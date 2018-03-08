Одиночные пикеты с требованием проверить обвинения против депутата Леонида Слуцкого пройдут сегодня возле Госдумы
Уже три журналистки открыто рассказали о домогательствах со стороны главы комитета по международным делам. О необходимости разобраться в ситуации сказал «Эху Москвы» один из организаторов пикетов, официальный представитель Amnesty International в России Александр Артемьев.
Акция начнется в полдень. Тем временем ВВС сообщает, со ссылкой на главу комиссии Госдумы по этике Отари Аршбу, что несколько человек подали жалобы на Слуцкого в прокуратуру. Также заявления получила и сама комиссия. Аршба подтвердил «Эху», что после президентских выборов этот вопрос вынесут на обсуждение комиссии.
Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не верит в виновность Леонида Слуцкого. Депутат от КПРФ предложила журналисткам приличнее одеваться:
Союз журналистов Москвы намерен разобрать этот случай на одном из заседаний. Причем, как сказал глава объединения, главный редактор «МК» Павел Гусев, вопрос пойдет, в том числе, и о поведении самих журналисток. Он считает неправильным, что они не рассказали о домогательствах своему начальству сразу. Тем самым, полагает Гусев, те, кто сейчас жалуется на Слуцкого, унизили профессию.
Комментарии13
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captain_ 08 марта 2018 | 00:17
ТОП-10 способов прос*ать налоги русских:
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2. Ещё ракеты
3. Ракет много не бывает
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5. Настя Рыбка
6. Подружки Насти Рыбки
7. Авианосец ещё можно...
8. Инвестиции в Чечню
9. Предвыборная кампания Ксении Собчак
10. Ракеты уже были?
serhio_25__ 08 марта 2018 | 00:28
captain_:
1) Параша отдыхает на Мальдивах за 500000$
2) Кум Параши и одновременно генпрокурор Украины отдыхал на Сейшелах.
3) Советник Параши Косюк распивает в Куршавеле шампансоке за 1200евро
...Ну а ты прикручивай)))
patrik02 08 марта 2018 | 00:29
Одиночные пикеты с требованием проверить обвинения против депутата Леонида Слуцкого пройдут сегодня возле Госдумы...
Как пикетчики представляют эту проверку, подослать к Лёнчику Слуцкому усатого Серёгу Бунтмана или лысого Володю Варфоломеева в женском платье с микрофоном?
danko_pidla 08 марта 2018 | 00:35
captain_: а к тебе не пристовали? Ракетчик ты наш. А то бы бабла срубил и на ракете покатался. Пакетик леденцов и прокатился бы на шарабане.
olegleon 08 марта 2018 | 00:20
отлично организованная кампания. не успели журналистки сформулировать обвинения, а уже организованы пикеты и требования расследования.
nestor199 08 марта 2018 | 00:28
olegleon: Да все правильно - лишат Слуцкого мандата, одним этническим проходимцем в Думе станет меньше.
olegleon 08 марта 2018 | 00:39
nestor199: лишат за что? за то, что постарев некоторые дамы вспомнили, что к ним приставали раньше?
nestor199 08 марта 2018 | 01:01
olegleon: Как за что? Он девушку не стал ужинать - стало быть он её домогался.
killbalafre 08 марта 2018 | 00:28
Догоним и перегоним Америку в харассменте!!!!
patrik02 08 марта 2018 | 00:32
killbalafre:
В харассменте и в расизме - Лёня Слуцкий и Марк Розовский, приставали только к "смуглым" девушкам.
serhio_25__ 08 марта 2018 | 00:31
А Эхо действительно цензурит новость, что Собчак на Миротвореце?
alex006 08 марта 2018 | 01:16
Слуцкому нужно раздобыть справку, что он, во-первых, гей, а во-вторых - импотент. Тогда все останутся с носом, и все образуется наилучшим образом :)
sergoder172 08 марта 2018 | 01:40
Срочно!!! Достать для Слуцкого справочку, что он - гомосек! За любые деньги!