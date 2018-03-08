Неизвестный напал с ножом на прохожих в Вене
Инцидент произошел в районе парка Пратер в центре австрийской столицы. По данным местной прессы, три человека получили серьезные ранения. Злоумышленник скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.
Комментарии4
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olegleon 08 марта 2018 | 00:30
европейские ценности они такие европейские ....
spb_aborigen 08 марта 2018 | 00:43
olegleon:
Ага, в Кизляре, где пятерых православных постреляли с криком Аллах акбар самый центр Европы.
aleksandr39 08 марта 2018 | 01:09
olegleon: Это был бандит из ОПГ " днр -лугандон " , приехавший в " отпуск " в Вену .
point3d 08 марта 2018 | 00:48
Вот если бы Израиль не мочил арабских террористов, то арабы не убивали бы толерастных австрийцев. Впрочем, если в Европе начнут появляться не просто районы и уже целые города куда беложопым не будет входа пока они не станут правильными правоверными, то может все исправится. Точно, точно.