | 00:59

Кто бы сомневался, что версию с участием России сделают основной. По сути все что можно было сдать иностранным спецслужбам, сдал еще 90е. Более того был пойман, затем помилован и обменен. И казалось бы на этом его история заканчивается, ан нет.. Такова она участь предателей, если не отравят свои, то это сделают другие.

barmaglot76 08 марта 2018 | 01:51

azt: если помилован-нафиг менять?

nicka1 08 марта 2018 | 01:12

От РФии никто ничего хорошего давно не ждет, а в том, что были, есть и будут всякие гадости, никто не сомневается. Это репутация, от которой не спрячешься при помощи лживых опровержений и киванием «сам дурак». Еще один срок Путина, и дискредитация РФ в глазах мирового сообщества будет полной на многие годы вперед.

barmaglot76 08 марта 2018 | 02:04

Удивления в том, кого сделают виноватыми-нету. Извините, но "Мы строили, стронили и наконец построили"-в действии. Принцип "А Вы докажите" уже не вызывает священного трепета и созыва многочисленных комиссий у Западных "партнеров". Репутациясс.
Вся фигня в том, что данный предатель родины был обменян на 10 героических разведчиков, в числе которых секси Аня Чапман. ОК. Покарали предателей (вот только обмен закрывает претензии), а ведь ликвидаторы есть не только у ФСБ. Ну да, можно разглагольствовать, что Запад не побоится ядерную войну начать, но уписается произвести какие то спецоперации. Можно думать и фантазировать много. В открытой прессе мы вряд ли узнаем что то из официальных источников. Будем следить за некрологами российских разведчиков.

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