В Москве по подозрению в убийстве тещи арестован концертный директор музыканта диджея Грува Денис Калинин
Преступление произошло во вторник в одном из жилых домов по Старосадскому переулку. По данным следователей, подозреваемый в ходе выяснения отношений избил 77-летнюю женщину, а затем задушил ее. В ходе допроса задержанный свою вину признал, — говорят в Следственном комитете.
Комментарии10
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meteor1908 07 марта 2018 | 23:08
Зять и тёща... классика :(
harra 07 марта 2018 | 23:24
убийстве тещи
концертный директор
диджея Грува \
))) херасе Эхо хайп тянет)))) заскриню... заскриню)))
mixanazarov 07 марта 2018 | 23:35
Почему задушил ? Что не мог избить ведьму , что бы померла ? Меньше бы дали ....
halifax 07 марта 2018 | 23:36
"Я всё это долго терпел!
Но знаешь всему есть предел,"
bobiksdoh 07 марта 2018 | 23:41
Осиновый кол не нашли?
kara 07 марта 2018 | 23:56
работа с Грувом как смягчающее обстоятельство не выйдет?
fleischwolf 07 марта 2018 | 23:59
C 8-м марта поздравил...
begly_ 07 марта 2018 | 23:59
Бил, то понятно... А может потом так просил прощения и обнимал, что та и померла в объятиях?
ilja13 08 марта 2018 | 00:08
Ну за квартирку в районе Китай-города можно было и "хлопнуть" старушенцию. "Раскольников отдыхает", просто неразумное дитя он, если знать, сколько стоит недвижимость в этом районе Москвы.
fresh_breeze 08 марта 2018 | 01:52
Один мужчина тоже погорел, но за оказание первой помощи. Когда у его тёщи кровь из носа пошла, он ей горло жгутом перетянул. Так-то...