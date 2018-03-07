Предприниматель Марина Дюкова заключила сделку со следствием по делу экс-зам.главы ФСИН Олега Коршунова

Она полностью признала свою вину, — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Коршунов обвиняется в растрате 160-ти миллионов рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. В пособничестве ему обвиняются также двое сотрудников ФСИН. Оба они находятся под стражей.