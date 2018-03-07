Заминированный автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону
При этом пострадал хозяин машины. Он доставлен в больницу, — рассказали в областном следственном управлении. Как пишет местная пресса, взрыв прогремел еще утром. Водитель «Мерседеса» находился внутри машины, но когда она загорелась, он успел выскочить из салона.
Комментарии21
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alexey65 07 марта 2018 | 23:06
Ребенок пострадавшего ходит в один садик с моим внуком. Дочка говорит, что и он и его жена производят очень приличное впечатление..
tvitov66 07 марта 2018 | 23:12
alexey65: а у нас только приличных и взрывают - не приличные в госдумах да правительствах воруют
vsveter 08 марта 2018 | 01:15
alexey65: Приличный и на мерседесе? Да вы шутник.
boseal 07 марта 2018 | 23:07
Либо "бизнесмен" оказался старой закалки, либо фугас дилетанты ставили.
aleksandr39 07 марта 2018 | 23:20
boseal: Взрыв произвели бандиты из ОПГ " днр -лугандон
boseal 07 марта 2018 | 23:24
aleksandr39: Я и не сомневался, что Вы скажете именно это).
halifax 07 марта 2018 | 23:32
boseal: начнем с азов, газовое оборудование установлено на мерен?
потом перейдем к личности.
pravdatut 07 марта 2018 | 23:09
гражданская война?
nelibermot16 07 марта 2018 | 23:20
pravdatut: гражданская война у тебя в Шумерии, кастрюля. Кстати, не напомнишь как замочили Шеремета?
nestor199 07 марта 2018 | 23:47
nelibermot16: Ему даже не интересно кто это сделал.
irdo 07 марта 2018 | 23:51
pravdatut:
гражданская война?
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90-е вернулись?
ensebeo 07 марта 2018 | 23:11
спасибо Путину, что прекратил беспредел 90х
pravdatut 07 марта 2018 | 23:15
Где новость, что АН-26 сбили сирийцы??
pavelmistery 07 марта 2018 | 23:19
pravdatut: Уже почти все СМИ сообщили, а ЭХО молчит.
"Исламистская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолета Ан-26 вблизи авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает издание Ad-Diyar.
Как передает издание, пять боевиков открыли огонь из тяжелых пулеметов, когда самолет находился в 100 метрах от земли. По словам исламистов, они сбили самолет в ответ на присутствие российских войск в Восточной Гуте"
bozman1944 07 марта 2018 | 23:44
pravdatut: Патриоты ещё не знают, что в Чечне накрылся медным тазом вертолёт МИ-8 погранслужбы РФ. В итоге, 7 свежих трупов погранцов.
piterjanis 07 марта 2018 | 23:55
bozman1944: дуй на вече и скачи там
kaplan911 08 марта 2018 | 00:40
pravdatut: \\ Где новость, что АН-26 сбили сирийцы?? \\
Молчат как партизаны на допросе.
nordman_berlin 07 марта 2018 | 23:37
стабильность
irdo 07 марта 2018 | 23:55
nordman_berlin:
стабильность
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По-путински.
aleks12 07 марта 2018 | 23:59
Заминированный автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону
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лугандон рулит
kaplan911 08 марта 2018 | 00:30
Стабильность путенская была 18 лет.
Теперь нужно терпеть ещё 6-12 лет.
Доживём ли ?