Одиночные пикеты с требованием проверить обвинения против депутата Леонида Слуцкого пройдут сегодня возле Госдумы...

Уже три журналистки открыто рассказали о домогательствах со стороны главы комитета по международным делам. О необходимости разобраться в ситуации сказал «Эху Москвы» один из организаторов пикетов, официальный представитель Amnesty International в России Александр Артемьев.

Акция начнется в полдень. Тем временем ВВС сообщает, со ссылкой на главу комиссии Госдумы по этике Отари Аршбу, что несколько человек подали жалобы на Слуцкого в прокуратуру. Также заявления получила и сама комиссия. Аршба подтвердил «Эху», что после президентских выборов этот вопрос вынесут на обсуждение комиссии.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не верит в виновность Леонида Слуцкого. Депутат от КПРФ предложила журналисткам приличнее одеваться:

Союз журналистов Москвы намерен разобрать этот случай на одном из заседаний. Причем, как сказал глава объединения, главный редактор «МК» Павел Гусев, вопрос пойдет, в том числе, и о поведении самих журналисток. Он считает неправильным, что они не рассказали о домогательствах своему начальству сразу. Тем самым, полагает Гусев, те, кто сейчас жалуется на Слуцкого, унизили профессию.