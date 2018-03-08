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Эксклюзив Эха 00:00, 08 марта 2018

Одиночные пикеты с требованием проверить обвинения против депутата Леонида Слуцкого пройдут сегодня возле Госдумы

Уже три журналистки открыто рассказали о домогательствах со стороны главы комитета по международным делам. О необходимости разобраться в ситуации сказал «Эху Москвы» один из организаторов пикетов, официальный представитель Amnesty International в России Александр Артемьев.

Акция начнется в полдень. Тем временем ВВС сообщает, со ссылкой на главу комиссии Госдумы по этике Отари Аршбу, что несколько человек подали жалобы на Слуцкого в прокуратуру. Также заявления получила и сама комиссия. Аршба подтвердил «Эху», что после президентских выборов этот вопрос вынесут на обсуждение комиссии.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не верит в виновность Леонида Слуцкого. Депутат от КПРФ предложила журналисткам приличнее одеваться:

Союз журналистов Москвы намерен разобрать этот случай на одном из заседаний. Причем, как сказал глава объединения, главный редактор «МК» Павел Гусев, вопрос пойдет, в том числе, и о поведении самих журналисток. Он считает неправильным, что они не рассказали о домогательствах своему начальству сразу. Тем самым, полагает Гусев, те, кто сейчас жалуется на Слуцкого, унизили профессию.

Комментарии

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captain_ 08 марта 2018 | 00:17

ТОП-10 способов прос*ать налоги русских:
1. Ракеты
2. Ещё ракеты
3. Ракет много не бывает
4. Яхты
5. Настя Рыбка
6. Подружки Насти Рыбки
7. Авианосец ещё можно...
8. Инвестиции в Чечню
9. Предвыборная кампания Ксении Собчак
10. Ракеты уже были?

serhio_25__ 08 марта 2018 | 00:28

captain_:
1) Параша отдыхает на Мальдивах за 500000$
2) Кум Параши и одновременно генпрокурор Украины отдыхал на Сейшелах.
3) Советник Параши Косюк распивает в Куршавеле шампансоке за 1200евро
...Ну а ты прикручивай)))

patrik02 08 марта 2018 | 00:29

Одиночные пикеты с требованием проверить обвинения против депутата Леонида Слуцкого пройдут сегодня возле Госдумы...

Как пикетчики представляют эту проверку, подослать к Лёнчику Слуцкому усатого Серёгу Бунтмана или лысого Володю Варфоломеева в женском платье с микрофоном?

danko_pidla 08 марта 2018 | 00:35

captain_: а к тебе не пристовали? Ракетчик ты наш. А то бы бабла срубил и на ракете покатался. Пакетик леденцов и прокатился бы на шарабане.

olegleon 08 марта 2018 | 00:20

отлично организованная кампания. не успели журналистки сформулировать обвинения, а уже организованы пикеты и требования расследования.

nestor199 08 марта 2018 | 00:28

olegleon: Да все правильно - лишат Слуцкого мандата, одним этническим проходимцем в Думе станет меньше.

olegleon 08 марта 2018 | 00:39

nestor199: лишат за что? за то, что постарев некоторые дамы вспомнили, что к ним приставали раньше?

nestor199 08 марта 2018 | 01:01

olegleon: Как за что? Он девушку не стал ужинать - стало быть он её домогался.

killbalafre 08 марта 2018 | 00:28

Догоним и перегоним Америку в харассменте!!!!

patrik02 08 марта 2018 | 00:32

killbalafre:

В харассменте и в расизме - Лёня Слуцкий и Марк Розовский, приставали только к "смуглым" девушкам.

(комментарий скрыт)

serhio_25__ 08 марта 2018 | 00:31

А Эхо действительно цензурит новость, что Собчак на Миротвореце?

alex006 08 марта 2018 | 01:16

Слуцкому нужно раздобыть справку, что он, во-первых, гей, а во-вторых - импотент. Тогда все останутся с носом, и все образуется наилучшим образом :)

sergoder172 08 марта 2018 | 01:40

Срочно!!! Достать для Слуцкого справочку, что он - гомосек! За любые деньги!

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