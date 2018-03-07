В Томске группа пенсионерок объявила голодовку
Участницы акций против коррупции в правоохранительных органах требуют выездной комиссии из Генеральной прокуратуры.
Как пишет агентство ТВ2, эти же активисты уже объявляли голодовку год назад, а во время приезда в город председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина они даже остановили его кортеж и просили принять их. Нескольких женщин также оштрафовали после того, как они были задержаны во время записи видеообращения к президенту России.
Комментарии8
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ugiazov 07 марта 2018 | 23:09
А что двушечку им не дали?
gordy 07 марта 2018 | 23:21
"Участницы акций против коррупции в правоохранительных органах требуют выездной комиссии из Генеральной прокуратуры."
В России надо жить долго: может, дождутся чуда?
danko_pidla 07 марта 2018 | 23:33
gordy: главное что бы ты не объявил.
dataan 07 марта 2018 | 23:43
Ну вот и всё. Сейчас приедет генпрокуратура и разберется. В чём проблема то?
vlastimil_popogrebski 07 марта 2018 | 23:16
В камеру их к навальняшкам
kinnlade 07 марта 2018 | 23:29
Наверняка либерасты денег подкинули.небось бабульки и слова то такого не знают, ишь ты против коррупции выступают, если б о пенсиях шел разговор , тут понятно и все ясно , а вот о коррупции вызывает очень большие сомнения
ilja13 08 марта 2018 | 00:03
А чё эти томские пенсионерки к главному коррупционеру и собственно источнику и причине коррупции обращаются? Совсем тупорылые? И 18 марта за него же и проголосуют дуры, а кстати шо за феминистки такие - там разве нема "до кучи" и дураков провинциальных, одно престарелое бабье?
ivfn 08 марта 2018 | 00:10
Голодовка против коррупции,пенсионерки. ЭТО КРУТО!!!!!!!!!