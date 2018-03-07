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23:01, 07 марта 2018

Заминированный автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону

При этом пострадал хозяин машины. Он доставлен в больницу, — рассказали в областном следственном управлении. Как пишет местная пресса, взрыв прогремел еще утром. Водитель «Мерседеса» находился внутри машины, но когда она загорелась, он успел выскочить из салона.

Комментарии

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alexey65 07 марта 2018 | 23:06

Ребенок пострадавшего ходит в один садик с моим внуком. Дочка говорит, что и он и его жена производят очень приличное впечатление..

tvitov66 07 марта 2018 | 23:12

alexey65: а у нас только приличных и взрывают - не приличные в госдумах да правительствах воруют

vsveter 08 марта 2018 | 01:15

alexey65: Приличный и на мерседесе? Да вы шутник.

boseal 07 марта 2018 | 23:07

Либо "бизнесмен" оказался старой закалки, либо фугас дилетанты ставили.

aleksandr39 07 марта 2018 | 23:20

boseal: Взрыв произвели бандиты из ОПГ " днр -лугандон

boseal 07 марта 2018 | 23:24

aleksandr39: Я и не сомневался, что Вы скажете именно это).

halifax 07 марта 2018 | 23:32

boseal: начнем с азов, газовое оборудование установлено на мерен?
потом перейдем к личности.

pravdatut 07 марта 2018 | 23:09

гражданская война?

nelibermot16 07 марта 2018 | 23:20

pravdatut: гражданская война у тебя в Шумерии, кастрюля. Кстати, не напомнишь как замочили Шеремета?

nestor199 07 марта 2018 | 23:47

nelibermot16: Ему даже не интересно кто это сделал.

irdo 07 марта 2018 | 23:51

pravdatut:
гражданская война?
============
90-е вернулись?

ensebeo 07 марта 2018 | 23:11

спасибо Путину, что прекратил беспредел 90х

pravdatut 07 марта 2018 | 23:15

Где новость, что АН-26 сбили сирийцы??

pavelmistery 07 марта 2018 | 23:19

pravdatut: Уже почти все СМИ сообщили, а ЭХО молчит.

"Исламистская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолета Ан-26 вблизи авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает издание Ad-Diyar.

Как передает издание, пять боевиков открыли огонь из тяжелых пулеметов, когда самолет находился в 100 метрах от земли. По словам исламистов, они сбили самолет в ответ на присутствие российских войск в Восточной Гуте"

bozman1944 07 марта 2018 | 23:44

pravdatut: Патриоты ещё не знают, что в Чечне накрылся медным тазом вертолёт МИ-8 погранслужбы РФ. В итоге, 7 свежих трупов погранцов.

piterjanis 07 марта 2018 | 23:55

bozman1944: дуй на вече и скачи там

kaplan911 08 марта 2018 | 00:40

pravdatut: \\ Где новость, что АН-26 сбили сирийцы?? \\

Молчат как партизаны на допросе.

nordman_berlin 07 марта 2018 | 23:37

стабильность

irdo 07 марта 2018 | 23:55

nordman_berlin:
стабильность
===========
По-путински.

aleks12 07 марта 2018 | 23:59

Заминированный автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону
=====================================
лугандон рулит

kaplan911 08 марта 2018 | 00:30

Стабильность путенская была 18 лет.
Теперь нужно терпеть ещё 6-12 лет.
Доживём ли ?

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