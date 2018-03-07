В Томске группа пенсионерок объявила голодовку

Участницы акций против коррупции в правоохранительных органах требуют выездной комиссии из Генеральной прокуратуры.

Как пишет агентство ТВ2, эти же активисты уже объявляли голодовку год назад, а во время приезда в город председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина они даже остановили его кортеж и просили принять их. Нескольких женщин также оштрафовали после того, как они были задержаны во время записи видеообращения к президенту России.