Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля действительно отравили нервно-паралитическим веществом...

Это подтвердил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули. Он подчеркнул, что следствие знает его состав, но не может разглашать.

Роули добавил, что главной задачей на данный момент является установление того, кто мог стоять за этой атакой и зачем ее осуществили.