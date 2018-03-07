Заминированный автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону

При этом пострадал хозяин машины. Он доставлен в больницу, — рассказали в областном следственном управлении. Как пишет местная пресса, взрыв прогремел еще утром. Водитель «Мерседеса» находился внутри машины, но когда она загорелась, он успел выскочить из салона.