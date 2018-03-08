Бывший корреспондент газеты «Коммерсантъ» А.Каримова рассказала о домогательствах сразу нескольких депутатов ГД
Как уточнила она в эфире RTVI, это произошло более 10 лет назад, когда она приезжала в Южную Осетию наблюдать за выборами.
Анастасия Каримова добавила, что в тот момент ей было 18 лет.
Комментарии20
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nikitin43 08 марта 2018 | 00:19
госдума место для козлов назначенных путеным своими слугами позор россии .
danko_pidla 08 марта 2018 | 00:25
nikitin43: а Рада ваша майданная???
patrik02 08 марта 2018 | 00:43
Бывший корреспондент газеты «Коммерсантъ» А.Каримова рассказала о домогательствах сразу нескольких депутатов ГД...
Каримова? Видите, в ГД пристают только к азиаткам? Что-то это должно нам сказать. Почему такая избирательность?
ka_mate 08 марта 2018 | 00:52
patrik02: Потому что русские, больше всего
на свете ненавидят русских,не доверяют им.
alehan000074 08 марта 2018 | 01:06
Мля...:)) да это не госДура, а какое то сборище озабоченных путинских ватников-извращенцев:)))
fresh_breeze 08 марта 2018 | 01:47
alehan000074:
Приставать к женщине — это извращение???
Стоцко (или Войцеховский), перелогиньтесь!
kondrakr 08 марта 2018 | 02:01
alehan000074: Почему только госДура? Уже извесно, что все школы, интернаты, больницы и детсады заполнены извращенцами. :-D
fresh_breeze 08 марта 2018 | 01:44
patrik02:
"Видите, в ГД пристают только к азиаткам?"
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Только к сотрудницам либеральных СМИ.
Что за фетиш такой у "кровавого-то режима"? )))
wrk 08 марта 2018 | 00:22
Ну и правильно чего мелочиться то.
kinnlade 08 марта 2018 | 00:22
Да чего уж там ,вся мужская часть думы и прихвати еще мужиков из совета федераций до кучи
nestor199 08 марта 2018 | 00:22
Настоящих денег ей никто не предложил, вот она и расценивает случившееся, как банальные домогательства.
А в принципе - нехрен ужинать за чужой счет.
nikitin43 08 марта 2018 | 00:41
nestor199: ты зачем чеченов позоришь ?
olegleon 08 марта 2018 | 00:23
"это произошло более 10 лет назад"
и попробуй теперь доказать что "ты не верблюд", господин депутат. кто-то очень хорошо организовал эту кампанию "домогательство депутатов"
geolog 08 марта 2018 | 00:35
olegleon:
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Депутаты -журналисты и организовали.
"Зампред комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина сообщила о подготовке законопроекта, который введет ответственность за сексуальные домогательства.В России не действуют законы, предусматривающие ответственность за харрасмент, который «процветает в нашем обществе», заявила Пушкина. "
nikvol 08 марта 2018 | 00:49
geolog: Оксана Пушкина сообщила о подготовке законопроекта, который введет ответственность за сексуальные домогательства
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Не пройдет.
estamp 08 марта 2018 | 01:04
nikvol: Не пройдет
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Не в том дело. Все обчинения в т.н. домогательствах, что на Западе, что у нас якобы имели место много лет назад, порой до 25. Т.е. по ним часто уже даже вышли сроки давности. Они никем и ничем кроме запоздалых откровений "жертвы" не подкреплены. И я вообще удивляюсь почему никто до сих пор не подал в суд за клевету.
rness 08 марта 2018 | 01:57
nikvol:Не пройдет.//
как это не пройдет. А как же Рыбка сможет подойти к Наву. Посадить то его надо.
А так, если дэвушка сказала, то самцу секир башка.
А у депутатов, депутатская неприкосновенность
kaplan911 08 марта 2018 | 00:47
Мрак......в ГосДуме. И не только там.
Украинцы молодцы.
Взяли и отменили неприкосновенность депутатов и большинство привилегий высших должностных лиц.
estamp 08 марта 2018 | 00:59
А.Каримова рассказала о домогательствах сразу нескольких депутатов ГД
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Ха!
Если сразу несколько, то или она вела себя как .лядь, или нафантазировала и по выходу в тираж ей любой комплимент кажется домогательством.
fmsf FMSF 08 марта 2018 | 01:08
Осетины, они такие!
Один Йося чего стоил.