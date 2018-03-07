Завхозу школы в Красноярске, которая угрожала убить ученика за надписи «Навальный 2018», объявили выговор

С женщиной провели беседу. Она извинилась. Также извинился школьник. Родители претензий не имеют, — рассказала изданию Знак.ком директор гимназии №8 Наталья Устюгова. Она подчеркнула, что этот же ученик регулярно портит школьное имущество. Он исписал не только дверь туалета, но и пять стен и стенд.

В социальных сетях ранее появилась аудиозапись беседы подростка с завхозом и другими работниками школы. На записи слышно, как взрослые обзывают школьника и обвиняют в пропаганде, а также угрожают убить.