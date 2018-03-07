Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом
Это подтвердил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули. Он подчеркнул, что следствие знает его состав, но не может разглашать.
Роули добавил, что главной задачей на данный момент является установление того, кто мог стоять за этой атакой и зачем ее осуществили.
Комментарии50
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savushkinskij_troll 07 марта 2018 | 23:02
Пропагандонское эхо, где новость что хохлы внесли собчак в сайт миротворец?
serjo1977 07 марта 2018 | 23:04
savushkinskij_troll: И правильно! Тебе там самое место.
meister_luvin 07 марта 2018 | 23:14
serjo1977:
страна выглядит всё более позорно...
ignachio 07 марта 2018 | 23:25
Собчак и так ходит в футболке с надписью "ЗА МИР". Самый настоящий миротворец, все правильно.
patrik02 07 марта 2018 | 23:25
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом...
Серёга Скрипаль, поумнее Алексанра Вальтеровича будет, не ошибся с выбором яда для самострела, но зато он оказался подлее, не пожалел родную доченьку и использовал её в своей провокации. Чувствуется ветхозаветная, исааковская твёрдость.
vlad_kondrat 07 марта 2018 | 23:37
patrik02: Неумно написанно, честно - в ином случае я бы стоя аплодировал.
bozman1944 07 марта 2018 | 23:41
patrik02: С каждым твоим новым комментарием ты, Патрик, пробиваешь дно тупости и дебилизма.
brandfa 08 марта 2018 | 01:52
bozman1944: дно подлости и мерзости он пробивает.
alehan000074 07 марта 2018 | 23:58
patrik02: а правокация в чем? Сам себя отравил, чтобы унизить Россию?:))
patrik02 08 марта 2018 | 00:06
alehan000074:
Да по хрену ему на "унижение", тем более что тут нет никакого унижения, а как раз наоборот, тут всё дело в "паблисити", в упоминаемости в СМИ, для капитализации образа этого Иуды.
idshoohov 08 марта 2018 | 00:49
patrik02:
Раз patrik02 сказал, что Скрипаль сам отравился, значит его на смом деле отравили сотрудники ведомства, где он когда то служил. Уж patrik02 точно знает.
gordy 07 марта 2018 | 23:40
"Он подчеркнул, что следствие знает его состав, но не может разглашать."
Сон в зимнюю ночь?
olegleon 07 марта 2018 | 23:28
savushkinskij_troll: "о мёртвых или хорошо, или ничего". принцип новостей об Украине на Эхе
captain_ 07 марта 2018 | 23:46
Только русские могут из воров и бандитов, делать сумасшедших воров и бандитов, и вручать им власть над людьми.
Ни один народ в мире, на такое не способен. Да и не могут они этого себе позволить, ибо они народ, а не стадо православных, большевистско-фашистских баранов.
mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 23:03
Заказчик известен всем.
Скоро его пролонгируют.
Осталось только установить исполнителей.
nestor199 07 марта 2018 | 23:05
mikhail_spb_: Вы помнине, Христа распяли. Не поверите, заказчик тоже ОН.
ignachio 07 марта 2018 | 23:27
Нет, это не он, а Понтий Пилат. Вот "на развалинах часовни..." это про него.
nestor199 07 марта 2018 | 23:43
ignachio: Точно Пилат? А пиндосы и подпиндосники уверены что Путин.
alehan000074 08 марта 2018 | 00:01
nestor199: хоть ты и придурочный, но не прикидывайся бОльшим идиотом чем ты есть на самом деле, а то так и останешься в этом состоянии:)))
nestor199 08 марта 2018 | 00:14
alehan000074: Я в чем-то ошибся?
kara 07 марта 2018 | 23:58
ignachio: а он разве не поступил как демократ-исполнил волю народа?
na555 08 марта 2018 | 01:59
ignachio: Понтий Пилат - исполнитель, а заказчики другие.
alien_3 07 марта 2018 | 23:10
Кто и зачем это как раз понятно. Мстительный, мелкий, плешивый параноик, строящий свою власть на запугивании и коррупции. Надеюсь, еще за это санкций прилетит и побольше людей узнают, кто вызвал на них новые санкции.
stebinmaku 07 марта 2018 | 23:11
"Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом" Это нервно-паралитически подтвердил нервно-параноидальный представитель Скотланд-Ярда..
nadin57 07 марта 2018 | 23:16
А смерть принцессы Дианы на Россию еще не повесили?
vlad_kondrat 07 марта 2018 | 23:49
nadin57: "И вот мы столкнулись на крыльце чека. Сначала он немного растерялся. Даже хотел не поздороваться. Сделал какое-то порывистое движение. Однако разминуться на крыльце было трудно. И он сказал:
– Ну, здравствуй, здравствуй… Тебя Беляев ждет…
Он захотел показать, что все нормально. Как будто мы столкнулись в поликлинике, а не в гестапо."
Заповедник Довлатова
Заметте Гестапо было отделением КГБэ. Нащет Дианы тоже подозрения есть...
viribus_unitis 07 марта 2018 | 23:16
Почему столько внимания предателю, отравленному веществом, которое используется для исполнения смертных приговоров в США?
idruker 07 марта 2018 | 23:30
viribus_unitis: Потому что тут речь вообще не предателе, а о том, что некоторое государство ведет себя уже даже не как шпана подворотенная, но как самое настоящее террористическое государство.
viribus_unitis 07 марта 2018 | 23:44
idruker: А что, проведено расследование и найдены неопровержимые доказательства?
idruker 07 марта 2018 | 23:45
viribus_unitis: Все ты прекрасно понимаешь так что нехрен придуриваться
duch_nic 08 марта 2018 | 00:03
idruker: Ты тоже всё понимаешь, но придуриваться тебе приходится ещё больше. ;)
vlad_kondrat 07 марта 2018 | 23:43
viribus_unitis: Вы полагаете что ФСБ/Гестапо не привело в исполнение приговор тройки-двойки или одиночного решения? Или вы все же полагаете что суд в США это то же самое что и тройка?
Поясните..
don_ballon 07 марта 2018 | 23:48
vlad_kondrat: Влад, ну что вы тут гадите за 45000 в месяц-стыдобища. Поищите работу, пользу принесите. Что вам эти США, тройки, фуёйки? Ведь стыдно быдет внуку сказать, кем служили и кому.
kovlar 07 марта 2018 | 23:17
Путин, конечно, опять скажет, что это не он - ему скандал перед выборами не выгоден...
irdo 07 марта 2018 | 23:48
kovlar:
Путин, конечно, опять скажет, что это не он - ему скандал перед выборами не выгоден...
==============
Конечно, не он.Мыла он не ест, и ему не нужен скандал перед выборами и перед ЧМ.
Но это демонстрирует, что службы отвязались,
и он уже ничего не контролирует,
а просто перебирает ногами, делая вид, что ходит самостоятельно.
beobachter 07 марта 2018 | 23:17
Луговой в это время из Госдумы не отлучался? Тогда не он.....
alger 07 марта 2018 | 23:30
beobachter: он Слуцкого успокаивал(по-..., ну понятно), но ,похоже, мундиаль отмундиалился
vlad_kondrat 07 марта 2018 | 23:45
beobachter: Предположим что те кто пытался убить Скрипаля уже приняты в Думу и в СовФед, только плохо Луговой в Думе работает, он никого не травит и не убивает полонием, может предателей нет?
stalinator 07 марта 2018 | 23:34
НПВ отравили брата Ына. Исполнители граждане Вьетнама и Индонезии(?) Кто виноват? Ын конечно же. Чего тут думать.
НВП отравили бывшего разведчика из РФ который 8 лет как жил за бугром. Кто виноват? Путин же.
Какие ваши доказательства? Так у них репутация такая,все об этом знают. Логично,че.
lisitsa1962 07 марта 2018 | 23:59
stalinator: Из комментариев:
Если в доме стали пропадать деньги и вещи и в этом доме среди членов семьи есть наркоман то вполне логично что первым делом подозревают именно его. Репутация.
stalinator 08 марта 2018 | 01:09
lisitsa1962: Какая репутация когда в семье есть проститутка, бандит, вор и тот самый наркоман?
И тогда как в фильме;(примерно)
- И тогда вы лезете в карман соседу, крадёте его проездной, подзываете контролера и киваете на него, берите его, он безбилетник.
И опять-таки, пропагандистке приёмчики.
А. Надеделять врага всемогуществом или ничтожностью в зависимости от обстоятельств.
Б. Приувеличивать грехи врага и преуменьшать свои.
Ну, сидел там в Англии лет восемь бывший ФСБшник который до этого уже отсидел в РФской тюрьме и впоследствии был обменян.
Никого эти 8 лет неинтересовал и вдруг.....
Да, в Москве кровавая гебня вспомнила о своём бывшем и решила травануть. Зачем? Ну, гебня же, у них репутация. Кровопийцы.
Или как мне тут один сказал, тренируются что бы навыки не забыть.
И вот ведь дурачки, назначили акцию в Англии с которой и так все натянуто.
Дважды дураки, травить того кто интереса уже не представляет.
Трижды дураки, то что отравили.
Повторяется кровавая гебня, повадилась травить бывших в Англии, наверное думали что у англичанки память короткая.
И что же эти за люди в кровавой гебне, повадились травить так что яд мало того что легко обнаружим, так ещё и опасность для убийц представляет.
Гебня совсем разучилась работать, то ли дело раньше, все по тихому, под самоубийство или несчастный случай подведут, а тут так грязно работают, что удивительно как на месте акции визитку Путина не нашли.
А вот как они с Борис Абрамычем хорошо сработали, тут даже англичанка ничего не нашла. А с бывшими агентами так не профессионально работают, ай-ай.
vsveter 08 марта 2018 | 01:13
lisitsa1962: Совершенно неуместное сравнение.
У нас с Англией дома разные.
Вот с классом школьным сравнить можно. Кто-то ворует в классе, а крайнего находят зачастую среди наиболее слабых, хотя воруют совсем другие. Как правило подозреваемымого подкидывают сами воришки.
Тупое дурачьё подхватывает.
Вот по мне так у Украине репутации вообще нет. Никакой. Президент дерьмо, страна в разброде, отупелые от скачек свидомые пасутся на русских сайтах - реализуют своё порочное желание повонять, а у себя страшно. Вот и воняют на стороне.
stalinator 08 марта 2018 | 01:16
vsveter: я бы назвал весь мир-коммуналка.
irinakingsize1 07 марта 2018 | 23:49
Интересно, к выборам узнаем, кто это "нашалил". Похоже,обложат путятишну красными флажками
don_ballon 07 марта 2018 | 23:53
Это скучный детектив. Заказчик ясен, почерк Конторы, топорный и грубый специально-тоже. девушку траванули уж и вовсе из блатного озорства, так свойственного чеканам и грушникам... "Неприлично сомневаться, если уверен".
Анька Чэпмен, осторожно теперь ходи...
mladek 08 марта 2018 | 00:09
Путин считает, что если он лично погибнет (при этом себя он именует Россией), то и вся жизнь на земле должна погибнуть вместе с ним. Ибо зачем жизнь, если Путина в ней не станет?
xyteen 08 марта 2018 | 00:16
не ходи к гадалке!
cypher 08 марта 2018 | 00:48
ахххренеть! ЧО Песков-то теперь будет говорить?....
Опять будут испанских диспечтеров на аутсорсинг привлекать?...
arkadiy_vzglyadov 08 марта 2018 | 00:57
Уже было сообщение в англ. прессе, что это- зарин.
echo_shar 08 марта 2018 | 01:15
Ребята из МИ6, вы разве не понимаете, что это слишком толсто? ))