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23:02, 07 марта 2018

Завхозу школы в Красноярске, которая угрожала убить ученика за надписи «Навальный 2018», объявили выговор

С женщиной провели беседу. Она извинилась. Также извинился школьник. Родители претензий не имеют, — рассказала изданию Знак.ком директор гимназии №8 Наталья Устюгова. Она подчеркнула, что этот же ученик регулярно портит школьное имущество. Он исписал не только дверь туалета, но и пять стен и стенд.
В социальных сетях ранее появилась аудиозапись беседы подростка с завхозом и другими работниками школы. На записи слышно, как взрослые обзывают школьника и обвиняют в пропаганде, а также угрожают убить.

Комментарии

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serjo1977 07 марта 2018 | 23:07

Угроза убийства малолетнего наказывается ВЫГОВОРОМ? Надо было ещё в угол поставить...

gordy 07 марта 2018 | 23:18

"Ты и я мы оба правы"?

ignachio 07 марта 2018 | 23:21

Написал "Навальный 2018" на стенах - обещали убить. Пусть в следующий раз напишет "Великому Путину - Слава!" Просто чтобы посмотреть, какая будет реакция.

ugiazov 07 марта 2018 | 23:07

Там, судя по разговору, и учитель присутствовал. Как с ним?

cite 07 марта 2018 | 23:09

А за убийство наверное и уволить могли, жесть!))

sgvmajor_66 07 марта 2018 | 23:12

А в секретной части приказа ей премию

nikitin43 08 марта 2018 | 00:10

sgvmajor_66: скорее всего она ещё и хозмыло ворует из школы , ходил я к одной у неё чулан весь был забит мылом , в то же время тяжёлое для великой россии мыло давали по талонам .

leninec30 07 марта 2018 | 23:17

Учителя это вообще гады всю жизнь были и в мои детские годы 1986-1996 вели себя отвратительно,всегда за власть,сначало были за советскую,потом сразу стали за Ельцина,теперь за Путина и врачи такие же.Все фальсификации от них учителей и врачей.Твари врачи сейчас ходят и своим больным бабулькам говорят что надо голосовать за Путина,а тут самолёты падают в Сирии,генералы десятками мрут ,наверно погибших уже более чем в Афганистане,а бабульки этого не знают ,радуються своей пенсии у кого 10.000,а у кого кому за 80 лет и по 30.000.Я как вижу учителя или врачу плюю на пол .

(комментарий скрыт)

t_philippova 07 марта 2018 | 23:20

Если бы на моего ребёнка так кричали, я бы пошла в суд. И добилась бы увольнения этой тётки общественно опасной.

olegleon 07 марта 2018 | 23:34

t_philippova: а Вы так воспитываете своего ребёнка, что он вандализмом в школе занимается?
хотя Вы правы, за угрозу убит надо увольнять. а родителей ребёнка заставить оплатить ремонт. оплатили бы миллион-два за ремонт и потом бы объяснили сыну, что гадить нельзя.

mcf 07 марта 2018 | 23:52

olegleon: миллион-два за покраску двери? привыкли откаты миллиона брать, уже и савушкинские смету на покраску двери в "лимонах" считают. Остынь, тебе не перепадет, туп слишком.

olegleon 08 марта 2018 | 00:43

mcf: чудилко, а пять стен ты сам за рубль перекрасишь?

b522 08 марта 2018 | 00:15

olegleon: Это вы президенту объясните, что гадить нельзя. Хотя бесполезно.

kinnlade 07 марта 2018 | 23:36

t_philippova: Твой ребенок видимо поумней и не гадит на стенах

komandarm_68 07 марта 2018 | 23:21

Я долго размещал комментарии на этом сайте, полагал, что встречу здесь адекватных людей.
Простите, мои дорогие либерки, у вас нет адекватных людей. Радио - говно, комментаторы -говно, ваши мысли и блоги- говно; люди, которые здесь выступают - говно. Я утратил интерес к вашему ресурсу, варитесь в своём бульоне))

kinnlade 07 марта 2018 | 23:33

komandarm_68: Дружище не уходи ! Кто еще этим тварям все по полочкам разложит, только мы с тобой да еще несколько адекватов есть

cherepovets 07 марта 2018 | 23:34

komandarm_68: бедный дружок..целый месяц с февраля под данным ником размещал комментарии. Придется ник сменить...надо же какая хворь. Сочувствую.

duch_nic 07 марта 2018 | 23:58

komandarm_68: Нечто подобное иногда накатывает и на меня. ;)
Бывалоча отваливал на полгода и более. Надоедали неадекваты.
Уважаю ваш выбор.
Если вернётесь, буду рад. И не я один.
Удачи! ;)))

kinnlade 08 марта 2018 | 00:17

duch_nic: Точь в точь как и я

kinnlade 07 марта 2018 | 23:23

Примерно представляю как было дело: Малолетний школьник испортил своей надписью какую нибудь стену, завхоз естественно отвечает за чистоту этой стены и ей очень обидно что какой ублюдок нагадил на эту стену и дело даже не в смысле надписи а в загаженной стене вот и сорвалась завхоз, чего не бывает. А либерастам , мудакам тупорылым этого и нужно и начинается очередной вой о путинской деспотии. Боже мой до чего же ссучилось это поганое эхо, просто слов нет, а Веня Диктов во главе

pmasel 07 марта 2018 | 23:56

kinnlade: Если она такая несдержанная и нервная пусть завхозом в ментовку идет работать, они там все такие.

kinnlade 08 марта 2018 | 00:01

pmasel: не она такая , дети такие ,воспитанные в либерастной среде вседозволенности и безответственности

b522 08 марта 2018 | 00:25

kinnlade: Пирдос твое имя. Научись вежливости. И правильно пиши слово либерал. Оттого вам дебилам и санкции. И поделом.

kinnlade 08 марта 2018 | 00:40

b522: "Пирдос твое имя" вот это и есть вежливость по либерасски,сопли утри и не позорься

narvol 07 марта 2018 | 23:54

Похоже, статьи за угрозу убийством уже нет в Уголовном кодексе РФ.

aleks12 07 марта 2018 | 23:57

Завхозу школы в Красноярске, которая угрожала убить ученика за надписи «Навальный 2018», объявили выговор

.Родители претензий не имеют...
====================================================
Вот уж точно,что родителей не выбирают

fresh_breeze 08 марта 2018 | 00:00

"Она подчеркнула, что этот же ученик регулярно портит школьное имущество. "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ага, пишет неприличные слова. Вот и на этот раз тоже...

b522 08 марта 2018 | 00:12

Один тип прикованный к галере уже 18 лет радио и ничего...Ещё на 6 лет рабства подписывается...

manes 08 марта 2018 | 00:20

а пальчиком пригрозили? А надо было

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