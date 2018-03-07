В Москве по подозрению в убийстве тещи арестован концертный директор музыканта диджея Грува Денис Калинин

Преступление произошло во вторник в одном из жилых домов по Старосадскому переулку. По данным следователей, подозреваемый в ходе выяснения отношений избил 77-летнюю женщину, а затем задушил ее. В ходе допроса задержанный свою вину признал, — говорят в Следственном комитете.